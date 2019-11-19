Бывший арбитр ФИФА раскритиковал сборную России

Экс-арбитр ФИФА Павел Стипиди заявил, что российский футбол находится на низком уровне:

Наш футбол находится далеко не на самом высоком уровне. Это только Дзюба может ходить, обниматься с кем-то. Я понимаю, он поймал своего конька в конце карьеры. А если он вдобавок ещё верит писулькам журналистов, что его куда-то приглашают… Это бред сивой кобылы. Он будет продолжать играть в «Зените». Точнее, ходить в «Зените».

В воротах сборной России вообще стоит натурализованный вратарь среднего уровня. Но почему мы не опираемся на своих ребят и вместо этого делаем паспорта бразильцам? Гильерме мячи между ног пропускает, а всё равно почему-то остаётся номер один. Ставить его за сборную – не уважать свой народ и страну. Сходите лучше позовите Акинфеева.