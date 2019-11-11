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Манчини: «Я вызову Балотелли в сборную, когда он этого заслужит»

вчера, 23:15

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о причинах невызова в сборную нападающего «Брешии» Марио Балотелли.

Футбол — это спорт, который должен объединять людей, а не разрушаться теми, кто совершает ошибки.

Я люблю Марио. Он играл у меня, будучи подростком. Он всё ещё достаточно молод, чтобы многое дать спорту. Но скажу, что для меня главное – заслуживает ли он место в сборной и сможет ли помочь команде. Важно вызвать его, когда он это заслужит, а не для того, чтобы ударить по расизму.

Сейчас почти 2020-й год, и цвет кожи… К сожалению, некоторым людям не очень легко изменить своё отношение.

Напомним, что недавно Балотелли покинул поле в матче с «Вероной» после расистских оскорблений.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   204 / 933
сегодня в 01:37
Марио не всегда проходит в состав последней команды Серии А о какой сборной может идти речь?
Морозовский
Морозовский
   10 / 933
вчера в 23:31
Манчини разбирается в спорте! В Дзюбе он быстро распознал полено! И с Балотелли разберётся!
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