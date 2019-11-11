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Кассано о выходке Роналду: «Меня могли дисквалифицировать за подобное»

вчера, 18:02

Экс-нападающий «Ромы» и сборной Италии Антонио Кассано прокомментировал выходку нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Напомним, что Криштиану покидая поле в матче с «Миланом», на португальском назвал главного тренера туринской команды Маурицио Сарри «сукиным сыном», после чего направился прямиком в раздевалку, не пожав тренеру руку.

То, что сделал Роналду - запрещено, потому что после игр проводится допинг-контроль. Помню, во время дерби с „Лацио“ мне срочно нужно было возвращаться на стадион, чтобы избежать двухлетней дисквалификации.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша ответил Artuom
   58 / 933
вчера в 19:58
Из слов Касано понятно что он говорит о том что Роналду сразу уехал после замены (а это запрещено) О том что якобы выругался знают только те кто верит в выдумки желтухи))
Можно по губам определить, как например когда пудель обругал денисова.
Artuom
Artuom
   521 / 933
вчера в 19:28
Из слов Касано понятно что он говорит о том что Роналду сразу уехал после замены (а это запрещено)

О том что якобы выругался знают только те кто верит в выдумки желтухи))
Байкал-38
Байкал-38
   63 / 933
вчера в 19:05
Пора поставить его на место, охренел в конец. Цаца, фифа какая....
mangoх12
mangoх12
   31 / 933
вчера в 19:04
Ты же не гей
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   130 / 933
вчера в 18:41
Наказать надо этого симулянта!
2-3 месяца отстранить от футбола!!!
волгодон 2
волгодон 2
   55 / 933
вчера в 18:38
Кассано намекнул,что заднеприводный еще и допинг жрет до кучи,но прикидывается истеричной обидчивой бабой.
Тео Джонс
Тео Джонс ответил cska plus
   44 / 933
вчера в 18:32
Ты же не Рон.
Я думал у шишанутого диагноз, но ты поменял мое мнение, это уже дно ахахах)
cska plus
cska plus
   11 / 933
вчера в 18:28
Ты же не Рон.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   38 / 933
вчера в 18:24
Кто ж его посадит (на дисквалификацию), он же памятник:)?
obana777
obana777
   115 / 933
вчера в 18:11
Да с этим звезданутым долго еще носиться будут.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   94 / 933
вчера в 18:07
Да роналду там весь кабинет законтачил
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