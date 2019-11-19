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Бывший арбитр ФИФА раскритиковал сборную России

сегодня, 11:54

Экс-арбитр ФИФА Павел Стипиди заявил, что российский футбол находится на низком уровне:

Наш футбол находится далеко не на самом высоком уровне. Это только Дзюба может ходить, обниматься с кем-то. Я понимаю, он поймал своего конька в конце карьеры. А если он вдобавок ещё верит писулькам журналистов, что его куда-то приглашают… Это бред сивой кобылы. Он будет продолжать играть в «Зените». Точнее, ходить в «Зените».

В воротах сборной России вообще стоит натурализованный вратарь среднего уровня. Но почему мы не опираемся на своих ребят и вместо этого делаем паспорта бразильцам? Гильерме мячи между ног пропускает, а всё равно почему-то остаётся номер один. Ставить его за сборную – не уважать свой народ и страну. Сходите лучше позовите Акинфеева.

Ранее бывший футболист московского «Спартака» раскритиковал Гильерме

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский ответил Cremen
   2 / 836
сегодня в 12:42
Лучше всех ростовский Пися.
Чё накинулись то?! Я, наоборот, Игоря защищаю! Ну, а то, что он любит яйца проверить, свистящими меж ног мячами - я ж не придумал это!
Alex12357
Alex12357 ответил NAZAR 007
   104 / 836
сегодня в 12:40
Это тот самый, который вытащил сборную на Евро-16, и один из творцов той сборной наряду с Дзюбой, Головиным и Черышевым, вытащивший нашу сборную в 1/4 чемпионата мира.
Если честно ,сборную России вытащил ГазПром ,Уругвай распотрошил Россию как хотел ,так что ,лучше помолчать!
морозз
морозз
   39 / 836
сегодня в 12:34
У нас есть талантливые молодые голкиперы, которым позарез нужен опыт игр за сборную...вместо этого мы имеем что имеем! Забудьте про Акинфеева, он сделал свой выбор и ушёл из сборной, его выбор надо уважать! Дзюба походу поймал звезду и вообще прекратил принимать участие в отборе мяча, уповая на партнёров! Бегать пешком и даже не вспотеть, это его стиль игры в последнее время! Зенит играет на тактике навесов в штрафную и скидке от головы Дзюбы, Черчесов походу подхватил эту волну!
ДАША Д
ДАША Д
   141 / 836
сегодня в 12:32
Лучше бы работу судей комментировал.
Footbolista
Footbolista
   15 / 836
сегодня в 12:31
Про сивую кобылу четко подмечено...кони постоянно бредят...
Cremen
Cremen ответил Морозовский
   159 / 836
сегодня в 12:31
Так и я говорю давно:"Не надо Игоря подставлять упрашиваниями сыграть за Родину! Вратарей у нас достаточно."
Лучше всех ростовский Пися.
cska plus
cska plus
   6 / 836
сегодня в 12:27
Интересно как бы отреагировали хрющи если бы этот бывший предложил сходить просить в сборную штанголиза.
makkie
makkie
   21 / 836
сегодня в 12:25
Сходите лучше позовите Акинфеева.
_______________________________

Вот вот почему весь сыр-бор.
Игорька в сборную усиленно продвигают.
Морозовский
Морозовский ответил cska plus
   2 / 836
сегодня в 12:24
Скиньтесь и сохраните Ростов а то вас ждёт участь Анжи, не тебе решать играть Игорю или нет, он сам сказал своё слово.
Так и я говорю давно:"Не надо Игоря подставлять упрашиваниями сыграть за Родину! Вратарей у нас достаточно."
Big krendel
Big krendel
   28 / 836
сегодня в 12:23
Воротчик нынче дырявый.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Гавриленко
   120 / 836
сегодня в 12:22
А кто такой дыркинфеев?
Это тот самый, который вытащил сборную на Евро-16,
и один из творцов той сборной наряду с Дзюбой, Головиным
и Черышевым, вытащивший нашу сборную в 1/4 чемпионата мира.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Alex12357
   120 / 836
сегодня в 12:20
Да вы вспомните вратарей времён СССР-только две фамилии заслуживают уважения-Яшин и Кавазашвили,а сколько голов ,да и каких пропускали-Дасаев,Чанов,Черчесов ,да и многие другие и что ?Кто сегодня у руля?Вот вам ответ на вопрос.
Дасаев- лучший вртарь мира 1988 года,
Акинфеев- лучший кипер сборной России
за все постсовковое время.....Конечно же.
какие еще вопросы могут быть )
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   22 / 836
сегодня в 12:20
Павел на половину не одинок). А, где вторая половина? А вторая половина бил, бью и буду бить рекорды...гы-гы.
Гавриленко
Гавриленко
   37 / 836
сегодня в 12:19
А кто такой дыркинфеев?
averoniy
averoniy
   231 / 836
сегодня в 12:19
Насчет Акинфеева абсолютно прав.
Clavан
Clavан
   208 / 836
сегодня в 12:15
Если бы только вратаря менять, а Джикию, один забил случайно, четыре пропустил.
cska plus
cska plus ответил Морозовский
   6 / 836
сегодня в 12:15
Всё правильно сказал, за исключением последнего предложения: хватит на Игоря 🙏 молиться. Про между ног Игорь, кстати, лучший.
Скиньтесь и сохраните Ростов а то вас ждёт участь Анжи, не тебе решать играть Игорю или нет, он сам сказал своё слово.
azures
azures
   63 / 836
сегодня в 12:14
А когда он находился на высоком уровне? Пока коррупционеры из Тарасовки, типа симоняна, сидят в РФС, толку не будет.
Alex12357
Alex12357
   104 / 836
сегодня в 12:12
Да вы вспомните вратарей времён СССР-только две фамилии заслуживают уважения-Яшин и Кавазашвили,а сколько голов ,да и каких пропускали-Дасаев,Чанов,Черчесов ,да и многие другие и что ?Кто сегодня у руля?Вот вам ответ на вопрос.
Морозовский
Морозовский
   2 / 836
сегодня в 12:08
Всё правильно сказал, за исключением последнего предложения: хватит на Игоря 🙏 молиться. Про между ног Игорь, кстати, лучший.
Dark MU
Dark MU
сегодня в 12:08
Ну вратаря однозначно надо менять, а то не известно, что он напропускает на евро
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   33 / 836
сегодня в 12:00
Вот бомбануло! А если взглянуть без розовых очков, то всё по делу.
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