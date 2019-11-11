Президент «Барселоны» поделился мнением о дальнейшей карьере Месси

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал о будущем нападающего клуба :

Обе стороны захотят бессрочно продлить контракт, если Лионель будет чувствовать себя сильным и амбициозным. Он будет принимать решение. Он заслужил право лично решать, когда завершить карьеру. Но, как я уже говорил ранее, он хочет завершить карьеру футболиста в «Барселоне».

В следующие два-три сезона нашим лидером продолжит быть Лео Месси. Нет сомнений, что он все еще молод и силен. Он все еще амбициозен. То есть Месси будет все еще играть за нас следующие несколько лет.

Не сомневаюсь и в том, что, когда Месси завершит карьеру игрока, он на всю жизнь останется связан с «Барселоной».