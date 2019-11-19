Милито: «Конте – отличный тренер, в этом у меня нет никаких сомнений»

сегодня, 13:18

Бывший нападающий «Интера» выразил поддержку главному тренеру команды , несмотря на то, что раньше тот работал с принципиальным соперником «черно-синих» – «Ювентусом».

Нас, болельщиков «Интера», не интересует его прошлое. Конте – отличный тренер, в чем у меня нет никаких сомнений, и он показывает это. Мы счастливы, когда видим, что наша команда играет в активный футбол и продолжает побеждать.