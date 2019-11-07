Рэмзи: «Приношу извинения Роналду, что отобрал его гол»

07 ноября 2019, 01:48

Полузащитник «Ювентуса» после победы над «Локомотивом» (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов принёс извинения своему одноклубнику .

Португалец ударом со штрафного заставил вратаря «Локо» Гильерме ошибиться. Мяч закатывался в пустые ворота, и уже на линии его добил Рэмзи, на счёт которого и записали этот гол.