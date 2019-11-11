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Синклер: «Гвардиола может покинуть АПЛ из-за VAR»

вчера, 18:17
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Тревор Синклер считает, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола может покинуть АПЛ из-за VAR.

В недавнем матче против «Ливерпуля» Гвардиола остался недоволен работой судей.

АПЛ - выдающийся бренд, но, на мой взгляд, ситуация с VAR негативно влияет на лигу.  Пеп хочет разъяснений по трактовкам правил, потому что на данный момент ни болельщики, ни футболисты, ни тренеры ничего не понимают. Я боюсь, что такие тренеры, как Гвардиола, а также сильнейшие игроки начнут покидать АПЛ из-за VAR.

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Все комментарии
hoper
hoper ответил Kirill Erokhin
   758 / 933
вчера в 21:49
Я имел ввиду фанатов Юве, а хейт между Ливерпулем и Юнайтед это обычное дело, ваши Анивей, Лобстердам чаще на ветках Ливерпуля сидят чем на ветках Ман Юнайтед
Ну как и ваши дзинки, ливерпульфан и прочие.
Liverbird1987
Liverbird1987 ответил 773sergeytank
   138 / 933
вчера в 21:21
Оливерпуль тащат чётко, но это не поможет избежать второе место в чемпионате))
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответил hoper
       114 / 933
    вчера в 21:12
    так это благодаря твоим собратьям- болелам Ливерпуля.Они при каждом удобном случае пищат то же самое про МЮ и других
    Я имел ввиду фанатов Юве, а хейт между Ливерпулем и Юнайтед это обычное дело, ваши Анивей, Лобстердам чаще на ветках Ливерпуля сидят чем на ветках Ман Юнайтед
    hoper
    hoper ответил Kirill Erokhin
       758 / 933
    вчера в 20:07
    Пепу не понравились некоторые решения Оливера, хотя уже все моменты разобрали досконально, и Оливер принял правильно решение засчитав, гол Фабиньо, но у некоторых персонажей на соккере, любая победа Ливерпуля это сразу судья был куплен, даже если Ливерпуль выиграл честно.
    так это благодаря твоим собратьям- болелам Ливерпуля.Они при каждом удобном случае пищат то же самое про МЮ и других
    Ags_0701
    Ags_0701
       672 / 933
    вчера в 19:58
    Правильно, можно пойти тренировать Зенит, в России ВАР только в нужную сторону работает))
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
       412 / 933
    вчера в 19:53
    Ерунду сказал. Он уже везде будет.
    Lewa2708
    Lewa2708
       261 / 933
    вчера в 19:24
    ВАР везде будет, что они хотели, за океан пускай едут играть
    Serg3.12
    Serg3.12
       16 / 933
    вчера в 19:07
    Пока в Ювентус не позовут, никуда он не уйдёт)

    ВАР - это два человека, в конце концов
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
       114 / 933
    вчера в 19:01
    Пепу не понравились некоторые решения Оливера, хотя уже все моменты разобрали досконально, и Оливер принял правильно решение засчитав, гол Фабиньо, но у некоторых персонажей на соккере, любая победа Ливерпуля это сразу судья был куплен, даже если Ливерпуль выиграл честно.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
       189 / 933
    вчера в 18:48
    Вар хорош,если он вар но и вар уде в руках чиновников-мощенников.Скоро мироаой Вар будет в руках Переса.
    773sergeytank
    773sergeytank ответил L.F.C.
       100 / 933
    вчера в 18:43
    Скоминопуль победитель ЛЧ, Оливерпуль временный лидер чемпионата.
    Виссарионович
    Виссарионович ответил cska plus
       29 / 933
    вчера в 18:42
    Конечно же Федун и Медведев виноват что ваш единственный и неповторимый ноги расставляет перед каждым первым встречным.
    Triem
    Triem
       604 / 933
    вчера в 18:32
    Да, с системой VAR особо не получится мухлевать. Тяжко, я понимаю любителей провокаторов и симулянтов.
    L.F.C.
    L.F.C. ответил 773sergeytank
       102 / 933
    вчера в 18:26
    Кабинетным только остается плакаться, а по факту с введением ВАР- Ливерпуль победитель ЛЧ и лидер сильнейшей лиги мира.
    cska plus
    cska plus
       11 / 933
    вчера в 18:26
    В России ВАРом крутит ОПГ федун-егоров-вилков причём по собственному усмотрению, что же нам россиянам делать, Пеа можно понять так как подопечным фрица было дозволено играть в баскетбол.
    Сантус
    Сантус
       51 / 933
    вчера в 18:25
    Ни в коем случае не оправдывая Пепа скажу что введение ВАР внесло больше вреда чем пользы.Раньше ныли только про судейство(часто обосновано) теперь про трактовки эпизодов.Каждый месяц меняются рекомендации,у каждой Лиги свои и т.д.Как по мне,бедлама стало больше,как и недовольных....Так в чём же польза ВАР?
    773sergeytank
    773sergeytank
       100 / 933
    вчера в 18:21
    Оливерпуль тащат чётко, но это не поможет избежать второе место в чемпионате))
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