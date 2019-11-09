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Акинфееву подарили футболку с фамилией Пушкаша

вчера, 17:41
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Голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву после матча «армейцев» с «Ференцварошем» подарили футболку с фамилией легендарного венгерского футболиста Ференца Пушкаша.

Данный презент российскому вратарю вручил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

Напомним, что команды сыграли вничью, не сумев забить ни одного мяча.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
   220 / 939
сегодня в 01:30
Показалось Пушкина))
alex074
alex074
   156 / 939
вчера в 20:57
А почему именно Дырофею. Никакой логики нет. Ференц Пушкаш великий игрок, а Игарян просто Игарян...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Leha-ha50
   13 / 939
вчера в 20:15
Игру я не застал его, но читал о нем много.
А тогда ТВ не было, только кинохронику показывали. Кстати , мы в те годы жили в Калинине ( сейчас Тверь) и у нас вышку поставили в 57 году, а первый ТВ мы купили в 59 , но ЧЕ - 60 из Парижа не показывали, т.к сигшнал тогда передавался только по кабелю Но кинохронику показывали по ТВ регулярно.. Были времена.....
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Ваня лучший
   7 / 939
вчера в 20:09
Ты еще молодой и видно не помнишь. что Ференц Пушкаш это легенда венгерского футбола, как у нас Бобров и Федотов. Он был первым легионером из соцстран, который перешел в Реал, в результате чего в соцлагере считался перебежчиком и наши советские газеты писали о нем очень редко и скупо. А он и в Реале блистал покруче, чем ди Стефано. Да были времена.
Игру я не застал его, но читал о нем много.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Leha-ha50
   13 / 939
вчера в 20:06
Значимый подарок!!!Да и вручал министр иностранных дел, уважают Игорька !!!
Ты еще молодой и видно не помнишь. что Ференц Пушкаш это легенда венгерского футбола, как у нас Бобров и Федотов. Он был первым легионером из соцстран, который перешел в Реал, в результате чего в соцлагере считался перебежчиком и наши советские газеты писали о нем очень редко и скупо. А он и в Реале блистал покруче, чем ди Стефано. Да были времена.
Великолепный
Великолепный
   138 / 939
вчера в 19:01
Акинфеев повторил знаменитый сэйв ногой в матче Лиги Европы

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев совершил сэйв, похожий на спасение в матче со сборной Испании на чемпионате мира.

Вратарь спас армейцев в матче группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша», отбив ногой удар с метра по воротам ЦСКА. На схожесть эпизода со спасением на ЧМ-2018 обратили внимание комментаторы матча, а затем и пресс-служба сборной России.
Vadik
Vadik
   274 / 939
вчера в 18:45
Отличный подарок! Пушкаш легенда венгерского футбола!!!
Сантус
Сантус
   60 / 939
вчера в 18:37
Это точно не троллинг?Это не типа:ты пропустил- как он забил...)
Leha-ha50
Leha-ha50
   7 / 939
вчера в 18:33
Значимый подарок!!!Да и вручал министр иностранных дел, уважают Игорька !!!
DVOK68
DVOK68
   124 / 939
вчера в 18:28
Хороший подарок.
GYTSYL
GYTSYL ответил Дед за ЦСКА
   25 / 939
вчера в 18:23
Будет висеть в музее детской академии вратарей ЦСКА на зло всем злопыхателям !!!
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       141 / 939
    вчера в 18:15
    Будет висеть в музее детской академии вратарей ЦСКА на зло всем злопыхателям !!!
    Т34
    Т34 ответил Roman Borovikov
       24 / 939
    вчера в 18:07
    Это чтобы он так же поставил рекорд по голам)) только пропущенным))))
    У него есть уже вечный рекорд в еврокубках.
    Roman Borovikov
    Roman Borovikov
       31 / 939
    вчера в 18:00
    Это чтобы он так же поставил рекорд по голам)) только пропущенным))))
    Don trambon
    Don trambon
       69 / 939
    вчера в 18:00
    тут как тут малолетка gytsyl. удобно родителям его, не во дворе гуляет с друзьями, а на ветках ЦСКА на соккере ошивается, не потеряется. гыгыгы
    drug01
    drug01
       108 / 939
    вчера в 17:59
    Ценный подарок!
    Garrincha58
    Garrincha58
       285 / 939
    вчера в 17:57
    раньше были легенды Яшин Стрельцов Иванов Воронин Федотов Бобров, а сейчас народец обмельчал у них легенда Акинфеев
    pam06
    pam06 ответил GYTSYL
       10 / 939
    вчера в 17:56
    дырофеев43 по з ор Российского футбола
    Позору так не радуются и его так не обсуждают! Иначе не все в порядке с головами в этом королевстве!!!
    GYTSYL
    GYTSYL ответил С детства за детство
       25 / 939
    вчера в 17:50
    Чего уж там - мирового. Я не знаю ни одного вратаря в мире с таким достижением в самом престижном футбольном турнире.
    вечный рекорд 43 43 43 43
    GYTSYL
    GYTSYL ответил cska plus
       25 / 939
    вчера в 17:49
    Игорь легенда российского футбола.
    дырофеев43 по з ор Российского футбола
    С детства за детство
    С детства за детство ответил cska plus
       451 / 939
    вчера в 17:49
    Игорь легенда российского футбола.
    Чего уж там - мирового. Я не знаю ни одного вратаря в мире с таким достижением в самом престижном футбольном турнире.
    ermak6848
    ermak6848
       192 / 939
    вчера в 17:48
    любой подарок - сувенир тоже приятно...
    cska plus
    cska plus
       12 / 939
    вчера в 17:47
    Игорь легенда российского футбола.
    GYTSYL
    GYTSYL
       25 / 939
    вчера в 17:45
    Надо было подарить сухому футболку --- дырофеев43
    С детства за детство
    С детства за детство
       451 / 939
    вчера в 17:43
    Акинфеев, в свою очередь, подарил футболку с числом 43.
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