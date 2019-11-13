Юношеская сборная России не смогла обыграть Косово

сегодня, 18:03

Сборная России до 19 лет сыграла вничью с национальной командой Косово в стартовом туре первого этапа квалификации на Евро 2020 соответствующего возраста.

Россия (до 19 лет) - Косово (до 19 лет) - 1:1 (1:1)

Голы: Школик 12 - Алиу 11

Россия (до 19 лет): Будачев, Владимиров (Быковский 70), Агапов, Прохин, Вахания, Школик (Петров 76), Бакалюк (Макаров 76), Литвинов, Оганесян, Данилин (Косарев 56), Севикян (Герчиков 70).

В другом матче группы сборная Уэльса разгромила польскую команду со счетом 3:0. Напомним, что в следующий раунд пробьются две первые сборные квартета.

В прошлом месяце в товарищеской игре россияне разгромили сверстников из Эстонии.