Рэмзи: «Приношу извинения Роналду, что отобрал его гол»

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи после победы над «Локомотивом» (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов принёс извинения своему одноклубнику Криштиану Роналду.
Португалец ударом со штрафного заставил вратаря «Локо» Гильерме ошибиться. Мяч закатывался в пустые ворота, и уже на линии его добил Рэмзи, на счёт которого и записали этот гол.
Гол Роналду, который записали на меня? Я был ближе всех к эпизоду, увидел мяч и на инстинкте добил его в ворота. Конечно, приношу извинения Роналду, что отобрал его гол. Это был один из моих самых лёгких мячей. Приятно, что я стал первым британцем, который забил за «Ювентус» в Лиге чемпионов. Надеюсь, продолжу приносить пользу команде.
А вот,то что заменили - это уже совсем другое дело, Роналду не был травмирован и вполне возможно готовил силы на решающий штурм, положить вишенку на торт,но курильщик ему не дал завершить гениальный план. Вот представьте,что Сарри затянулся сигаретой,а у него её забирают и ещё целый блок.... вот аналогичная реакция и у португальца.
А вот,то что заменили - это уже совсем другое дело, Роналду не был травмирован и вполне возможно готовил силы на решающий штурм, положить вишенку на торт,но курильщик ему не дал завершить гениальный план. Вот представьте,что Сарри затянулся сигаретой,а у него её забирают и ещё целый блок.... вот аналогичная реакция и у португальца.
Также ждем извинения от УЕФА за то что записали на Рэмзи
Также ждем извинения от УЕФА за то что записали на Рэмзи
Ответь на свой вопрос ниже, нам интересно
Ответь на свой вопрос ниже, нам интересно
Гол Ремзи-смерть знаменитости,это так работает!
Гол Ремзи-смерть знаменитости,это так работает!