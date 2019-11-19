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Дзюба оценил выступления сборной России в отборочном цикле Евро-2020

сегодня, 13:21

Нападающий сборной России Артем Дзюба оценил выступления национальной команды в отборочном цикле Евро-2020. 

Как оцениваю выступления сборной России? На четыре с плюсом. Кроме [первого] матча с Бельгией [разговор состоялся до поражения от Бельгии 1:4], все остальные мы выиграли. Это очень радует. То, что вышли на Евро, это уже огромное событие.

Моя игра? Тоже на четыре с плюсом. Где-то можно было выступить лучше. В домашнем матче с Кипром мог забить, имел пару моментов. В гостях с киприотами тоже не реализовал все шансы. Надо отметить потрясающую игру их голкипера, этот парень умеет отбивать мячи. Но в целом очень хорошо оцениваю. С бельгийцами не все получилось, все остальное в целом по плану.

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Все комментарии
pomor 445
pomor 445 ответил Опасный хулиган
   222 / 833
сегодня в 14:15
наши молодцы, уверено провели отбор. Акинфеева считаю лучшим в сегодняшнем составе.
Ценное мнение, особенно, учитывая, то Акинфеева в сборной нет.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
   253 / 833
сегодня в 13:33
наши молодцы, уверено провели отбор. Акинфеева считаю лучшим в сегодняшнем составе.
Cremen
Cremen
   145 / 833
сегодня в 13:32
Редкостно удовлетворительно на старой закваске.
cska plus
cska plus
   4 / 833
сегодня в 13:30
Тройка Тёма, тройка и без всяких плюсов.
Байкал-38.
Байкал-38.
   83 / 833
сегодня в 13:28
У слабейших всё выиграли, сильнейшим проиграли без шансов, твёрдая четвёрка.
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   90 / 833
сегодня в 13:23
Дзюба поскромничал сказать, что если бы не свиньи в сборной, то и Бельгию бы одолели.
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