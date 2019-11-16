Дзюба: «Нам указали на наши ошибки»

Нападающий сборной России прокомментировал поражение от Бельгии.

Сегодня Бельгия показала свой класс, пять ударов — четыре гола. Тяжело понять, как с ними играть. До гола ещё думали, что можно в этом матче с ними что-то сделать. Потом они забивают первый, Марио мы не подстраховали и оставили его один в один.

Мы такие моменты не забивали, а они реализовывали. Всё-таки это класс. Азар огромную роль играет в этой команде. Нам указали на наши ошибки и хорошо, что такая пощёчина нам прилетела. Четыре гола мы ещё не пропускали и теперь нам есть над чем подумать.

Это и есть уровень чемпионата Европы и мира, малейшая ошибка и всё. Мы знали, что у них сильная игра на контратаках и каждая из них чуть ли не приводила к голу. Обидно, что каждый удар залетел, так бывает. Через это надо пройти и поражение — это тоже хорошо.