Бакаев: «С детства слежу за Роналду»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о том, что его футбольным кумиром является нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Кумир есть. Криштиану. С детства за ним слежу. Сейчас он просто машина по забиванию мячей, но раньше мне особенно нравились его финты. Можно сказать, что вообще полюбил футбол как раз из-за Роналду. Криштиану появился раньше, когда я даже не знал Месси. Но так – оба просто фантастические игроки. Но получилось, что я как начал болеть за Роналду, так и всегда его поддерживал.
Я смотрел матч между «Локомотивом» и «Ювентусом». Думаю, если бы его не поменяли – может, и он забил бы мяч. Криштиану ведь может всю игру быть незаметным, а потом стать главным героем. Не зря же его партнеры говорят, что Роналду – человек, помешанный на футболе. Просто монстр.
До этого Бакаев рассказал, почему удалил Инстаграм.
Так что ты ляпнул какую-то ерунду.
Так что ты ляпнул какую-то ерунду.
Месси на этих кадрах не ищи, в роли клоуна Месси на поле не бывает) как некоторые)))
https://www.youtube.com/watch?v=VhIirQDIAfs
Месси на этих кадрах не ищи, в роли клоуна Месси на поле не бывает) как некоторые)))
Из за этого они идут серьёзно заниматься футболом,чтобы быть похожими на своего кумира.
Но отбитым хейтерам-сектантам и барсукам этого не понять.
Из за этого они идут серьёзно заниматься футболом,чтобы быть похожими на своего кумира.
Но отбитым хейтерам-сектантам и барсукам этого не понять.