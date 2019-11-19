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Уинкс: «Я всегда буду благодарен Почеттино»

сегодня, 16:17

Полузащитник «Тоттенхэма» Харри Уинкс высказался о наставнике «шпор» Маурисио Почеттино.

Он дал мне шанс, и я бы не стал тем, кем являюсь сегодня, если бы не он. Конечно, мне пришлось напряженно трудиться, чтобы завоевать место в составе, но получить такую возможность всегда сложно, и я всегда буду благодарен тренеру за то, что он дал мне этот шанс.

Отметим, что Почеттино переживает непростой период в «Тоттенхэме». Из-за неудачных выступлений «шпор» в Премьер-Лиге тренер находится под угрозой увольнения. СМИ сообщают, что руководство «Тоттенхэма» уже ищет замену для Почеттино.

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