Роналду не оскорблял Сарри после замены в матче с «Миланом»

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Опубликованы новые данные о высказывании форварда «Ювентуса» после замены в матче с «Миланом». Ранее СМИ сообщали, что нападающий оскорбил наставника туринцев после того, как тренер убрал его с поля.

По новым данным, опубликованным итальянской прессой, Роналду не оскорблял Сарри. Он просто выругался на португальском языке. Приблизительно его слова можно перевести так: «Какого чёрта!»

Напомним, что Роналду был заменен в начале второго тайма. После этого он покинул стадион до окончания матча.