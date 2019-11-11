Манчини: «Я вызову Балотелли в сборную, когда он этого заслужит»

Главный тренер сборной Италии рассказал о причинах невызова в сборную нападающего «Брешии» .

Футбол — это спорт, который должен объединять людей, а не разрушаться теми, кто совершает ошибки.

Я люблю Марио. Он играл у меня, будучи подростком. Он всё ещё достаточно молод, чтобы многое дать спорту. Но скажу, что для меня главное – заслуживает ли он место в сборной и сможет ли помочь команде. Важно вызвать его, когда он это заслужит, а не для того, чтобы ударить по расизму.

Сейчас почти 2020-й год, и цвет кожи… К сожалению, некоторым людям не очень легко изменить своё отношение.