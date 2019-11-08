Алексей Миранчук: «Мы разозлили Роналду»

Полузащитник «Локомотива» поделился впечатлениями после поражения от «Ювентуса» в Лиге чемпионов.

Какой-то особой стратегии у нас против Роналду не было. Играют 11 человек — если держать одного Роналду, в его зону вбегут другие. Просто по нему хорошо сыграли индивидуально, в отборе. Мне показалось, в какой-то момент это его чуть разозлило. А когда злишься, выходишь из себя — на поле начинает получаться еще меньше.

В Турине мне очень понравился Куадрадо. Нереально резкий! Плюс, он же играл флангового защитника, но через него процентов 70 атак, наверное, проходило. Понравился Пьянич: очень умный игрок, отлично читает игру, с хорошим пасом. Думаю, партнеры просто отдыхают, когда находятся с ним на поле.