Акинфееву подарили футболку с фамилией Пушкаша

Голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву после матча «армейцев» с «Ференцварошем» подарили футболку с фамилией легендарного венгерского футболиста Ференца Пушкаша.
Данный презент российскому вратарю вручил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.
После матча #ФеренцварошЦСКА с Игорем Акинфеевым встретился министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, который вручил нашему капитану небольшой презент - футболку с фамилией легендарного Пушкаша 🇭🇺 pic.twitter.com/ZbRg1icXNd— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 9, 2019
Напомним, что команды сыграли вничью, не сумев забить ни одного мяча.
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев совершил сэйв, похожий на спасение в матче со сборной Испании на чемпионате мира.
Вратарь спас армейцев в матче группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша», отбив ногой удар с метра по воротам ЦСКА. На схожесть эпизода со спасением на ЧМ-2018 обратили внимание комментаторы матча, а затем и пресс-служба сборной России.
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев совершил сэйв, похожий на спасение в матче со сборной Испании на чемпионате мира.
Вратарь спас армейцев в матче группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша», отбив ногой удар с метра по воротам ЦСКА. На схожесть эпизода со спасением на ЧМ-2018 обратили внимание комментаторы матча, а затем и пресс-служба сборной России.