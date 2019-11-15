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Дюков: «Егорову дано время до зимней паузы в РПЛ»

сегодня, 18:20

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение оставить на своем посту главу департамента судейства и инспектирования Александра Егорова:

Егорову дано время до 19-го тура повысить качество и снизить количество ошибок. В декабре будут подведены итоги, будут приниматься решения. Понимаю, что много негатива и много вопросов к нему. Но мы должны понимать, что не Егоров выходит на поле со свистком, а те арбитры, которые были подготовлены нашей системой.

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Roman Borovikov
Roman Borovikov
   39 / 866
сегодня в 19:05
Обоих гнать с...ными тряпками) Футбол в РПЛ и так не сахар, так ещё и судейство хуже чем в топ лигах(((
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил makkie
   32 / 866
сегодня в 19:04
Оставят. Это система, а в системе обязательно должен быть стрелочник. Запустят реформу и кто возьмёт на себя "очередные ошибки"? Гинер, инициатор реформ?). Он уже под каблуком, задрючен, так что устроит многих. На его месте уйти бы самому, не ждать унижения.
Footbolista
Footbolista ответил cska plus
   11 / 866
сегодня в 19:02
Федун коней засудил в матче с бомжами?)...
RamonCSKA
RamonCSKA
   208 / 866
сегодня в 18:53
а Егоров ставит им положительные оценки, как вилкову например, вся страна видела а егоров нет и нечего его оправдывать, а Газпром ему еще одну челюсть зубов купит
makkie
makkie
   9 / 866
сегодня в 18:46
Егоров сейчас в шкуре Кононова.
Тому тоже давали время на исправление, но команда катилась вниз, а поражения шли одно за другим. Ничего исправлено не было - Кононова уволили.
Так же и с Егоровым. Что он улучшит? Кто-то верит, что его вдруг оставят после зимы? Очевидно же, что снимут!
ДСА
ДСА
   140 / 866
сегодня в 18:41
Может стоит Егорова на поле выпустить и понять что к чему
ermak6848
ermak6848
   82 / 866
сегодня в 18:30
всё как у всех
cska plus
cska plus
   8 / 866
сегодня в 18:28
Пока есть федун егоров будет процветать.
Миша Вилков
Миша Вилков
   13 / 866
сегодня в 18:21
Гнилая у вас система - газпромовская.
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