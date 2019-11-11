Моуриньо: «Думаю, что „Челси“ войдет в топ-4 АПЛ»

Экс-наставник «Челси» поделился мнением о главном тренере «синих» Фрэнке Лэмпарде и дал свой прогноз на сезон.

Фрэнк проделывает отличную работу. Молодые игроки прекрасно адаптировались в команде к таким опытным и высококлассным парням, как Виллиан и Канте.

Лэмпард проделывает невероятную работу. Но клуб дважды проиграл «Манчестер Юнайтед» и уступил дома «Ливерпулю» в Премьер-Лиге. «Челси» пропустил четыре гола от «Аякса», и мне будет очень интересно посмотреть, как они покажут себя на «Этихаде». С интересом понаблюдаю, нашли ли они этот баланс между красивым футболом и прагматизмом, который должен быть у каждой команды, чтобы играть против лучших. Когда они найдут его, думаю, у них есть отличная команда на будущее. Я не верю, что они закончат сезон на втором месте, но думаю, они войдут в топ-4.