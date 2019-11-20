Газзаев уверен, что сборная России выйдет в плей-офф Евро-2020

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев уверен в том, что национальная команда выйдет в плей-офф Евро-2020.
Сборные Бельгии и Дании - очень серьезные соперники, четвертая команда тоже будет серьезной, сборная Уэльса была в четверке сильнейших на прошлом чемпионате Европы. Бельгийцы выглядят фаворитами, а остальные три команды будут бороться за второе место. Датчан можно обыгрывать. Я абсолютно уверен, что вместе со сборной Бельгии мы выйдем в плей-офф чемпионата Европы.
Так всегда бывает, когда делят шкуру неубитого медведя
Так всегда бывает, когда делят шкуру неубитого медведя
Вот когда он обращался к президенту....поверил сразу.
Растрогался до слёз (я).Так искренне,так душевно,так доходчиво,по простому...
Вот когда он обращался к президенту....поверил сразу.
Растрогался до слёз (я).Так искренне,так душевно,так доходчиво,по простому...
- Владимир Владимирович. Мне очень приятно это. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, чтобы Господь вас охранял, святой Георгий сопутствовал во всех ваших начинаниях, а Николай Чудотворец дарил вам крепкое здоровье и удачу.
- Владимир Владимирович. Мне очень приятно это. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, чтобы Господь вас охранял, святой Георгий сопутствовал во всех ваших начинаниях, а Николай Чудотворец дарил вам крепкое здоровье и удачу.