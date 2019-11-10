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«Оренбург» и «Уфа» не смогли размочить счет на табло

сегодня, 13:25
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

«Оренбург» и «Уфа» сыграли вничью в матче 16-го тура РПЛ.

После этой встречи «Оренбург» занимает восьмую позицию в таблице (19 очков), а «Уфа» - десятую (18 очков).

Ростоши, стадион «Газовик»

«Оренбург» - «Уфа» - 0:0

«Оренбург»: Климович, Малых, Радакович, Терехов, Зотов, Аюпов, Рогич, Мишкич, Рикарду Алвеш (Кулишев 83), Фамейе (Черных 77), Деспотович
Главный тренер: Федотов Владимир.

«Уфа»: Беленов, Неделчару, Пуцко, Табидзе (Бизяк 72), Сухов, Йокич, Фомин, Карп, Голубев, Кротов (Вомбергар 79), Козлов (Аликин 74)
Главный тренер: Евсеев Вадим.

Предупреждения: Радакович 73, Аюпов 89.

Судья: Вилков Михаил.

В другом матче тура «Тамбов» обыграл «Ростов» на выезде.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 957
сегодня в 17:28
Никто не хотел умирать!!!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил Санчо Панса
   202 / 957
сегодня в 17:23
Скучнейший матч! Поменьше бы такого футбола в РПЛ. Да вот чувствую, что в декабре на заснеженных полях будет тоже самое....
играла Уфа. Т ыот нее зрелищность ждал что ли?Она ни себе, ни другим не дает играть. Уже пора это знать....
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил Константин Белых
   112 / 957
сегодня в 16:04
Радуйтесь бомжи купленой очередной победой..Это вам не Лейпциг гонять по Крестовскому.. Позор Арсеналу за слив очередной.. Вот из за таких игр-в ЛЧ россия ноль без палочки...
россия вся такая, чему удивляться
Константин Белых
Константин Белых
   168 / 957
сегодня в 16:02
Радуйтесь бомжи купленой очередной победой..Это вам не Лейпциг гонять по Крестовскому.. Позор Арсеналу за слив очередной.. Вот из за таких игр-в ЛЧ россия ноль без палочки...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   40 / 957
сегодня в 15:36
Да ладно ,пусть будет нулёвка...
Big krendel
Big krendel
   34 / 957
сегодня в 15:08
А мог бы Оренбург догнать Спартак.
матос
матос
   514 / 957
сегодня в 14:52
Сухая ничейка
Sergey Z
Sergey Z
   99 / 957
сегодня в 14:40
Ожидаемо
Санчо Панса
Санчо Панса
   126 / 957
сегодня в 14:39
Скучнейший матч! Поменьше бы такого футбола в РПЛ. Да вот чувствую, что в декабре на заснеженных полях будет тоже самое....
kotmyshka
kotmyshka
   285 / 957
сегодня в 14:30
ожидалось
nikoladolgov
nikoladolgov
   63 / 957
сегодня в 14:29
договорняк .....
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   337 / 957
сегодня в 14:21
Скучная игра.
ermak6848
ermak6848
   175 / 957
сегодня в 14:16
крепкие середнячки и никто не хотел уступать и терять очки в турнирной таблице...
Брулин
Брулин
   84 / 957
сегодня в 14:02
Матч с Оренбургом был огонь 🔥
andromend
andromend
   359 / 957
сегодня в 13:56
Ну, не могу понять,когда за такие деньги и за 90 минут ни одного удара в створ (Уфа).И при этом играют аргентинец,словенцы,румын. Во что играем то.Явно не в футбол.
mangoх12
mangoх12
   28 / 957
сегодня в 13:46
суховатенько
ДСА
ДСА
   173 / 957
сегодня в 13:46
Серединка таблицы уплотняется.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
   170 / 957
сегодня в 13:40
Борьба за выживание никто проигрывать не хочет.
Т34
Т34
   22 / 957
сегодня в 13:40
Счет нулевой и команды такие же!
25процентный клоун
25процентный клоун
   15 / 957
сегодня в 13:39
Я только проснулся а они уже матч скатали
mat73
mat73
   383 / 957
сегодня в 13:33
увы..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   9 / 957
сегодня в 13:33
Что-то "Уфа" совсем унылая стала, прямо как сам Евсеев, который на бомжа похож)
particular
particular
   4 / 957
сегодня в 13:30
Счёт не размочили, но репутацию, в очередной раз, - подмочили..:) Нулевые..:)
За адекватность
За адекватность
   52 / 957
сегодня в 13:29
Весьма печальный в плане игры тайм первый сменился чуть более событийным таймом вторым. Но забить не сподобились ни одни, ни другие. А к Вилкову наверное опять вопросы будут. В первом тайме пенальти в ворота "Уфы" скорее всего был.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
   660 / 957
сегодня в 13:28
Унылые днори
Strikers188
Strikers188
   176 / 957
сегодня в 13:27
уфффф, сильный матч. Хорошо, что не поставили его в одно время с матчем Ливерпуль-Манчестер Сити, а то бы пришлось на 2 экрана разрываться
cska plus
cska plus
   13 / 957
сегодня в 13:27
Это было ожидаемо.
Evilhuman
Evilhuman
   8 / 957
сегодня в 13:27
Не умеют команды удивлять, предсказуемые 0-0
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