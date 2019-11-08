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Алексей Миранчук: «Мы разозлили Роналду»

вчера, 17:52
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился впечатлениями после поражения от «Ювентуса» в Лиге чемпионов.

Какой-то особой стратегии у нас против Роналду не было. Играют 11 человек — если держать одного Роналду, в его зону вбегут другие. Просто по нему хорошо сыграли индивидуально, в отборе. Мне показалось, в какой-то момент это его чуть разозлило. А когда злишься, выходишь из себя — на поле начинает получаться еще меньше.

В Турине мне очень понравился Куадрадо. Нереально резкий! Плюс, он же играл флангового защитника, но через него процентов 70 атак, наверное, проходило. Понравился Пьянич: очень умный игрок, отлично читает игру, с хорошим пасом. Думаю, партнеры просто отдыхают, когда находятся с ним на поле.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   43 / 946
вчера в 21:10
Как на экскурсию сводил...
time out
time out
   53 / 946
вчера в 20:50
Кого там злить, он уже сдулся. От резиновой бабы толку больше в футболе, ее положить где-нибудь у боковой линии и не будет другим мешать. А этот ни себе, ни людям.
valt134
valt134
   270 / 946
вчера в 20:34
Разозлили-навряд ли, а вот рассмешили-ближе к истине.
starche
starche
   225 / 946
вчера в 20:09
Кристина злится потому, что с каждой игрой играет всё хуже и хуже............
ermak6848
ermak6848
   249 / 946
вчера в 20:09
надо напрячтья , но выйти из группы
подтереть нос другим клубам..
Gloomy59
Gloomy59
   583 / 946
вчера в 20:08
Боже какая самоуверенность!!!!!
Это ему стало скучно играть против ВАс!!!!!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   230 / 946
вчера в 19:16
Едва ли Криш запомнил хоть одну фамилию из Локо, да и разозлился он скорее на Сарри.
ЮЗИК
ЮЗИК
   326 / 946
вчера в 18:39
На этом всё и закончилось
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Знатог
   342 / 946
вчера в 18:37
там Гильерме скорее забил
Знатог
Знатог ответил Конунг Рагнар
   391 / 946
вчера в 18:35
Так разозлили, что португал не забил ни одного гола
португал забил гол со штрафного.
Juve14
Juve14
   568 / 946
вчера в 18:30
Куадрадо такой "серый кардинал" больше на Рона отвлекайтесь а он работяга вам много нагадит) Манджукича не хватает или игрока очень похожего на него
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   67 / 946
вчера в 18:19
Так разозлили, что португал не забил ни одного гола
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   31 / 946
вчера в 18:18
Вы разозлили болельщиков! Нам нужны победы!))
barcamilan
barcamilan
   475 / 946
вчера в 18:15
его больше разозлил рэмси))
Alex12357
Alex12357
   271 / 946
вчера в 18:12
Дуглас Коста показал вам, как нужно играть и выигрывать,Локомотиву ,как и всем Российским клубам ещё очень далеко до Европы,когда Россия уделит внимание детскому футболу ,возможно что-то и получится ,но только не в столичных клубах,жизнь показала и показывает ,что таланты вырастают из ГЛУБИНКИ!!!
Байкал-38
Байкал-38
   75 / 946
вчера в 18:08
Алексей прав, вообще замена Роналду сыграла против Локо!
муха цокотуха
муха цокотуха
   448 / 946
вчера в 17:58
Лучше бы просто выиграли

Вжу-вжу-вжу
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