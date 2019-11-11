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Моуриньо: «Думаю, что „Челси“ войдет в топ-4 АПЛ»

вчера, 17:03

Экс-наставник «Челси» Жозе Моуриньо поделился мнением о главном тренере «синих» Фрэнке Лэмпарде и дал свой прогноз на сезон.

Фрэнк проделывает отличную работу. Молодые игроки прекрасно адаптировались в команде к таким опытным и высококлассным парням, как Виллиан и Канте.

Лэмпард проделывает невероятную работу. Но клуб дважды проиграл «Манчестер Юнайтед» и уступил дома «Ливерпулю» в Премьер-Лиге. «Челси» пропустил четыре гола от «Аякса», и мне будет очень интересно посмотреть, как они покажут себя на «Этихаде». С интересом понаблюдаю, нашли ли они этот баланс между красивым футболом и прагматизмом, который должен быть у каждой команды, чтобы играть против лучших. Когда они найдут его, думаю, у них есть отличная команда на будущее. Я не верю, что они закончат сезон на втором месте, но думаю, они войдут в топ-4.

Ранее Жозе заявил, что чемпионская гонка в АПЛ уже завершена. 

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Генадий Павлович
Генадий Павлович
вчера в 23:27
Призывает к "прагматике" - своему излюбленному автобусу...
25процентный клоун
25процентный клоун ответил L.F.C.
   17 / 933
вчера в 19:36
Да только 6-2 без кабинетов было, по футбольному
Wolverhampton
Wolverhampton
   593 / 933
вчера в 18:19
Посмотрим!
L.F.C.
L.F.C. ответил 25процентный клоун
   102 / 933
вчера в 18:01
0-7 красивее. И свежее. И за один матч.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил L.F.C.
   17 / 933
вчера в 17:46
6:2

Впервые в новейшей истории сыграть в Англии "Спартаку" довелось против великого "Ливерпуля" на не менее великом "Энфилде" 4 ноября 1992 г. в рамках ответного матча 1/8 финала Кубка Кубков. Тот состав, который сложился в "Спартаке" к осени 92-го, на мой взгляд, едва ли не сильнейший в новейшей клубной истории и один из самых "веселых" как по игре, так и по внутрикомандному духу. В первой встрече спартаковцы были сильнее – 4:2, причем мерсисайдцы потеряли из-за красной карточки основного вратаря Брюса Гроббелаара, изрядно начудившего в том матче.

На "Энфилде" "Спартак" провел великолепный матч, буквально заставив удивленных английских болельщиков влюбиться в свою игру. Голы неудержимых в том розыгрыше Андрея Пятницкого и Дмитрия Радченко принесли красно-белым победу – 2:0. Рассказывают, что в самолете по дороге в Москву Игорь Ледяхов хвастался перед партнерами по команде подаренным ему дружелюбным "Бобби" полицейским шлемом. Остается добавить, что одним из самых заметных игроков в противостоянии "Спартак" - "Ливерпуль" был Валерий Карпин, сделавший дубль в первом матче.
L.F.C.
L.F.C. ответил 25процентный клоун
   102 / 933
вчера в 17:35
0-7
25процентный клоун
25процентный клоун
   17 / 933
вчера в 17:30
6-8
ДАША Д
ДАША Д
   267 / 933
вчера в 17:08
Третий Лестер, четвертый - Челси.
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