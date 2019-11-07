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Сборная России представила форму на Евро-2020

07 ноября 2019, 20:58

Сборная России презентовала форму, в которой сыграет на чемпионате Европы-2020

Мы — сборная разных. Вместе от края до края.

 

Недавно тренерский штаб сборной России огласил список игроков, которые будут готовиться к заключительным матчам отборочного турнира Евро-2020.

Напомним, что команде предстоят поединки против Бельгии (16 ноября в Санкт-Петербурге) и Сан-Марино (19 ноября в Сан-Марино). Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 10 ноября в Сочи.

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Все комментарии
Gelious
Gelious ответил Alser
   246 / 946
вчера в 12:26
В Москве живут, гражданство имеют, с детства. Да, их не много, но они есть.
Да в том и проблема, что их у нас с гражданством так мало, что дне мс огнем не сыщешь. А в ролике пихают постоянно.
RUSTY8
RUSTY8
   799 / 946
вчера в 05:12
Негры, хипстеры и дудь)) клип видать ставила тинька))
Alser
Alser ответил Даниил Корохов
07 ноября в 23:03
В Москве живут, гражданство имеют, с детства.
Да, их не много, но они есть.
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
   431 / 946
07 ноября в 22:51
Фигня, форма сборной Украины лучше
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков ответил Даниил Корохов
   859 / 946
07 ноября в 22:44
Кто-нибудь ролик смотрел? Что за дич, я понимаю у нас много национальная страна, но в каком регионе у нас живут негры?!
Это намек на то,что у нас скоро появятся новые натурализованные иноземцы
alex074
alex074
   174 / 946
07 ноября в 22:00
А при чём тут супер голкипер, натурализованная ИУДА, Гилерме. Во-первых, с такой игрой ему в сборной России делать нечего, а во-вторых это форма полевого игрока. Или он после вчерашнего матча в поле вышел...?
ошалевший
ошалевший ответил Даниил Корохов
   153 / 946
07 ноября в 21:59
Кто-нибудь ролик смотрел? Что за дич, я понимаю у нас много национальная страна, но в каком регионе у нас живут негры?!
учитывая что русская нация вымирает каждый год не малыми темпами,то заезжие негры-это будущая матушка Россия
Даниил Корохов
Даниил Корохов
   229 / 946
07 ноября в 21:38
Кто-нибудь ролик смотрел? Что за дич, я понимаю у нас много национальная страна, но в каком регионе у нас живут негры?!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   217 / 946
07 ноября в 21:35
Успехов сборной России!!!
Zenit_84
Zenit_84
   228 / 946
07 ноября в 21:34
Уачи нашим!
Jlexa MapmblHoB
Jlexa MapmblHoB
   732 / 946
07 ноября в 21:33
Мы-сборная толерастов, вместе от белого к чёрному...
Jlexa MapmblHoB
Jlexa MapmblHoB
   732 / 946
07 ноября в 21:31
Это че за шляпа? Че за экспромт, на старую форму налепили ворот, как дембельскую подшиву, и думают, что это уг будут раскупать, как пирожки, ужжос, лучше бы с пумой или андер амор заключили контракт. А насчёт нийки, так эти тоже фигню инкубаторскую шьют...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   120 / 946
07 ноября в 21:19
Нахрена столько негров впихнули в клип?
Толерасты.

От края до края, небо во неё сгорает
И в нем исчезают, все надежды и мечты...

Браво, адидас. Правильно я Найк только покупаю.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   31 / 946
07 ноября в 21:04
А почему не лазурного цвета, с логотипом Газпрома?))
dino-hsv
dino-hsv
   82 / 946
07 ноября в 21:00
ох уж эта толерантность... в клипе чернокожих фанатов сборной россии в 10 раз больше, чем их есть в реальности :)
Roger Young
Roger Young
   414 / 946
07 ноября в 20:59
пока вообще непонятно
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