ГлавнаяНовости

Роналду не оскорблял Сарри после замены в матче с «Миланом»

сегодня, 14:36
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 0Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Опубликованы новые данные о высказывании форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду после замены в матче с «Миланом». Ранее СМИ сообщали, что нападающий оскорбил наставника туринцев Маурицио Сарри после того, как тренер убрал его с поля.

По новым данным, опубликованным итальянской прессой, Роналду не оскорблял Сарри. Он просто выругался на португальском языке. Приблизительно его слова можно перевести так: «Какого чёрта!»

Напомним, что Роналду был заменен в начале второго тайма. После этого он покинул стадион до окончания матча.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Игроки «Ювентуса» ждут извинений от Роналду
Сегодня, 15:11 Комментарии4
Дентиньо: «Сцены проявлений расизма не уходят из моей головы»
Сегодня, 11:21 Комментарии1
«Ювентус» не станет наказывать Роналду за выходку в матче с «Миланом»
Вчера, 18:45 Комментарии29
Адвокат бывшей жены Глушакова: «Может, Денис баню арендовал на 10 лет»
Вчера, 17:39 Комментарии13
Глушаков снова подал в суд на свою бывшую жену
Вчера, 13:45 Комментарии27
Неймар поддержал игроков «Шахтёра»
Вчера, 10:02 Комментарии29
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Futbol Clyb Barcelona
Futbol Clyb Barcelona ответил Gelious
   243 / 928
сегодня в 15:22
Ой, ну вы что же, хотите сказать, что котолонские сектанты как всегда обделались и показали отсутствие мозгов, а газетенки соврали? ну не может быть. никогда такого не было.
Игроки «Ювентуса» ждут извинений от Роналду
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1149588/ronaldu-krishtianu-yuventus
Так что, кто сектанты?) котолонские или персофаны Роналду))
Wolf77785
Wolf77785
   177 / 928
сегодня в 15:15
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak
       502 / 928
    сегодня в 15:06
    Вот это больше похоже на правду! А журналюги вечно раздуют все ! Роналду не тот человек чтобы оскорблять тренера ! Все прекрасно знают какой он человек. Он слишком для этого интеллигентен и знаменит чтобы опускаться до такого уровня ( оскорбляя тренера!) это не в его манере
    Gelious
    Gelious
       170 / 928
    сегодня в 14:52
    Ой, ну вы что же, хотите сказать, что котолонские сектанты как всегда обделались и показали отсутствие мозгов, а газетенки соврали? ну не может быть. никогда такого не было.
    cska plus
    cska plus
       11 / 928
    сегодня в 14:48
    Он же не гном, чтобы оскорблять.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100