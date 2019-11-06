ГлавнаяНовости

Мойес прокомментировал свою работу в МЮ

06 ноября 2019, 22:58

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес рассказал о своем периоде в стане «красных дьяволов»:

Смотрю на это с разных сторон. В составе «Манчестер Юнайтед» были очень опытные футболисты,  они на мою работу смотрели по-иному.

Там не было революции, это эволюция. Много было возрастных игроков, которых нужно было поменять. Но это - медленный процесс.

Совершенно очевидно, что МЮ потребовалось время, чтобы все изменить.

Ранее Мойес объяснил, почему он возглавил «красных дьяволов» в 2013 году.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Зидан: «Матч с „Эйбаром“ может оказаться ещё труднее остальных»
Сегодня, 03:46 Комментарии0
Вальверде: «Я всегда чувствовал уважение и поддержку „Барселоны“»
Сегодня, 03:21 Комментарии0
МакТоминэй: «МЮ может завоевать 3 трофея в этом сезоне»
Сегодня, 02:53 Комментарии3
Коста о мяче, забитом «Локомотиву»: «Мой самый красивый гол»
Сегодня, 01:38 Комментарии1
Гвардиола готов в будущем возглавить клуб Серии А
Сегодня, 00:55 Комментарии7
Клопп: «К игре с „Ман Сити“ нужно быть готовым с первой секунды»
Вчера, 22:41 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   230 / 946
07 ноября в 08:11
Бросил Эвертон и погнался за журавлем в небе - не догнал, бывает..
dzvinka
dzvinka
   108 / 946
07 ноября в 02:49
все верно, мойес не успел проявить себя, дайте второй шанс!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   25 / 946
06 ноября в 23:05
Уже год отдыхает... Не хочет больше тренером? А ведь трижды тренером года признавался.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100