Ай-ай-ай Кампанья! Ой-ой-ой коллектив

сегодня, 18:00

«Соккер.ру» - о неудачах «Барселоны» и «Реала».

Согласно всем прогнозам, два испанских гранда должны были выигрывать в двенадцатом туре. В прошлом году выезд «Барселоны» в Валенсию в гости к «Леванте» завершился крупной победой «сине-гранатовых» 5:0. «Реал», правда, проиграл «Бетису» на «Сантьяго Бернабеу», но это был последний, мало что решавший тур. Поэтому, мало кто сомневался, что мадридцы справятся с андалусийцами, которые только-только вылезли из зоны вылета.

Большой любитель «лягушек» Лионель Месси на 38-й минуте реализовал пенальти, назначенный в ворота хозяев. Казалось, вот оно начало. Во втором тайме как пойдёт, как поедет. Но ожидаемого разгрома «Леванте» не произошло. Какие-то семь минут в середине второй половине встречи всё перевернули с ног на голову. «Лягушки», которые лишь дважды в истории обыгрывали «Барсу», вдруг как забегали. Чем изрядно удивили чемпионов. «Каталонцы» в какой-то момент прижались к воротам и были вынуждены отбиваться. А этого они терпеть не могут. На 61 минуте никто не помешал Хосе Кампанье точно пробить метров с 14. А через две минуты, не давая сопернику опомниться, Кампанья вывел к воротам гостей Борху Майораля, и воспитанник «Реала» не смог отказать себе в удовольствии забить историческому недругу. «Леванте» же не унимался. Всё тот же Кампанья выполнил штрафной на Неманью Радою, а тот не стал медлить с ударом. Марк-Андре тер Штеген, возможно, бы выручил барселонцев, если б не медвежья услуга Серхио Бускетса, подправившего мяч туда, где вратарь его не ждал. Конечно, всё могло быть иначе, засчитай арбитр второй гол Месси. Точнее, он его засчитал. Но вмешался VAR , и взятие ворот было отменено.

«Леванте» одержал свою третью победу над «Барселоной». Кампанья стал главным героем встречи и заслужил того, чтоб быть отмеченным. Полузащитник провёл немало матчей в разных юношеских и молодёжных сборных Испании, но во взрослом футболе искал себя очень долго. Куда Хосе только ни приходил, - в «Севилью», «Кристал Пэлас», «Нюрнберг», «Сампдорию», «Порту», но нигде он толком не заиграл. И только в «Леванте» Кампанья нашёл свою компанию, которая тоже заслуживает добрых слов. И за победу над чемпионом, и за текущую кампанию. Простите, за игру слов.

Что касается «Барселоны», то пока с ней не произошло ничего трагического. Да, неприятное поражение. Да, подарок конкурентам. Да, очков может на финише не хватить. Хотя всё ещё поправимо. Куда неприятнее очередная травма Луиса Суареса, заменённого до перерыва. Однако этот проигрыш добавил вистов тем, кто считает, что Эрнесто Вальверде исчерпал себя у штурвала каталонцев, и команде нужен новый тренер. Ждём порцию новых слухов и пополнения списка кандидатов.

Неудача «Барселоны» стала сигналом для «Севильи» и «Атлетико». Любой из участников матча на «Рамон Санчес Писхуан» мог вырваться в лидеры в случае победы. Севильцы вели в счёте на протяжении более получаса. Франко Васкес постарался. Но Альваро Мората сделал счёт равным. Затем уже Диего Коста мог вывести столичный клуб, реализуй он пенальти. Но первый удар испанского бразильца, а потом и второй отразил Томаш Вацлик. Чешский голкипер отличился и в конце встречи, не позволив всё тому же Диего Косте забить победный мяч. В итоге получилась ничья, не нужная ни одним, ни вторым.

«Реал» же рвался разорвать «Бетис», о проблемах которого «Соккер.ру» недавно писал. Несмотря на победу над «Сельтой», судьба тренера «зелёных» Руби до сих пор висит на волоске. Да и Зинедин Зидан, несмотря на свои огромные заслуги перед мадридцами, как игрока, так и тренера, неуютно чувствует себя на своём месте. Всё чаще и громче звучат разговоры о том, что второе пришествие Зидана было ошибкой, и летом, а может, и раньше, в «королевском клубе» может появиться новый тренер.

«Реал» начал очень яростно, и на исходе второй минуты Эден Азар отправил мяч в ворота Хоэля Роблеса. Но этот гол постигла судьба второго мяча Месси в ворота «Леванте». Он не был засчитан. В дальнейшем мадридский «Реал» продолжал давить, «Бетис», который официально тоже «Реал», отбивался, а его вратарь Хоэль трудился, не покладая рук. Преимущество хозяев было подавляющим. Вот только подавляемые выстояли.

Во многом, потому что у «Реала» в этот вечер на поле была группа игроков, а не спаянный коллектив. Каждый хотел забить. Причём сам. Но довести мяч до верного, сделать так, чтобы никакой Хоэль не спас, никто не смог. Однако Карим Бензема колотил по воротам из любых позиций, иной раз не замечая рядом Азара или Родриго. И чем меньше времени оставалось до финального свистка, тем сумбурнее действовали мадридцы.

Винисиус мог отобрать у Хоэля Роблеса звание лучшего игрока матча, забей молодой бразилец в уже добавленное судьёй время. Но его удар с трёх метров пришёлся прямо во вратаря. А затем трель свистка возвестила о том, что голов в этот вечер не будет. Первого места «Реала» тоже. А Хоэль Роблес во второй встрече подряд принёс очки «Бетису», чем позволил андалусийцам улучшить турнирное положение, а их тренеру Руби перевести дух. Его отставка откладывается.

После субботних матчей «Барселона» осталась первой. «Реал» из-за меньшего количества побед второй. Рядом с отставанием в одно очко пристроились «Атлетико» и «Севилья». Но картина может измениться воскресным вечером. «Гранада» принимает «Реал Сосьедад» и, в случае победы, способна вырваться вперёд. Если же победят баски, то они сравняются с «Барсой» и «Реалом». Давно в Ла Лиге не было такой конкуренции наверху.