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Милито: «Уход Икарди из „Интера“ стал хорошим событием для всех»

сегодня, 13:33

Бывший форвард «Интера» Диего Милито, общаясь с итальянскими журналистами, высказался о переходе нападающего Мауро Икарди из миланского клуба в «Пари Сен-Жермен».

Думаю, эта история закончилась хорошо. Насколько можно судить со стороны, его уход стал хорошим событием для всех – для Мауро, который отправился в Париж и здорово там себя проявляет, а также для «Интера», сумевшего правильно заменить Икарди.

Во время общения с прессой Милито также выразил поддержку главному тренеру «Интера» Антонио Конте.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   4 / 833
сегодня в 13:39
Избавились от его скандальной жены.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   104 / 833
сегодня в 13:38
Там жена мутила воду.
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