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Газзаев уверен, что сборная России выйдет в плей-офф Евро-2020

20 ноября 2019, 11:27

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев уверен в том, что национальная команда выйдет в плей-офф Евро-2020.

Сборные Бельгии и Дании - очень серьезные соперники, четвертая команда тоже будет серьезной, сборная Уэльса была в четверке сильнейших на прошлом чемпионате Европы. Бельгийцы выглядят фаворитами, а остальные три команды будут бороться за второе место. Датчан можно обыгрывать. Я абсолютно уверен, что вместе со сборной Бельгии мы выйдем в плей-офф чемпионата Европы.

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Все комментарии
BenderBender
BenderBender
   165 / 831
20 ноября в 16:01
4 место в группе. Это вам не карлики
LAISMEN
LAISMEN
   104 / 831
20 ноября в 14:36
Сиди лучше в ДУМЕ и ДУМАЙ СЕБЕ СКОЛЬКО ХОЧЕШЬ.....
vitya valdes
vitya valdes
20 ноября в 13:35
Уже где-то в воздухе витает очередной запах проигрыша...
Так всегда бывает, когда делят шкуру неубитого медведя
Роман Романов
Роман Романов
   469 / 831
20 ноября в 13:07
А усы сбреешь, ежель не так?
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   134 / 831
20 ноября в 12:35
максимум 3-е место
Cremen
Cremen
   59 / 831
20 ноября в 12:34
Как еще не сказал, что выиграют чемпионат?
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   107 / 831
20 ноября в 12:27
Не верю в искренность Газзаева.
Вот когда он обращался к президенту....поверил сразу.
Растрогался до слёз (я).Так искренне,так душевно,так доходчиво,по простому...
Да ладно вам
Да ладно вам
   9 / 831
20 ноября в 12:25
- Валерий Георгиевич, как вы оцените шансы сборной России на выход из группы?
- Владимир Владимирович. Мне очень приятно это. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, чтобы Господь вас охранял, святой Георгий сопутствовал во всех ваших начинаниях, а Николай Чудотворец дарил вам крепкое здоровье и удачу.
time out
time out
   41 / 831
20 ноября в 12:21
Пес всегда уверен
drug01
drug01
   96 / 831
20 ноября в 12:05
Если Газзаев сказал то.... Будет все наоборот!
Ваня лучший
Ваня лучший
   30 / 831
20 ноября в 11:33
В свое время он был уверен в успехе Объединённого чемпионата с Украиной, а оно вон как обернулось. Плохой предсказать Газзаев
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