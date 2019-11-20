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Галактионов: «Конечно, мы довольны результатом и самоотдачей»

20 ноября 2019, 11:47
Сербия (до 21)Логотип футбольный клуб Сербия (до 21)0 : 2Логотип футбольный клуб Россия (до 21)Россия (до 21)Матч завершен

Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал победу своей команды над Сербией в шестом туре отборочного турнира молодежного чемпионата Европы 2021 года.

Прежде всего, хочу поздравить наших болельщиков и нашу команду с этой победой. Мы добились положительного результата, взяли шесть очков в двух встречах и завершаем календарный год на первом месте с хорошим отрывом, который позволяет нам спокойно проанализировать ситуацию и двигаться дальше.

У сербов поменялся тренер, стиль игры. Сегодня команда при своих болельщиках действовала совсем по-другому — пыталась играть в агрессивный футбол, к которому мы были готовы. Мы изучали соперника, поэтому внесли в нашу игру определенные коррективы. С точки зрения тактики, мы сегодня сыграли качественно и дисциплинированно. Забили хороший мяч в контратаке после отличной комбинации Умаров — Сулейманов — Чалов. Конечно, мы довольны результатом и самоотдачей, которую ребята продемонстрировали с первых минут.

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Все комментарии
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   100 / 831
20 ноября в 12:33
С победой, не опозорили страну!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   479 / 831
20 ноября в 12:27
Умный,перспективный тренер.Удачи!!!
VIPded
VIPded
   68 / 831
20 ноября в 12:04
Молодцы молодняк! Так держать!!!
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