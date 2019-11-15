Дюков: «Егорову дано время до зимней паузы в РПЛ»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение оставить на своем посту главу департамента судейства и инспектирования Александра Егорова:

Егорову дано время до 19-го тура повысить качество и снизить количество ошибок. В декабре будут подведены итоги, будут приниматься решения. Понимаю, что много негатива и много вопросов к нему. Но мы должны понимать, что не Егоров выходит на поле со свистком, а те арбитры, которые были подготовлены нашей системой.