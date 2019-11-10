«Оренбург» и «Уфа» не смогли размочить счет на табло

«Оренбург» и «Уфа» сыграли вничью в матче 16-го тура РПЛ.
После этой встречи «Оренбург» занимает восьмую позицию в таблице (19 очков), а «Уфа» - десятую (18 очков).
Ростоши, стадион «Газовик»
«Оренбург» - «Уфа» - 0:0
«Оренбург»: Климович, Малых, Радакович, Терехов, Зотов, Аюпов, Рогич, Мишкич, Рикарду Алвеш (Кулишев 83), Фамейе (Черных 77), Деспотович
Главный тренер: Федотов Владимир.
«Уфа»: Беленов, Неделчару, Пуцко, Табидзе (Бизяк 72), Сухов, Йокич, Фомин, Карп, Голубев, Кротов (Вомбергар 79), Козлов (Аликин 74)
Главный тренер: Евсеев Вадим.
Предупреждения: Радакович 73, Аюпов 89.
Судья: Вилков Михаил.
В другом матче тура «Тамбов» обыграл «Ростов» на выезде.