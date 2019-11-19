Не доверяйте Нидерландам!

сегодня, 15:00

«Соккер.ру» радуется попаданию голландцев в финальную часть Евро-2020, но опасаемся – могут снова отцвести без плодов.

Нидерланды – незрелая сборная

В Голландии гектар фермерской земли стоит от 50 до 70 тысяч евро. Эти ребята не просто умеют ценить свое, они еще и делают грунт по такой безумной цене (во Франции, например, стоимость в 8-10 раз ниже) прибыльным. В футболе та же история: населения мало – футбольных величин много. Вот только нужно понимать, что два пропуска крупных турниров не были случайными. И ничья против Северной Ирландии – крепкой, но ограниченной в ресурсах команды, тоже закономерна. Нидерландам еще и повезло – соперник с пенальти пробил мимо ворот. Команда у Кумана – это показали и в Лиге Наций, и по ходу отбора к Евро-2020, не дозрела. И поскольку у них так было не раз, не факт, что на самом турнире зажгут. Во многом потому, что в матчах Нидерландов часто видно – им не хватает опыта. Не из-за возраста, команда не молодая: Блинд, Силлессен, Бабел, ван Дейк, Вейналдум или Промес не юные, а из-за пропуска больших турниров. Голландия – сырой продукт, его нужно правильно приготовить.

Тренеру не интересна команда

Не на сто процентов. К чести Кумана, сам Рональд использовал «ложь во благо» – не рассказывал, что в его контракте с Королевским футбольным союзом Нидерландов есть пункт о досрочном расторжении после Евро-2020, если позовут в клуб. Вот только Нико-Ян Хугма – один из формальных боссов тренера, проболтался, чем задел Кумана. Хотя сам тренер тараторит про двухлетние циклы работы со сборной, голландским Мортеном Ольсеном становиться не желает. Заявление, что может уйти за компенсацию от клуба – ужасное решение для коллектива, который известен моральными осечками. Исторически внутренние распри не раз становились причиной неудач. Например, Кройф не доехал до Аргентины, и в финале с хозяевами ЧМ -78 великий Йохан точно помог бы. А теперь Куман не спешит идти в катарский поход. Это плохо, команда знает, что цикл с этим тренером может закончиться в середине.

Слишком часто пропускают

Силлессен освободился от немецкого рабства в «Барселоне». В «Валенсии» является одним из героев сезона. У голландского голкипера нет рекорда по количеству сэйвов в Ла Лиге, и совсем без ошибок Яспер никогда не играл. Даже с северными ирландцами ошибался. Но опытный страж ворот соскучился по стабильной клубной работе, и это заметно. А вот в сборной, хотя его защищают одни из самых дорогих защитников в истории футбола – де Лигт и ван Дейк, Силлессен стабильно пропускает. За весь год только в трех матчах Нидерланды не допускали ошибок – когда громили Беларусь и Эстонию с разницей в четыре мяча, и против Северной Ирландии. Но ведь был пенальти – Яспер угол не угадал, должен был пропустить. Плохая привычка перед крупным турниром – ван Дейк и де Лигт в сборной слишком расковано и рискованно играют.

Заметен перекос по классу

Силлессен, ван Дейк, де Йонг, де Лигт, Вейналдум, Промес и Депай – футболисты высокого уровня. Но рядом есть де Рон, Думфрис, Бергвейн, Тете и Проппер – и эти ребята не всегда играют шикарно. А роскошному хавбеку «Аякса» ван де Беку обычно нет места в схемах Кумана – в отборе сыграл мало минут, и с ним на поле Северную Ирландию не размазали, хотя Донни старался. Сборная Голландии составлена из звезд первой величины лишь отчасти. И хотя многие скажут, что это нормально, взгляните на ту же Францию, или на Бельгию – там людей без международного опыта и имени куда меньше. Также есть проблемные позиции, где нет такой конкуренции классных игроков, как у той же Англии справа в защите. Например, на острие.

Остро не хватает форварда

Великого снайпера. Ход с Мемфисом в центре атаки – крутой, поскольку сам Депай в этом году в десятке по голам и ассистам за клубы и сборные во всей Европе. Но когда форвард «Лиона» не играет, то разница сразу видна. Райан Бабел не справился с задачами на матч против Северной Ирландии, не смог стать результативным наконечником, а его группа поддержки – там Квинси Промес, не подарила моменты. При этом Куман, как человек такой же упрямый, как тот же Черчесов, не может внедрить в сборную Малена из ПСВ . 20-летний форвард уже играл – даже немцам забил, однако у хава Вейналдума 5 мячей в отборе, у вингера Депая – 6, а талант мимо кассы. Голландцам не хватает нового ван Бастена, Клюйверта или ван Нистелроя. Мален в теории может стать открытием крупного турнира, но Куман ему пока не всегда доверяет.

Маловато волевых игроков

Промес частенько спасал «Спартак», но в «Севилье» так не получалось, а в «Аяксе» находит себя на непривычной и интересной позиции, окруженный очень крутыми напарниками. В сборной Квинси может выручить, но его сложно назвать мастером решающих голов всегда и везде. Депай или Бабел тоже не такие волевые, как нужно. У Френки де Йонга нет опыта вырывать на зубах матчи – наоборот, проигрывал в полуфинале ЛЧ или финале Лиги Наций, пока это сертифицированный неудачливый талант. Сборная Нидерландов не смогла подтвердить, что два провала в отборах до этого были случайными.

Конечно, Нидерланды достаточно уверенно вышли на Евро-2020, в гостях могли, но не проиграли Северной Ирландии, а дома выиграли 3:1. То есть определенную работу над ошибками проделали. Но не спешите доверять сборной Нидерландов, если ищете фаворитов юбилейного чемпионата Европы. Голландцы зачастую крутые в футболе, талантливые, жгучие, яркие. Какие угодно, но не чемпионские. Даже Португалия, чьи лучшие времена позади, отняла у них право на морально важный для любой команды трофей – Лигу Наций. У заводного апельсина есть слабые места, а ключ к поражениям этой команды – психология.

Кто-то себя переоценивает, как де Лигт в отдельных рискованных эпизодах – а платит вся сборная. Кто-то, наоборот, не может поверить, что способен сыграть, как Депай в лучших поединках – отсюда голы Вейналдума, а не форвардов. С поисками золотой середины у Нидерландов всегда были большие проблемы. Конечно, команда сказочно одаренных игроков нужна на Евро – пусть простит Северная Ирландия, но широкой публике этот коллектив не так интересен и возможности у него заметно ниже. Но пока ребята Кумана не убедили, что веселые матчи против Германии означают, что Нидерланды готовы обыграть в решающем поединке Испанию, Францию или Бельгию.

Если команда Кумана и фаворит Евро-2020, то стартует из второго эшелона, где коллективы с немалым количеством минусов и с психологическими проблемами. Катком для крепких соперников, вроде Северной Ирландии, голландцы не являются. Сегодня, если хотят обойти Германию в таблице группы, вполне могут накидать сборной Эстонии много мячей. Но даже в такой мелочи Куман свою команду не контролирует. Нидерланды пока не сборная, которая всегда знает, что и зачем делает.