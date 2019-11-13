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Крал: «РПЛ сильнее и лучше чешского чемпионата»

сегодня, 12:47

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал о своей адаптации в российском клубе.

РПЛ сильнее и лучше чешского чемпионата. И это сильно поможет мне, так как каждую неделю в России я играю очень сложный матч. Это повышает уровень мастерства. К тому же, сейчас в команду пришел очень хороший тренер, который передаст мне часть своего опыта. И вот все это вместе сделает меня сильнее и лучше.

Слежу ли за выступлениями «Славии» в Лиге чемпионов? Да, стараюсь смотреть игры. Но вот последнюю игру с «Барселоной» увидеть не смог — ужинал с другом. Так что потом пересмотрел хайлайты, прочитал пару статей о матче, обсудил игру с агентом. Но другие матчи — игру с «Боруссией», с той же «Барселоной» дома — я смотрел. Считаю, у «Славии» очень хорошая команда.

Конечно, Лига чемпионов, да еще и с такими соперниками — это круто! Но это лишь шесть матчей. В России же я, как и говорил, каждую неделю играю тяжелый матч, который нельзя сравнить с игрой чемпионата Чехии. Сейчас мы не выступаем в Европе, но для моей адаптации в России это даже хорошо. У нас один матч в неделю — я целенаправленно готовлюсь к нему, много тренируюсь индивидуально, в общем, понемногу осваиваюсь.

Недавно сообщалось, что сразу три клуба АПЛ заинтересовались Алексом Кралом.

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2 ответил dinoel
   149 / 895
сегодня в 13:42
Хорошая мысль - брать лучших игроков из более слабых европейских чемпионатов (Чехии, Польши, Украины, Хорватии...) Недорого, с языком нет проблем и отдача против аргентинцев хорошая. Примеры Краковяк, Ракитский...
Только к вам едет шлак)))
Миша Вилков
Миша Вилков
   34 / 895
сегодня в 13:14
Может РПЛ и сильнее, но газпром превратил чемпионат в кабинетно-судейскую возню.
Баба Яга против
Баба Яга против
   847 / 895
сегодня в 13:13
РФПЛ это колхозянский футбол только для тех кто на голову бо-бо!
dinoel
dinoel
   852 / 895
сегодня в 13:05
Хорошая мысль - брать лучших игроков из более слабых европейских чемпионатов (Чехии, Польши, Украины, Хорватии...) Недорого, с языком нет проблем и отдача против аргентинцев хорошая. Примеры Краковяк, Ракитский...
cska plus
cska plus
   8 / 895
сегодня в 12:54
Сравнил *** с пальцем.
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