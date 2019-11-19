Милито: «Уход Икарди из „Интера“ стал хорошим событием для всех»

Бывший форвард «Интера» Диего Милито, общаясь с итальянскими журналистами, высказался о переходе нападающего Мауро Икарди из миланского клуба в «Пари Сен-Жермен».
Думаю, эта история закончилась хорошо. Насколько можно судить со стороны, его уход стал хорошим событием для всех – для Мауро, который отправился в Париж и здорово там себя проявляет, а также для «Интера», сумевшего правильно заменить Икарди.
Во время общения с прессой Милито также выразил поддержку главному тренеру «Интера» Антонио Конте.