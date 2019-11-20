Галактионов: «Конечно, мы довольны результатом и самоотдачей»

Старший тренер молодежной сборной России прокомментировал победу своей команды над Сербией в шестом туре отборочного турнира молодежного чемпионата Европы 2021 года.

Прежде всего, хочу поздравить наших болельщиков и нашу команду с этой победой. Мы добились положительного результата, взяли шесть очков в двух встречах и завершаем календарный год на первом месте с хорошим отрывом, который позволяет нам спокойно проанализировать ситуацию и двигаться дальше.

У сербов поменялся тренер, стиль игры. Сегодня команда при своих болельщиках действовала совсем по-другому — пыталась играть в агрессивный футбол, к которому мы были готовы. Мы изучали соперника, поэтому внесли в нашу игру определенные коррективы. С точки зрения тактики, мы сегодня сыграли качественно и дисциплинированно. Забили хороший мяч в контратаке после отличной комбинации Умаров — Сулейманов — Чалов. Конечно, мы довольны результатом и самоотдачей, которую ребята продемонстрировали с первых минут.