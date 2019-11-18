Аргентина обыграла Бразилию. Понсе вышел в основе, Айртон - на замену

Сборная Аргентины до 23 лет обыграла сверстников из Бразилии в финальном матче турнира United International Football Festival.
В составе обеих команд вышли футболисты московского «Спартака»: у Аргентины - Эсекель Понсе, у Бразилии - Айртон.
Ранее Понсе прокомментировал победу «красно-белых» в матче с «Крыльями Советов».
Вырезка из отчета по данному турниру:
Аргентинцы со счетом 14:0 разгромили хозяев — сборную Канарских островов. Изначально планировалось, что соперником станут чилийцы, но они отказались от участия в турнире..))))
Вырезка из отчета по данному турниру:
Аргентинцы со счетом 14:0 разгромили хозяев — сборную Канарских островов. Изначально планировалось, что соперником станут чилийцы, но они отказались от участия в турнире..))))