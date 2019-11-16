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Дзюба: «Нам указали на наши ошибки»

сегодня, 22:45
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал поражение от Бельгии.

Сегодня Бельгия показала свой класс, пять ударов — четыре гола. Тяжело понять, как с ними играть. До гола ещё думали, что можно в этом матче с ними что-то сделать. Потом они забивают первый, Марио мы не подстраховали и оставили его один в один.

Мы такие моменты не забивали, а они реализовывали. Всё-таки это класс. Азар огромную роль играет в этой команде. Нам указали на наши ошибки и хорошо, что такая пощёчина нам прилетела. Четыре гола мы ещё не пропускали и теперь нам есть над чем подумать.

Это и есть уровень чемпионата Европы и мира, малейшая ошибка и всё. Мы знали, что у них сильная игра на контратаках и каждая из них чуть ли не приводила к голу. Обидно, что каждый удар залетел, так бывает. Через это надо пройти и поражение — это тоже хорошо.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista
   12 / 884
сегодня в 23:36
Бельгийцы помогли определить сорт древесины...
Аксинья
Аксинья
   115 / 884
сегодня в 23:32
Ну теперь Артем точно на Сан-Марино отыграется...Трепещите...
Морозовский
Морозовский
   4 / 884
сегодня в 23:20
Буратина, иди червонцы закапывай!
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   258 / 884
сегодня в 23:17
голубой лев что сказать
time out
time out
   41 / 884
сегодня в 23:12
Это тебе показали, что ты дерево. Причем бесполезное. Самый никчемный игрок на поле.
mihaluch
mihaluch
   98 / 884
сегодня в 23:06
Не львы а драные кошки.
Суклетин
Суклетин
   154 / 884
сегодня в 23:01
ДОКОЛЕ ТАКИЕ мерзкие личности, КАК дыркинфеев И дзюба, БУДУТ В СБОРНОЙ РОССИИ?????
LAISMEN
LAISMEN
   228 / 884
сегодня в 22:59
Про себя ничего не сказал........
alexamit
alexamit
   465 / 884
сегодня в 22:57
Вам просто указали ваше истинное место в Европе.Медленно думаете и долго готовитесь к ударам,ну и движение бестолковое.Вам только с Монте-Карло играть.
ABir
ABir
   122 / 884
сегодня в 22:57
Первое место в списке бомбардиров конечно хорошо, но для командной игры не главное
311
311
   213 / 884
сегодня в 22:57
Вам указали ваше место!)
ABir
ABir
   122 / 884
сегодня в 22:56
Нам указали на наше место в табели о рангах.
drug01
drug01
   92 / 884
сегодня в 22:55
Надо меньше хвастаться
Физручини
Физручини
   287 / 884
сегодня в 22:50
на словах ты лев толстой, а на деле толстый лев
PITER_1
PITER_1
   709 / 884
сегодня в 22:48
а не кажется ли вам деточка что ваше место у 26
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