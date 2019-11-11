Моуриньо: «Почти наверняка чемпионская гонка в АПЛ закончилась»

Португальский специалист Жозе Моуриньо, находящийся в данный момент без работы, прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Манчестер Сити»:
Я почти уверен, что чемпионская гонка в премьер-лиге завершена. Если «Ливерпуль» сумеет избежать эпидемии травм, то завоюет чемпионский титул.
Ранее сообщалось, что Моуриньо хочет вернуться к тренерской работе.
Хотя доля правды в его словах есть. Но все же это АПЛ, в том же сериале Ливерпуль или Сити обеспечили бы себе чемпионство после 5 тура))) тамошний фаворит это уровень 6-7 места апл.
Хотя доля правды в его словах есть. Но все же это АПЛ, в том же сериале Ливерпуль или Сити обеспечили бы себе чемпионство после 5 тура))) тамошний фаворит это уровень 6-7 места апл.