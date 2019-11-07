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Рэмзи: «Приношу извинения Роналду, что отобрал его гол»

07 ноября 2019, 01:48
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи после победы над «Локомотивом» (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов принёс извинения своему одноклубнику Криштиану Роналду.

Португалец ударом со штрафного заставил вратаря «Локо» Гильерме ошибиться. Мяч закатывался в пустые ворота, и уже на линии его добил Рэмзи, на счёт которого и записали этот гол.

Гол Роналду, который записали на меня? Я был ближе всех к эпизоду, увидел мяч и на инстинкте добил его в ворота. Конечно, приношу извинения Роналду, что отобрал его гол. Это был один из моих самых лёгких мячей. Приятно, что я стал первым британцем, который забил за «Ювентус» в Лиге чемпионов. Надеюсь, продолжу приносить пользу команде.

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Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Князь Всея Турина
   236 / 946
07 ноября в 19:11
валлийский халявщик.
но публичное покаяние от гордого валлийца - смягчает участь! Роналду прощает его.потому что понимает,что гол забил он,но надо дать порадоваться и напарнику по клубу. Великодушие не знает пределов! Главное,что даже этот поступок, вывел Юве в плейофф, труды на благо клуба,а не на своё имя,которое итак известно в каждом уголку планеты.
А вот,то что заменили - это уже совсем другое дело, Роналду не был травмирован и вполне возможно готовил силы на решающий штурм, положить вишенку на торт,но курильщик ему не дал завершить гениальный план. Вот представьте,что Сарри затянулся сигаретой,а у него её забирают и ещё целый блок.... вот аналогичная реакция и у португальца.
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
   232 / 946
07 ноября в 11:40
Вот противный)))
galem72
galem72
   165 / 946
07 ноября в 10:41
В раздевалке у турина, видимо, началась истерика у портка, который вчера болтался на траве, как **о в проруби. ))
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   236 / 946
07 ноября в 10:16
валлийский халявщик.
Gelious
Gelious
   246 / 946
07 ноября в 09:00
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
       510 / 946
    07 ноября в 08:46
    А что функционерам слабо перезаписать? После VAR видно же что он коснулся мяча, после того как мяч пересёк линию ворот. Дело не в рекордах, а в справедливости.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       326 / 946
    07 ноября в 06:40
    Сунул пятак, расстроил Рона
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар
       67 / 946
    07 ноября в 06:30
    Теперь Роналду начнет выживать его из клуба
    azures
    azures
       328 / 946
    07 ноября в 06:08
    Не убудет.
    311
    311
       418 / 946
    07 ноября в 06:06
    В следующий раз сам бей, а Роналду добьет!)
    neomessi
    neomessi
       234 / 946
    07 ноября в 05:59
    Ждем извинения всех болельщиков что радовались этому голу .
    Также ждем извинения от УЕФА за то что записали на Рэмзи
    mangoх12
    mangoх12
       21 / 946
    07 ноября в 02:38
    теперь станет кровником Ранальды
    Гавроша
    Гавроша
       46 / 946
    07 ноября в 02:23
    Если после удара цыгана мяч катится в сторону ворот - никто даже прикоснуться к мячу не смей! Все должны стоять как статуи - а вдруг он закатится, и будет еще один гол цыгану.
    fcbarcelona.com
    fcbarcelona.com ответил Гавроша
       336 / 946
    07 ноября в 02:17
    А чтобы сделал сам цыган, будь он на его месте? У кого-то есть сомнения?
    сомнений нет. добил бы со всей силы, восторженно праздновал
    allemz
    allemz
       59 / 946
    07 ноября в 02:16
    Ждем извинений от Сарри за то, что протянул Роналде руку, чтобы пожать))
    SHEARER ALAN
    SHEARER ALAN
       439 / 946
    07 ноября в 02:12
    Ты ещё Рэмзи на колени встань!
    fcbarcelona.com
    fcbarcelona.com
       336 / 946
    07 ноября в 02:10
    в кабинете дедовщина
    _Inquisitor_
    _Inquisitor_
       133 / 946
    07 ноября в 02:09
    Извиниться перед дамой, конечно, благородное дело, однако у кристинки в ЛЧ не меньше трёх десятков голов с оффсайдов и липовых пеналей, так что извинения излишни - от неё не убудет, а вот рукоблудящие на марокканскую девицу однополые сообщества, конечно, в глубокой печали...
    Belgie2009
    Belgie2009 ответил Гавроша
       476 / 946
    07 ноября в 02:05
    Судья по твоей аве, цыган ты и есть?
    Ответь на свой вопрос ниже, нам интересно
    eleven LC
    eleven LC
       231 / 946
    07 ноября в 01:55
    Не хотелось бы конечно но походу завтра умрёт кто-то из знаменитостей!
    Гол Ремзи-смерть знаменитости,это так работает!
    Гавроша
    Гавроша
       46 / 946
    07 ноября в 01:54
    А чтобы сделал сам цыган, будь он на его месте? У кого-то есть сомнения?
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