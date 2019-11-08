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Смолов: «Думаю, в последней травме виновата перегрузка»

вчера, 18:06

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов рассказал, как проходит его восстановление после травмы.

У меня на протяжении всей карьеры 80 процентов травм — осенью! Получаю мышечные повреждения — думаю, это связано с изменением погоды. Специфика моей позиции на поле — много спринтовой, рывковой работы — а это самая большая нагрузка на мышцы. Думаю, в последней травме виновата перегрузка — большое количество игр, перелеты, где-то не до конца восстановился… Надо внимательнее следить за собой: в какой-то момент мне показалось, что мышцы перегружены, а потом на тренировках после «Атлетико» вроде ничего не болело, и я решил играть несмотря ни на что. К сожалению, с «Арсеналом» получилось вот так. Будет для меня уроком!

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
вчера в 23:44
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
       301 / 946
    вчера в 19:17
    Какая перегрузка ? Ты ещё даже не работал ,а только тренировался ! Устал бедолага ! ))))
    Роман Романов
    Роман Романов
       607 / 946
    вчера в 19:09
    Как был ты Федя подающим надежды, так и остался уже сбитым летчиком.
    shur
    shur
       772 / 946
    вчера в 18:32
    ...приз Федьке-"Гламур Года",причём вручать до конца карьеры,вот как себя
    любить надо господа,при это практически не играя!
    minai
    minai
       139 / 946
    вчера в 18:26
    Виновата сучковатость.
    ДАША Д
    ДАША Д
       287 / 946
    вчера в 18:18
    Отмазался, выходит врачи виноваты
    Белорусский вокзал
    Белорусский вокзал
       843 / 946
    вчера в 18:17
    Виновата перезагрузка? А я думал матрица!
    LAISMEN
    LAISMEN
       415 / 946
    вчера в 18:15
    Насколько знаю про осенний листопад,а вот про Смолопад не знал.......
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