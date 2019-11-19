Уинкс: «Я всегда буду благодарен Почеттино»

Полузащитник «Тоттенхэма» высказался о наставнике «шпор» .

Он дал мне шанс, и я бы не стал тем, кем являюсь сегодня, если бы не он. Конечно, мне пришлось напряженно трудиться, чтобы завоевать место в составе, но получить такую возможность всегда сложно, и я всегда буду благодарен тренеру за то, что он дал мне этот шанс.