Игнатьев: «В идеале было бы остаться в „Локомотиве“. Это мой дом»

Защитник «Локомотива» заявил, что желает остаться в команде. Контракт 32-летнего футболиста истекает летом 2020 года.

Я пока не думаю на эту тему. Но желание остаться в «Локомотиве» есть. Это мой дом, я тут провел много счастливых лет, выиграл все в России. В идеале было бы остаться здесь.

Есть ли другие предложения? Нет, сейчас же разгар сезона. У меня голова этим не забита. Когда ко мне подойдут, тогда и буду обсуждать. А пока сосредоточен на сезоне. Пока никаких предложений нет.