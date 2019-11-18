Аргентина обыграла Бразилию. Понсе вышел в основе, Айртон - на замену

сегодня, 11:27

Сборная Аргентины до 23 лет обыграла сверстников из Бразилии в финальном матче турнира United International Football Festival.

В составе обеих команд вышли футболисты московского «Спартака»: у Аргентины - , у Бразилии - Айртон.

🇦🇷🇧🇷 Понсе обыграл Айртона в финале международного турнира United International Football Festival



🏆 Аргентинцы одержали победу со счетом 1:0. Нападающий «Спартака» Эсекель Понсе вышел в стартовом составе победителей и сыграл 73 минуты.



Айртон вышел на замену на 65-й минуте. pic.twitter.com/FfEzNYTeSw — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 18 ноября 2019 г.

Ранее Понсе прокомментировал победу «красно-белых» в матче с «Крыльями Советов».