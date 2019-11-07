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Бонуччи: «В первом тайме „Локомотив“ проводил опасные контратаки»

07 ноября 2019, 02:08
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Гол Дугласа Косты позволил нам взять три очка. В лучшем случае мой вынос с линии ворот принёс бы нам ничью, но это был важный момент в любом случае, и мы должны быть более осторожны.

«Локомотив» был сосредоточен на контратаках и в первом тайме они были опасными. Нам нужно было лучше играть в пас. После перерыва мы усилили свой прессинг, стали наносить больше ударов и в итоге повезём домой три очка.

Мы выполнили свою первую цель на сезон – выход в 1/8 финала ЛЧ, теперь хотим на мажорной ноте завершить эту мини-серию игр в матче против «Милана».

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Все комментарии
galem72
galem72
   165 / 946
07 ноября в 10:44
Хороший блок поставил и спас команду.
BagioR
BagioR
   376 / 946
07 ноября в 08:33
Ругани сыграл увереннее в отличии от Лео. Единственный удачный момент это вынос в конце игры.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
   215 / 946
07 ноября в 03:25
Это были не контратаки, а вполне себе неплохие позиционные атаки. Локомотив не в автобус так-то играл.
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