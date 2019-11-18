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Аргентина обыграла Бразилию. Понсе вышел в основе, Айртон - на замену

сегодня, 11:27

Сборная Аргентины до 23 лет обыграла сверстников из Бразилии в финальном матче турнира United International Football Festival.

В составе обеих команд вышли футболисты московского «Спартака»: у Аргентины - Эсекель Понсе, у Бразилии - Айртон.

Ранее Понсе прокомментировал победу «красно-белых» в матче с «Крыльями Советов».

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Все комментарии
time out
time out ответил LOpp
   27 / 846
сегодня в 12:18
Аргентина обыграла Бразилию. Понсе вышел в основе, Айртон - на замену, Малкома перевели в общую палату.
Деньги кончились, что перевели в общую? Ну да, Малком же не работает. А в зените забыли, что у них такой числится.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   21 / 846
сегодня в 11:59
Скольо ж любительских фестивалей проводится в мире....Что даже Понсе с Айртоном место нашлось....???))))

Вырезка из отчета по данному турниру:
Аргентинцы со счетом 14:0 разгромили хозяев — сборную Канарских островов. Изначально планировалось, что соперником станут чилийцы, но они отказались от участия в турнире..))))
Faustello
Faustello ответил LOpp
   120 / 846
сегодня в 11:47
Аргентина обыграла Бразилию. Понсе вышел в основе, Айртон - на замену, Малкома перевели в общую палату.
Ничё себе там свинной замес был )))
LOpp
LOpp
   8 / 846
сегодня в 11:35
Аргентина обыграла Бразилию. Понсе вышел в основе, Айртон - на замену, Малкома перевели в общую палату.
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