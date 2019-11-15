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Армения в домашней игре уступила Греции

15 ноября 2019, 21:51
АрменияЛоготип футбольный клуб Армения0 : 1Логотип футбольный клуб ГрецияГрецияМатч завершен

Сборная Греции на выезде одолела национальную команду Армении в матче 9-го тура отборочного турнира Евро-2020. Греки (11 очков) занимают третье место в таблице, армяне (10 баллов) - четвертые.

Ереван, стадион Республиканский стадион имени Вазгена Саркисяна

Армения - Греция 0:1 (0:1)
Голы: Лимниос 34

Армения: Айрапетян, Амбарцумян, Восканян (Аветисян 83), Калисир, Ишханян, Оганесян, Барсегян, Григорян, Овсепян (Едигарян 78), Варданян (Саркисов 59), Карапетян
Главный тренер: Хашманян Абраам.

Греция: Влаходимос, Бакакис, Хацидиакос, Стафилидис, Яннулис, Курбелис, Галанопулос, Лимниос, Бакасетас (Донис 81), Манталос (Масурас 66), Павлидис (Кулурис 74)
Главный тренер: ван'т Шип Джон.

Предупреждения: Яннулис 22, Барсегян 39, Стафилидис 41, Манталос 45+1, Овсепян 78, Едигарян 84

Армения проиграла вторую игру подряд. В прошлый раз было разгромное поражение от сборной Финляндии.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   140 / 875
вчера в 07:15
Греки все же посильнее.
EAGinLE
EAGinLE
   73 / 875
15 ноября в 23:03
Бывает .
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