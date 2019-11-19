Бывший арбитр ФИФА раскритиковал сборную России

Экс-арбитр ФИФА Павел Стипиди заявил, что российский футбол находится на низком уровне:
Наш футбол находится далеко не на самом высоком уровне. Это только Дзюба может ходить, обниматься с кем-то. Я понимаю, он поймал своего конька в конце карьеры. А если он вдобавок ещё верит писулькам журналистов, что его куда-то приглашают… Это бред сивой кобылы. Он будет продолжать играть в «Зените». Точнее, ходить в «Зените».
В воротах сборной России вообще стоит натурализованный вратарь среднего уровня. Но почему мы не опираемся на своих ребят и вместо этого делаем паспорта бразильцам? Гильерме мячи между ног пропускает, а всё равно почему-то остаётся номер один. Ставить его за сборную – не уважать свой народ и страну. Сходите лучше позовите Акинфеева.
Ранее бывший футболист московского «Спартака» раскритиковал Гильерме.
_______________________________
Вот вот почему весь сыр-бор.
Игорька в сборную усиленно продвигают.
_______________________________
Вот вот почему весь сыр-бор.
Игорька в сборную усиленно продвигают.
и один из творцов той сборной наряду с Дзюбой, Головиным
и Черышевым, вытащивший нашу сборную в 1/4 чемпионата мира.
и один из творцов той сборной наряду с Дзюбой, Головиным
и Черышевым, вытащивший нашу сборную в 1/4 чемпионата мира.
Акинфеев- лучший кипер сборной России
за все постсовковое время.....Конечно же.
какие еще вопросы могут быть )
Акинфеев- лучший кипер сборной России
за все постсовковое время.....Конечно же.
какие еще вопросы могут быть )