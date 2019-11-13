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Юношеская сборная России не смогла обыграть Косово

сегодня, 18:03

Сборная России до 19 лет сыграла вничью с национальной командой Косово в стартовом туре первого этапа квалификации на Евро 2020 соответствующего возраста.

Россия (до 19 лет) - Косово (до 19 лет) - 1:1 (1:1)
Голы: Школик 12 - Алиу 11

Россия (до 19 лет): Будачев, Владимиров (Быковский 70), Агапов, Прохин, Вахания, Школик (Петров 76), Бакалюк (Макаров 76), Литвинов, Оганесян, Данилин (Косарев 56), Севикян (Герчиков 70).

В другом матче группы сборная Уэльса разгромила польскую команду со счетом 3:0. Напомним, что в следующий раунд пробьются две первые сборные квартета.

В прошлом месяце в товарищеской игре россияне разгромили сверстников из Эстонии.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
   250 / 890
сегодня в 19:06
Пипец....будущее футбола России...
igGA
igGA
   112 / 890
сегодня в 19:01
Вот уже подрастает новое поколение талантов! Во сколько это родителям обошлось, интересно.
ДАША Д
ДАША Д
   207 / 890
сегодня в 18:52
    drug01
    drug01
       79 / 890
    сегодня в 18:50
    Это плохой резерв,!!!
    dino-hsv
    dino-hsv ответил Так Себе Аналитик
       101 / 890
    сегодня в 18:43
    Чем тебе Школик не угодил?)
    они думали, что если у засланного агента из сербии поменять написание на русском со "школич" на "школик", то в нем не узнать балканскую подмогу по борьбе с косово? :)
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил dino-hsv
       13 / 890
    сегодня в 18:38
    севикян, оганесян, бакалюк, школик, вахания - все хорошо, в лимит уложились :)
    Чем тебе Школик не угодил?)
    Т34
    Т34
       19 / 890
    сегодня в 18:31
    Слабаки!
    LOpp
    LOpp
       25 / 890
    сегодня в 18:24
    Косово - Сербия.
    cska plus
    cska plus
       8 / 890
    сегодня в 18:13
    Печально.
    dino-hsv
    dino-hsv
       101 / 890
    сегодня в 18:13
    севикян, оганесян, бакалюк, школик, вахания - все хорошо, в лимит уложились :)
    Шишанутый
    Шишанутый
       75 / 890
    сегодня в 18:11
    Молодцы Косово хорошее поколенее подрастает. У них есть будущее в отличии от Росии.
    STVA 1
    STVA 1
       123 / 890
    сегодня в 18:06
    Бывает)))
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