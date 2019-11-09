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Игнатьев: «В идеале было бы остаться в „Локомотиве“. Это мой дом»

вчера, 11:24

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев заявил, что желает остаться в команде. Контракт 32-летнего футболиста истекает летом 2020 года.

Я пока не думаю на эту тему. Но желание остаться в «Локомотиве» есть. Это мой дом, я тут провел много счастливых лет, выиграл все в России. В идеале было бы остаться здесь.

Есть ли другие предложения? Нет, сейчас же разгар сезона. У меня голова этим не забита. Когда ко мне подойдут, тогда и буду обсуждать. А пока сосредоточен на сезоне. Пока никаких предложений нет.

Отметит, что Игнатьев попал в число 33 лучших футболистов сезона-2018/19 российской Премьер-Лиги по версии РФС

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Все комментарии
beefs
beefs
   249 / 939
вчера в 12:17
Желание понятное...
Морозовский
Морозовский
   5 / 939
вчера в 12:01
Годы приближают Игнатьева всё ближе к "зиеиту!.
ДАША Д
ДАША Д
   271 / 939
вчера в 11:44
Хорошо бы и зарплату сохранить.
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