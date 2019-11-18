ГлавнаяНовости

В «Спартаке» нарисовали своим игрокам усы, поучаствовав во всемирной акции

сегодня, 21:21

Пресс-служба московского «Спартака» решила принять участие во всемирной акции «Мовембер» и пририсовала усы игрокам команды. 

На дворе третья неделя «Усабря» (он же «Мовембер»)! В этот месяц мужчины по всему миру отращивают усы и делают пожертвования на борьбу с мужскими заболеваниями. 

Мы решили представить, как бы выглядели наши игроки, если бы не брили усы весь месяц.

В «Спартаке» нарисовали своим игрокам усы, поучаствовав во всемирной акции

Сегодня «Соккер.Ру» посвятил статью работе генерального директора «Спартака» Томаса Цорна.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ЦСКА опубликовал видео под названием «Дух Игоряши»
Вчера, 21:06 ВидеоКомментарии26
Коновалов - о футбольном симуляторе: «Пора продать себя в „Барселону“»
13 ноября Комментарии9
Клопп убежал от журналистов, увидев Гвардиолу
12 ноября ВидеоКомментарии32
Ласицкене: «Если Акинфеев не вернется к Евро-2020, могу сыграть за сборную»
12 ноября ВидеоКомментарии16
Триппьер: «Теперь все в „Атлетико“ зовут меня Руни»
12 ноября Комментарии9
«Казань брал», - «Динамо» отмечает победу над «Рубином»
09 ноября ФотоКомментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Александр Алексатов
Александр Алексатов
   548 / 838
сегодня в 22:55
на большее не способны в Европе за всю выдуманную историю абсолютный ноль
VIPded
VIPded
   77 / 838
сегодня в 22:29
Не бывает усов у свиней...
mihaluch
mihaluch
   70 / 838
сегодня в 22:28
Усы кому идут, а кому нет, в общем очередная глупость.
time out
time out ответил Бомж немытый
   28 / 838
сегодня в 22:16
Странно, новость висит больше 30 минут и нет ни одного клона Славнова. Неужели устал и спать пошел.
Он занят. Новых клонов рожает.
Бомж немытый
Бомж немытый
   124 / 838
сегодня в 21:59
Странно, новость висит больше 30 минут и нет ни одного клона Славнова.
Неужели устал и спать пошел.
cska plus
cska plus
   4 / 838
сегодня в 21:43
Лучше бы пятачок нарисовали.
волгодон 2
волгодон 2 ответил 25процентный клоун
   30 / 838
сегодня в 21:29
Максименко за любовь
Первая причина это Краль,а вторая Гуля и Резуан...
Аксинья
Аксинья
   50 / 838
сегодня в 21:27
Усы надо в поддержку Черчесову перед завтрашней схваткой с грозной сборной Сан-Марино...
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 838
сегодня в 21:25
Максименко за любовь
Igrov
Igrov
   378 / 838
сегодня в 21:25
Шюррле с усами просто класс!
волгодон 2
волгодон 2
   30 / 838
сегодня в 21:24
Если с румыном не сойдутся характерами,всегда клюнет таракан (повелитель львов)
EAGinLE
EAGinLE
   62 / 838
сегодня в 21:22
Мы и сами с усами .
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100