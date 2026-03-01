«Гамбург» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1772375723

вчера, 17:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Гамбург» – «РБ Лейпциг», который состоится 1 марта 2026 года.

«Гамбург»

«Гамбург» очень старается добиваться хорошего результата в каждом матче и пока команде это удается. Сейчас коллектив занимает 11 место с 26 баллами и на четыре пункта опережает зону вылета. В домашней игре с «РБ Лейпцпиг» хозяевам важно удачно стартовать, чтобы помешать планам соперника и реализовать свои моменты, набрав очки в этой непростой игре.

Два последних матча «Гамбурга» завершились ничьей с «Майнцом» (1:1) и победой над «Унион Берлин» (3:2).

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» потерял много очков в последних турах и откатился из топ-4 Бундеслиги, что очень разочаровывает болельщиков. Команда идет на пятом месте с 41 баллом и на два пункта отстает от «Штутгарта», поэтому должен побеждать, чтобы как минимум не отставать от конкурентов, а в более лучшем случае и вовсе их обойти в турнирной таблице чемпионата Германии.

Два последних поединка «РБ Лейпциг» завершились ничьей с «Боруссией» Дортмунд (2:2) и таким же результатом с «Вольфсбургом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Гамбург» – 3.85

Ничья – 3.8

Победа «РБ Лейпциг» – 1.9

Статистика

Пять из восьми последних матчей «Гамбурга» завершились ничейным результатом

«РБ Лейпциг» выиграл четыре из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах

«Гамбург» проиграл четыре из пяти последних встреч с «РБ Лейпцигом»

Прогноз

Поставить на победу «РБ Лейпциг», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.9. Команда борется за место в топ-4 и соответственно Лиги чемпионов, поэтому наверняка найдет в себе силы обыграть не самого сложного в этом турнире соперника.