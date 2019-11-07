Бонуччи: «В первом тайме „Локомотив“ проводил опасные контратаки»

Защитник «Ювентуса» прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Гол Дугласа Косты позволил нам взять три очка. В лучшем случае мой вынос с линии ворот принёс бы нам ничью, но это был важный момент в любом случае, и мы должны быть более осторожны.

«Локомотив» был сосредоточен на контратаках и в первом тайме они были опасными. Нам нужно было лучше играть в пас. После перерыва мы усилили свой прессинг, стали наносить больше ударов и в итоге повезём домой три очка.