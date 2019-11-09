Акинфееву подарили футболку с фамилией Пушкаша

вчера, 17:41

Голкиперу ЦСКА после матча «армейцев» с «Ференцварошем» подарили футболку с фамилией легендарного венгерского футболиста Ференца Пушкаша.

Данный презент российскому вратарю вручил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

После матча #ФеренцварошЦСКА с Игорем Акинфеевым встретился министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, который вручил нашему капитану небольшой презент - футболку с фамилией легендарного Пушкаша 🇭🇺 pic.twitter.com/ZbRg1icXNd — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 9, 2019

Напомним, что команды сыграли вничью, не сумев забить ни одного мяча.