Президент «Барселоны» поделился мнением о дальнейшей карьере Месси

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал о будущем нападающего клуба Лионеля Месси:
Обе стороны захотят бессрочно продлить контракт, если Лионель будет чувствовать себя сильным и амбициозным. Он будет принимать решение. Он заслужил право лично решать, когда завершить карьеру. Но, как я уже говорил ранее, он хочет завершить карьеру футболиста в «Барселоне».
В следующие два-три сезона нашим лидером продолжит быть Лео Месси. Нет сомнений, что он все еще молод и силен. Он все еще амбициозен. То есть Месси будет все еще играть за нас следующие несколько лет.
Не сомневаюсь и в том, что, когда Месси завершит карьеру игрока, он на всю жизнь останется связан с «Барселоной».
Ранее сообщалось, что хет-трик Месси в матче с «Сельтой» стал для аргентинца 52-м в карьере.
Я пожалуй соглашусь, техника у Бартомеу примерно на уровне португальца Роналду...
Я пожалуй соглашусь, техника у Бартомеу примерно на уровне португальца Роналду...
Интересно а в чём он силен?-Ни техники ,ни мышления ..
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Как такой бред можно было написать.....
Конечно,это ясно,что этот персонаж не любит Месси,но это финишь....чувак вообще далек от футбола...
Интересно а в чём он силен?-Ни техники ,ни мышления ..
-----------------------++++-----
Как такой бред можно было написать.....
Конечно,это ясно,что этот персонаж не любит Месси,но это финишь....чувак вообще далек от футбола...
Мой 8 летний выдуманный брат и то по умнее будет.
Я даже один рекорд не буду писать Месси, ибо ты просто этого не стоишь.
Видите ли техники нет у футболиста, который забивает каждый год по 40-50 мячей, ну да наверное ему их просто рисуют эти голы.
Мой 8 летний выдуманный брат и то по умнее будет.
Я даже один рекорд не буду писать Месси, ибо ты просто этого не стоишь.
Видите ли техники нет у футболиста, который забивает каждый год по 40-50 мячей, ну да наверное ему их просто рисуют эти голы.