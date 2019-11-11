ГлавнаяНовости

Президент «Барселоны» поделился мнением о дальнейшей карьере Месси

сегодня, 13:09
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона4 : 1Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаМатч завершен

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал о будущем нападающего клуба Лионеля Месси:

Обе стороны захотят бессрочно продлить контракт, если Лионель будет чувствовать себя сильным и амбициозным. Он будет принимать решение. Он заслужил право лично решать, когда завершить карьеру. Но, как я уже говорил ранее, он хочет завершить карьеру футболиста в «Барселоне».

В следующие два-три сезона нашим лидером продолжит быть Лео Месси. Нет сомнений, что он все еще молод и силен. Он все еще амбициозен. То есть Месси будет все еще играть за нас следующие несколько лет.

Не сомневаюсь и в том, что, когда Месси завершит карьеру игрока, он на всю жизнь останется связан с «Барселоной».

Ранее сообщалось, что хет-трик Месси в матче с «Сельтой» стал для аргентинца 52-м в карьере

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Моуриньо: «Почти наверняка чемпионская гонка в АПЛ закончилась»
Сегодня, 12:26 Комментарии12
Клопп высказался о лидерстве «Ливерпуля» в АПЛ
Сегодня, 12:20 Комментарии13
«Ювентусу» и «Милану» рано радоваться
Сегодня, 11:15Сергей Иванов в блоге Командный дух
Кака рассказал, что думает о Неймаре
Сегодня, 10:39 Комментарии9
Дибала: «Ради Скудетто мы должны побеждать любым способом»
Сегодня, 10:25 Комментарии25
Капелло: «Роналду никого не обводил уже три года»
Сегодня, 09:13 Комментарии57
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Agamaga
Agamaga
   267 / 953
сегодня в 15:17
Пусть уходят те, кого заменяют на 50-й минуте матча.
ДСА
ДСА
   140 / 953
сегодня в 15:08
Не стоит Месси уходить: от добра добра не ищут.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответил Barcelona_Rostov
   325 / 953
сегодня в 14:59
Alex12357 Интересно а в чём он силен?-Ни техники ,ни мышления .. -----------------------++++----- Как такой бред можно было написать..... Конечно,это ясно,что этот персонаж не любит Месси,но это финишь....чувак вообще далек от футбола...
Он не то, что Месси не любит, он просто влюблён в Неймара и если, кто то говорит, про Неймара не так как ему хочется или просто кто то лучше Неймара, это сразу для него враг №1. Причём в выражениях не стесняется. А футбол ему не интересен.
Виссарионович
Виссарионович ответил Alex12357
   40 / 953
сегодня в 14:58
Ни техники не мышления? Ты про Бартомеу?
Я пожалуй соглашусь, техника у Бартомеу примерно на уровне португальца Роналду...
Doping87
Doping87
   222 / 953
сегодня в 14:16
До 52 лет поиграет, может в раме постоит последние 10 лет. А дальше посмотрим.
obana777
obana777 ответил Евгений Макрушин
   151 / 953
сегодня в 13:31
В этом случае никакое лечение не поможет.
Брулин
Брулин
   87 / 953
сегодня в 13:27
Он заслужил право сам выбрать, когда завершить карьеру, поэтому, без сомнения, через 5 лет.
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
   247 / 953
сегодня в 13:24
Alex12357
Интересно а в чём он силен?-Ни техники ,ни мышления ..
-----------------------++++-----
Как такой бред можно было написать.....
Конечно,это ясно,что этот персонаж не любит Месси,но это финишь....чувак вообще далек от футбола...
cska plus
cska plus
   12 / 953
сегодня в 13:23
Поставьте его перед Кам Ноу и пусть каждый ходит и кланится ему, болезнь в барсе неизлечимая.
cska plus
cska plus
   12 / 953
сегодня в 13:21
Назначь гнома на своё место.
cska plus
cska plus
   12 / 953
сегодня в 13:21
Какой смешной этот Хосеп, гном всё ещё молодой, бессрочный контракт и так далее.
The Method Man
The Method Man ответил Alex12357
   559 / 953
сегодня в 13:20
Интересно а в чём он силен?-Ни техники ,ни мышления ,подчинил всех под себя и ходит пешком ,такую глупость может сотворить только зависимый человек,находящийся под пятой,вот она коррупция Меськи !!!
"Ни техники ,ни мышления" ...

Мой 8 летний выдуманный брат и то по умнее будет.
Я даже один рекорд не буду писать Месси, ибо ты просто этого не стоишь.

Видите ли техники нет у футболиста, который забивает каждый год по 40-50 мячей, ну да наверное ему их просто рисуют эти голы.
Vis1899
Vis1899 ответил Alex12357
   284 / 953
сегодня в 13:18
Интересно а в чём он силен?-Ни техники ,ни мышления ,подчинил всех под себя и ходит пешком ,такую глупость может сотворить только зависимый человек,находящийся под пятой,вот она коррупция Меськи !!!
Сразу видно, ты "смотришь" игры Барселоны.
Alex12357
Alex12357
   296 / 953
сегодня в 13:13
Интересно а в чём он силен?-Ни техники ,ни мышления ,подчинил всех под себя и ходит пешком ,такую глупость может сотворить только зависимый человек,находящийся под пятой,вот она коррупция Меськи !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100