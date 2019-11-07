Сборная России представила форму на Евро-2020

Сборная России презентовала форму, в которой сыграет на чемпионате Европы-2020.
Мы — сборная разных. Вместе от края до края.
Недавно тренерский штаб сборной России огласил список игроков, которые будут готовиться к заключительным матчам отборочного турнира Евро-2020.
Напомним, что команде предстоят поединки против Бельгии (16 ноября в Санкт-Петербурге) и Сан-Марино (19 ноября в Сан-Марино). Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 10 ноября в Сочи.
Да, их не много, но они есть.
Да, их не много, но они есть.
Толерасты.
От края до края, небо во неё сгорает
И в нем исчезают, все надежды и мечты...
Браво, адидас. Правильно я Найк только покупаю.
Толерасты.
От края до края, небо во неё сгорает
И в нем исчезают, все надежды и мечты...
Браво, адидас. Правильно я Найк только покупаю.