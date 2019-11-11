Кассано о выходке Роналду: «Меня могли дисквалифицировать за подобное»

вчера, 18:02

Экс-нападающий «Ромы» и сборной Италии прокомментировал выходку нападающего «Ювентуса» .

Напомним, что Криштиану покидая поле в матче с «Миланом», на португальском назвал главного тренера туринской команды Маурицио Сарри «сукиным сыном», после чего направился прямиком в раздевалку, не пожав тренеру руку.