Газзаев уверен, что сборная России выйдет в плей-офф Евро-2020

Бывший главный тренер сборной России уверен в том, что национальная команда выйдет в плей-офф Евро-2020.

Сборные Бельгии и Дании - очень серьезные соперники, четвертая команда тоже будет серьезной, сборная Уэльса была в четверке сильнейших на прошлом чемпионате Европы. Бельгийцы выглядят фаворитами, а остальные три команды будут бороться за второе место. Датчан можно обыгрывать. Я абсолютно уверен, что вместе со сборной Бельгии мы выйдем в плей-офф чемпионата Европы.