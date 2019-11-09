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Кузнецов: «Тедеско раскрыл Бакаева на новой позиции? Ничего подобного»

вчера, 11:00

Помощник бывшего главного тренера «Спартака» Олега Кононова Сергей Кузнецов рассказал о позиции на поле хавбека Зелимхана Бакаева

Он еще год назад играл у нас в «Арсенале» на месте десятки, хотя сейчас все рассказывают, что Тедеско раскрыл его в этой позиции. Ничего подобного.

Мы и на сборах пробовали его в роли десятки, просто Олег Георгиевич, пообщавшись с Зелимханом, возможно, не посчитал нужным уводить его с фланга, где он долго играл. Больше скажу: я планировал поставить Зелимхана десяткой на матч с «Краснодаром», но в день игры узнал, что он не выйдет из-за травмы приводящей мышцы.

Ранее Кузнецов рассказал о прогрессе полузащитника Джордана Ларссона.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
   133 / 939
вчера в 15:44
Покажите того чудака, который сказал, что Тедеско кого то раскрыл, я хоть посмеюсь над ним! Хотя может он кого то "раскрыл", "распечатал" в тарасовской бани, но это уже их личное дело!
Чист
Чист
   232 / 939
вчера в 15:14
Да -Тадеско у вас волшебник пришёл и на другой день ракрыл Бакаева - ну кто такую хрень пишет а модератор пропускает
makkie
makkie
   28 / 939
вчера в 13:29
Забавно, хотели попробовать Бакаева в центре, но не попробовали.
Так почему сейчас себе в заслугу это ставят?
Одни говорят, другие делают.

Тедеско вообще авторитетов не видит - Шюррле в запасе, Тиль на лавке, зато в старте Умяров и Кутепов + Бакаев в роли плеймейкера. Вопросы?
Брулин
Брулин
   75 / 939
вчера в 12:43
Обделались - подотритесь, не нужно пачкать 62ом других, приписывая себе чужие заслуги
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   248 / 939
вчера в 12:27
Нечто подобную фигню мы все слышали про Аленичева ,когда Каррера привёл Спартак к чемпионству ! До боли знакомая песня вечных лузеров ! Ещё мы знаем ,что Кононов позакомил нас с 12 -м местом ! Лучше про это бы говорил Кузнецов ! А вообще ,кто он такой ,и откуда взялся ??????
cska plus
cska plus
   12 / 939
вчера в 11:49
Много внимания сегодня хрюще, видно федун хочет толкнуть и решил рекламировать.
EAGinLE
EAGinLE ответил Jeck Denielse
   116 / 939
вчера в 11:40
Четвертую жёлтую спецом получил когда нужно было .
Морозовский
Морозовский
   5 / 939
вчера в 11:08
Тедеско, хто такой? Слышал про такое название в немецком лазурятнике, но это наверное кто-то другой - Федун же не идиот брать подставу!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   29 / 939
вчера в 11:04
Это Бакаев "раскрыл" Тодеско....
Не сыграл с Арсеналом....и все..приплыли...)))))
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