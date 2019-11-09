Кузнецов: «Тедеско раскрыл Бакаева на новой позиции? Ничего подобного»

Помощник бывшего главного тренера «Спартака» Олега Кононова Сергей Кузнецов рассказал о позиции на поле хавбека Зелимхана Бакаева.
Он еще год назад играл у нас в «Арсенале» на месте десятки, хотя сейчас все рассказывают, что Тедеско раскрыл его в этой позиции. Ничего подобного.
Мы и на сборах пробовали его в роли десятки, просто Олег Георгиевич, пообщавшись с Зелимханом, возможно, не посчитал нужным уводить его с фланга, где он долго играл. Больше скажу: я планировал поставить Зелимхана десяткой на матч с «Краснодаром», но в день игры узнал, что он не выйдет из-за травмы приводящей мышцы.
Ранее Кузнецов рассказал о прогрессе полузащитника Джордана Ларссона.
Так почему сейчас себе в заслугу это ставят?
Одни говорят, другие делают.
Тедеско вообще авторитетов не видит - Шюррле в запасе, Тиль на лавке, зато в старте Умяров и Кутепов + Бакаев в роли плеймейкера. Вопросы?
Так почему сейчас себе в заслугу это ставят?
Одни говорят, другие делают.
Тедеско вообще авторитетов не видит - Шюррле в запасе, Тиль на лавке, зато в старте Умяров и Кутепов + Бакаев в роли плеймейкера. Вопросы?
Не сыграл с Арсеналом....и все..приплыли...)))))
Не сыграл с Арсеналом....и все..приплыли...)))))