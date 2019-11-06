Мойес прокомментировал свою работу в МЮ

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес рассказал о своем периоде в стане «красных дьяволов»:
Смотрю на это с разных сторон. В составе «Манчестер Юнайтед» были очень опытные футболисты, они на мою работу смотрели по-иному.
Там не было революции, это эволюция. Много было возрастных игроков, которых нужно было поменять. Но это - медленный процесс.
Совершенно очевидно, что МЮ потребовалось время, чтобы все изменить.
Ранее Мойес объяснил, почему он возглавил «красных дьяволов» в 2013 году.