Милито: «Уход Икарди из „Интера“ стал хорошим событием для всех»

Бывший форвард «Интера» , общаясь с итальянскими журналистами, высказался о переходе нападающего из миланского клуба в «Пари Сен-Жермен».

Думаю, эта история закончилась хорошо. Насколько можно судить со стороны, его уход стал хорошим событием для всех – для Мауро, который отправился в Париж и здорово там себя проявляет, а также для «Интера», сумевшего правильно заменить Икарди.