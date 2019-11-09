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Бакаев: «С детства слежу за Роналду»

вчера, 11:03

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о том, что его футбольным кумиром является нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Кумир есть. Криштиану. С детства за ним слежу. Сейчас он просто машина по забиванию мячей, но раньше мне особенно нравились его финты. Можно сказать, что вообще полюбил футбол как раз из-за Роналду. Криштиану появился раньше, когда я даже не знал Месси. Но так – оба просто фантастические игроки. Но получилось, что я как начал болеть за Роналду, так и всегда его поддерживал.

Я смотрел матч между «Локомотивом» и «Ювентусом». Думаю, если бы его не поменяли – может, и он забил бы мяч. Криштиану ведь может всю игру быть незаметным, а потом стать главным героем. Не зря же его партнеры говорят, что Роналду – человек, помешанный на футболе. Просто монстр.

До этого Бакаев рассказал, почему удалил Инстаграм.

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Все комментарии
NGYRZ
NGYRZ ответил Futbol Clyb Barcelona
   44 / 939
вчера в 17:03
Это ты называешь финты))) Больше всех самыми смешными финтами отличился Роналду))) Месси на этих кадрах не ищи, в роли клоуна Месси на поле не бывает) как некоторые))) https://www.youtube.com/watch?v=VhIirQDIAfs
А что Месси искать то, он финтами никогда не отличался, только дриблингом .

Так что ты ляпнул какую-то ерунду.
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 939
вчера в 15:39
Какие то финты. Совсем ум спартаковский стал. Гыгыгы
starche
starche
   261 / 939
вчера в 15:29
Зелимхан, сейчас Кристина и забивает с трудом, и обыграть никого не может.
Futbol Clyb Barcelona
Futbol Clyb Barcelona ответил NGYRZ
   258 / 939
вчера в 15:29
Да да финты! Просто когда он делал финты, ты был маленьким и тебе мама не разрешала поздно ночью смотреть футбол по телевизору, поэтому ты много не видел.
Это ты называешь финты))) Больше всех самыми смешными финтами отличился Роналду)))
Месси на этих кадрах не ищи, в роли клоуна Месси на поле не бывает) как некоторые)))
Брулин
Брулин
   75 / 939
вчера в 14:43
Роналду рядом с Месси не стоит,он лучше аргентинца лишь в мощи,в остальном Месси на голову сильнее
Байкал-38.
Байкал-38. ответил Igo0rek
   133 / 939
вчера в 14:23
Роналду может хоть с пятью неграми зажигать в отеле, но это же не умоляет его заслуг в футболе
Это же мерзость какая то, фу.....
NGYRZ
NGYRZ ответил igGA
   44 / 939
вчера в 12:51
Это у Роналду финты?) С кем-то спутал его наверное.
Да да финты! Просто когда он делал финты, ты был маленьким и тебе мама не разрешала поздно ночью смотреть футбол по телевизору, поэтому ты много не видел.
Igo0rek
Igo0rek ответил Байкал-38.
   223 / 939
вчера в 12:40
Роналду может хоть с пятью неграми зажигать в отеле, но это же не умоляет его заслуг в футболе
FERIS
FERIS
   117 / 939
вчера в 11:59
Роналду для многих мальчишек стал кумиром.
Из за этого они идут серьёзно заниматься футболом,чтобы быть похожими на своего кумира.
Но отбитым хейтерам-сектантам и барсукам этого не понять.
h8you
h8you ответил Don Nerazzurri
   54 / 939
вчера в 11:57
Я тоже с детства следил за РоналдО, только вот, за настоящим РоналдО!
5 maggio хаххаа
Байкал-38.
Байкал-38.
   133 / 939
вчера в 11:51
На яхту напрашивается, а я думал мужик, пригляделся фанат Роналду, фу, какая гадость....
25процентный клоун
25процентный клоун
   17 / 939
вчера в 11:41
За Малкомом никто не следит
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   140 / 939
вчера в 11:38
Щенок!Аха)))
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   140 / 939
вчера в 11:26
Я тоже с детства следил за РоналдО, только вот, за настоящим РоналдО!
igGA
igGA
   177 / 939
вчера в 11:21
Это у Роналду финты?) С кем-то спутал его наверное.
волгодон 2
волгодон 2
   38 / 939
вчера в 11:17
Кабаев предпочитает замыкающий футбол.А заднеприводный кумир это конечно дерзко и сурово.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   29 / 939
вчера в 11:15
Роналду : "Меня не покидает ощущение что за мной кто то следит....с детства."
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