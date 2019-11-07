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Кривцов: «Пятов, наверное, первый вратарь в истории, заработавший пенальти»

07 ноября 2019, 03:34
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Загреб)3 : 3Логотип футбольный клуб Шахтер (Донецк)ШахтерМатч завершен

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов подвёл итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского «Динамо» (3:3).

Если бы перед матчем нам сказали, что будет ничья, мы бы не согласились. Но по ходу встречи мы сделали камбэк. Верил ли я в камбэк? Если бы не верил, не пошел бы вперёд. Мы играли до конца, боролись и были вознаграждены.

Ничья в матче «Сити» и «Аталанты»? Для нас это ни хорошо, ни плохо. Нам нужно свои игры играть. Сегодня вся команда боролась до конца и заработала важное очко.

Пенальти? Я издалека смотрел на телевизор, когда судья пересматривал VAR, вроде момент с Пятовым просматривал. Наверное, Пятов — первый вратарь в истории, на ком было заработано пенальти.

Я считаю, что мы сегодня хорошую игру провели. Когда «Динамо» вдесятером играло, у нас было несколько хороших моментов, но немного не повезло.

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Все комментарии
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
   161 / 946
07 ноября в 13:12
Все три гола, на совести, вот, этого, Пятого. Единственное, что он сделал, так это заработал пенальти, такой нужный и важный. Не понимаю, о чем думает руководство Шахтера.... У команды, ни защиты, ни вратаря, ни тренера. Вчера повезло, а дальше, что....???
galem72
galem72
   165 / 946
07 ноября в 10:52
Этот фейл ДЗ запомнит надолго. ))
ЮЗИК
ЮЗИК
   326 / 946
07 ноября в 05:39
Концовка конечно удалась
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