Кассано о выходке Роналду: «Меня могли дисквалифицировать за подобное»

Экс-нападающий «Ромы» и сборной Италии Антонио Кассано прокомментировал выходку нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Напомним, что Криштиану покидая поле в матче с «Миланом», на португальском назвал главного тренера туринской команды Маурицио Сарри «сукиным сыном», после чего направился прямиком в раздевалку, не пожав тренеру руку.
То, что сделал Роналду - запрещено, потому что после игр проводится допинг-контроль. Помню, во время дерби с „Лацио“ мне срочно нужно было возвращаться на стадион, чтобы избежать двухлетней дисквалификации.
О том что якобы выругался знают только те кто верит в выдумки желтухи))
О том что якобы выругался знают только те кто верит в выдумки желтухи))
2-3 месяца отстранить от футбола!!!
2-3 месяца отстранить от футбола!!!