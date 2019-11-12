Роналду не оскорблял Сарри после замены в матче с «Миланом»

Опубликованы новые данные о высказывании форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду после замены в матче с «Миланом». Ранее СМИ сообщали, что нападающий оскорбил наставника туринцев Маурицио Сарри после того, как тренер убрал его с поля.
По новым данным, опубликованным итальянской прессой, Роналду не оскорблял Сарри. Он просто выругался на португальском языке. Приблизительно его слова можно перевести так: «Какого чёрта!»
Напомним, что Роналду был заменен в начале второго тайма. После этого он покинул стадион до окончания матча.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1149588/ronaldu-krishtianu-yuventus
Так что, кто сектанты?) котолонские или персофаны Роналду))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1149588/ronaldu-krishtianu-yuventus
Так что, кто сектанты?) котолонские или персофаны Роналду))