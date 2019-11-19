Дзюба оценил выступления сборной России в отборочном цикле Евро-2020

Нападающий сборной России оценил выступления национальной команды в отборочном цикле Евро-2020.

Как оцениваю выступления сборной России? На четыре с плюсом. Кроме [первого] матча с Бельгией [разговор состоялся до поражения от Бельгии 1:4], все остальные мы выиграли. Это очень радует. То, что вышли на Евро, это уже огромное событие.

Моя игра? Тоже на четыре с плюсом. Где-то можно было выступить лучше. В домашнем матче с Кипром мог забить, имел пару моментов. В гостях с киприотами тоже не реализовал все шансы. Надо отметить потрясающую игру их голкипера, этот парень умеет отбивать мячи. Но в целом очень хорошо оцениваю. С бельгийцами не все получилось, все остальное в целом по плану.