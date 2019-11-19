«Зениту» не интересен тренер сборной Швеции

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг слухи о том, что клуб интересуется главным тренером сборной Швеции . Ранее об этом писали шведские СМИ .

Мы не интересуемся ни шведами, ни шведским тренером.

Напомним, что контракт нынешнего наставника команды Сергея Семака истекает летом 2020 года.