Сборная России представила форму на Евро-2020

07 ноября 2019, 20:58

Сборная России презентовала форму, в которой сыграет на чемпионате Европы-2020.

Мы — сборная разных. Вместе от края до края.

Мы – сборная разных. Вместе от края до края.

Представляем домашнюю форму сборной России на #ЕВРО2020 от @adidasfootball. В продаже с 11 ноября. pic.twitter.com/YdHPh2Ndkp — Сборная России (@TeamRussia) 7 ноября 2019 г.

Ведущий презентации новой формы Юрий Дудь и футболисты @TeamRussia Маринато Гилерме, Рифат Жемалетдинов, Владислав Игнатьев, Зелимхан Бакаев и Алексей Миранчук. pic.twitter.com/YE7esvzHMD — Сборная России (@TeamRussia) 7 ноября 2019 г.

Недавно тренерский штаб сборной России огласил список игроков, которые будут готовиться к заключительным матчам отборочного турнира Евро-2020.

Напомним, что команде предстоят поединки против Бельгии (16 ноября в Санкт-Петербурге) и Сан-Марино (19 ноября в Сан-Марино). Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 10 ноября в Сочи.