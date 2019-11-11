Клопп: «Не чувствую давления в преддверии клубного чемпионата мира»

вчера, 19:40

Главный тренер «Ливерпуля» заявил, что он не чувствует никакого давления в преддверии клубного чемпионата мира, который в декабре пройдет в Катаре.

Я не испытываю никакого давления. Я рассматриваю клубный чемпионат мира как прекрасную возможность сыграть на этом турнире, ведь не так часто это удается сделать. Для попадания на клубный чемпионат мира нужно выиграть Лигу чемпионов, мы это сделали, и это уже здорово.