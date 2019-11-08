Смолов: «Думаю, в последней травме виновата перегрузка»

Нападающий «Локомотива» рассказал, как проходит его восстановление после травмы.

У меня на протяжении всей карьеры 80 процентов травм — осенью! Получаю мышечные повреждения — думаю, это связано с изменением погоды. Специфика моей позиции на поле — много спринтовой, рывковой работы — а это самая большая нагрузка на мышцы. Думаю, в последней травме виновата перегрузка — большое количество игр, перелеты, где-то не до конца восстановился… Надо внимательнее следить за собой: в какой-то момент мне показалось, что мышцы перегружены, а потом на тренировках после «Атлетико» вроде ничего не болело, и я решил играть несмотря ни на что. К сожалению, с «Арсеналом» получилось вот так. Будет для меня уроком!