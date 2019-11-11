Синклер: «Гвардиола может покинуть АПЛ из-за VAR»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Тревор Синклер считает, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола может покинуть АПЛ из-за VAR.
В недавнем матче против «Ливерпуля» Гвардиола остался недоволен работой судей.
АПЛ - выдающийся бренд, но, на мой взгляд, ситуация с VAR негативно влияет на лигу. Пеп хочет разъяснений по трактовкам правил, потому что на данный момент ни болельщики, ни футболисты, ни тренеры ничего не понимают. Я боюсь, что такие тренеры, как Гвардиола, а также сильнейшие игроки начнут покидать АПЛ из-за VAR.
ВАР - это два человека, в конце концов
ВАР - это два человека, в конце концов