Кривцов: «Пятов, наверное, первый вратарь в истории, заработавший пенальти»

Защитник «Шахтера» подвёл итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского «Динамо» (3:3).

Если бы перед матчем нам сказали, что будет ничья, мы бы не согласились. Но по ходу встречи мы сделали камбэк. Верил ли я в камбэк? Если бы не верил, не пошел бы вперёд. Мы играли до конца, боролись и были вознаграждены.

Ничья в матче «Сити» и «Аталанты»? Для нас это ни хорошо, ни плохо. Нам нужно свои игры играть. Сегодня вся команда боролась до конца и заработала важное очко.

Пенальти? Я издалека смотрел на телевизор, когда судья пересматривал VAR , вроде момент с Пятовым просматривал. Наверное, Пятов — первый вратарь в истории, на ком было заработано пенальти.

Я считаю, что мы сегодня хорошую игру провели. Когда «Динамо» вдесятером играло, у нас было несколько хороших моментов, но немного не повезло.