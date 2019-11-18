В «Спартаке» нарисовали своим игрокам усы, поучаствовав во всемирной акции

Пресс-служба московского «Спартака» решила принять участие во всемирной акции «Мовембер» и пририсовала усы игрокам команды.
На дворе третья неделя «Усабря» (он же «Мовембер»)! В этот месяц мужчины по всему миру отращивают усы и делают пожертвования на борьбу с мужскими заболеваниями.
Мы решили представить, как бы выглядели наши игроки, если бы не брили усы весь месяц.
Сегодня «Соккер.Ру» посвятил статью работе генерального директора «Спартака» Томаса Цорна.
Неужели устал и спать пошел.
Неужели устал и спать пошел.