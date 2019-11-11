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Моуриньо: «Почти наверняка чемпионская гонка в АПЛ закончилась»

сегодня, 12:26
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Португальский специалист Жозе Моуриньо, находящийся в данный момент без работы, прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Манчестер Сити»:

Я почти уверен, что чемпионская гонка в премьер-лиге завершена. Если «Ливерпуль» сумеет избежать эпидемии травм, то завоюет чемпионский титул.

Ранее сообщалось, что Моуриньо хочет вернуться к тренерской работе

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Все комментарии
Agamaga
Agamaga
   267 / 953
сегодня в 15:22
Жозе всё равно болельщик кто бы ни выиграл АПЛ. Гвардиола два раза подряд это сделал. Клопп тоже заслужил.
L.F.C.
L.F.C. ответил Roman Borovikov
   135 / 953
сегодня в 14:20
Эт ты чтоль решил что Ливерпуль сдаст по любому, лол?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Roman Borovikov
   14 / 953
сегодня в 14:18
Если не заметил, то Ливер сдал уже давно, просто их 16 человек в составе, 11+реф+2 боковых+с табличкой+очкарик ВАРщик
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   133 / 953
сегодня в 13:45
Вроде бы Моуриньо тренировал в АПЛ, и Челси, и Ман Ю, должен знать, что в АПЛ 9 очков это не такое большое преимущество, за эти 30 лет с момента образования АПЛ уже был не один случай, когда и большее преимущество отыгрывалось, это только ноябрь,а не май.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   37 / 953
сегодня в 13:43
Гонка только началась, Ливерпуль по любому сдаст в конце сезона, а Сити,Лестер или Челси пройдут всю дистанцию ровнее)
BenderBender
BenderBender
   169 / 953
сегодня в 13:37
Лестер может удивить снова. Очень поможет победа в ответном очном матче. И, конечно, осечки колбасы. А они, уверен, будут.
Тага Дага
Тага Дага
   98 / 953
сегодня в 13:02
Я никогда с ним не соглашался,тем более со своим антифутболом,первый раз можно согласиться, главное Мане и Саллах были в строю...и ван Дайк...
L.F.C.
L.F.C.
   135 / 953
сегодня в 12:56
Ну эт же Моур, иногда громкость важнее трезвости)
Хотя доля правды в его словах есть. Но все же это АПЛ, в том же сериале Ливерпуль или Сити обеспечили бы себе чемпионство после 5 тура))) тамошний фаворит это уровень 6-7 места апл.
ДСА
ДСА
   140 / 953
сегодня в 12:55
Еще играть, играть и играть.
Hoyar
Hoyar
   223 / 953
сегодня в 12:42
В ноябре чемпионство никто не празднует, старый маразматик перегрелся на пляже.)
Lewa2708
Lewa2708
   366 / 953
сегодня в 12:42
Чертовски рано об этом говорить, 12 тур для АПЛ это только начало. Следуя из опыта, я готов к тому, что Ливерпуль вновь всё упустит)
773sergeytank
773sergeytank
   116 / 953
сегодня в 12:41
Вот будет смехота если в этом сезоне упустят чемпионство.. Это как интер, который лидировал до зимнего перерыва и вроде только начал выползать из унитаза, как их снова смыли. Боюсь такого удара не переживёт мой скоминовский друг фан ливер фан, лишь бы руки на себя не наложил))
cska plus
cska plus
   12 / 953
сегодня в 12:37
Тут Моур может ошибиться.
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