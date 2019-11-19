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«Зениту» не интересен тренер сборной Швеции

сегодня, 21:17

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг слухи о том, что клуб интересуется главным тренером сборной Швеции Янне Андерссоном. Ранее об этом писали шведские СМИ.

Мы не интересуемся ни шведами, ни шведским тренером.

Напомним, что контракт нынешнего наставника команды Сергея Семака истекает летом 2020 года

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Аксинья
Аксинья ответил andreika20133
   27 / 833
сегодня в 23:20
Немного не правильно . Газпром сДюковым у Зенита уже лет 13 а чемпионств всего 4 . Это видимо спонсор так отдыхает ?? Или ты подвераешь. Держи свою не новисть в руках и себя. А за время присутствия газпрома были и Лейпциги и Баварии и Манчестеры и 5 побед в группе в ЛЧ. Всякое бывало. Или ты не согласен????
Андрей, при всем уважении к тебе у меня нет уважения к Зениту...Даже сам не знаю почему лет несколько назад переклинило и всё...Это не зависть, хотя и завидовать особо нечему...Знаю что с уважением относишься к "Ростову", за что тебе очередной респект от меня...
alexgurzan
alexgurzan ответил Батон Судьбы
   66 / 833
сегодня в 23:06
Добрый вечер. Снова и снова льётся грязь на клуб и юзеров, и так каждый день: Конунг Рагнар Сегодня 21:23 Это шведу не интересен питерский полит проект Конунг Рагнар Сегодня 15:45 Cremen Сегодня 11:33 Опять в красной, опять опозорятся, сколько можно. ___________________________________________________________________ Опять ты приперся на ветку со своими клонами, сколько можно Конунг Рагнар Сегодня 13:01 azures Сегодня 07:44 Конунг Рагнар вряд ли знает где находятся соперники сборной России, но всегда знает где Славнов. ______________________________________________________________________ Славнов, тебя надо с Соккера удалять, вместе с клонами Конунг Рагнар Сегодня 10:25 ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть) Степан, почему-то среди фанатов питерского газ проекта развито клоноводство Конунг Рагнар Сегодня 10:17 ответ пользователю Alpribas (раскрыть) Славнов, лучше расформировать твой питерский проект И это только сегодня. Хотя он на премодерации вроде как.
Поправил.
DanjaG
DanjaG ответил Аксинья
сегодня в 23:05
Да что ты переживаешь, пока Газпром в лице Дюкова у власти никто у Зенита чемпионства не отнимет...Хреново только что на Еврокубках всякие Лейпциги его вильяреалят...
Зато то пять, то шесть Пердивщику регулярно отвешивает.
Батон Судьбы
Батон Судьбы
   353 / 833
сегодня в 22:42
Добрый вечер.
Снова и снова льётся грязь на клуб и юзеров, и так каждый день:

Конунг Рагнар
Сегодня 21:23
Это шведу не интересен питерский полит проект


Конунг Рагнар
Сегодня 15:45
Cremen
Сегодня 11:33
Опять в красной, опять опозорятся, сколько можно.
___________________________________________________________________
Опять ты приперся на ветку со своими клонами, сколько можно

Конунг Рагнар
Сегодня 13:01
azures
Сегодня 07:44
Конунг Рагнар вряд ли знает где находятся соперники сборной России, но всегда знает где Славнов.
______________________________________________________________________
Славнов, тебя надо с Соккера удалять, вместе с клонами

Конунг Рагнар
Сегодня 10:25
ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть)
Степан, почему-то среди фанатов питерского газ проекта развито клоноводство


Конунг Рагнар
Сегодня 10:17
ответ пользователю Alpribas (раскрыть)
Славнов, лучше расформировать твой питерский проект

И это только сегодня. Хотя он на премодерации вроде как.
Батон Судьбы
Батон Судьбы
   353 / 833
сегодня в 22:33
Откуда взялся швед? Кто такие неправдоподобные слухи распространяет?
Garrincha58
Garrincha58
   301 / 833
сегодня в 22:27
летом Семака заменят
Footbolista
Footbolista ответил andreika20133
   14 / 833
сегодня в 22:26
Не знал, да еще и забыл)...бывает...
andreika20133
andreika20133 ответил Footbolista
   228 / 833
сегодня в 22:25
К тому, чтобы ты спросил...
да извини я забыл кто ты.
Footbolista
Footbolista ответил andreika20133
   14 / 833
сегодня в 22:21
К тому, чтобы ты спросил...
Александр Алексатов
Александр Алексатов
   417 / 833
сегодня в 22:18
Цорн уже взял шведа на карандаш чует прибыль
andreika20133
andreika20133 ответил Footbolista
   228 / 833
сегодня в 22:16
Швеции не интересен зенит...
К чему ты это сказал???
Footbolista
Footbolista
   14 / 833
сегодня в 22:15
Швеции не интересен зенит...
Александр Алексатов
Александр Алексатов
   417 / 833
сегодня в 22:11
    minai
    minai
       83 / 833
    сегодня в 22:09
    Это хорошо, что газпромовские\зенитовские задумались о смене тренера, они уж точно понимают, что Семак - 0 (ноль).
    andreika20133
    andreika20133 ответил Аксинья
       228 / 833
    сегодня в 22:04
    Да что ты переживаешь, пока Газпром в лице Дюкова у власти никто у Зенита чемпионства не отнимет...Хреново только что на Еврокубках всякие Лейпциги его вильяреалят...
    Немного не правильно . Газпром сДюковым у Зенита уже лет 13 а чемпионств всего 4 . Это видимо спонсор так отдыхает ?? Или ты подвераешь. Держи свою не новисть в руках и себя. А за время присутствия газпрома были и Лейпциги и Баварии и Манчестеры и 5 побед в группе в ЛЧ. Всякое бывало. Или ты не согласен????
    Leningrad 84
    Leningrad 84
       125 / 833
    сегодня в 21:52
    Да он не только Зениту, а вообще никому, кроме самих шведов, не интересен...
    EAGinLE
    EAGinLE
       59 / 833
    сегодня в 21:49
    Сема значит Сема .
    777dimon86
    777dimon86
       416 / 833
    сегодня в 21:40
    Что за кривой заголовок?
    Аксинья
    Аксинья ответил ПерекатиПоле
       27 / 833
    сегодня в 21:40
    О, московские СМИ включились в борьбу за титул. Сейчас будут пытаться желтухой, ложью, наглостью и лицемерием пытаться чемпионский настрой Зенита сбить.
    Да что ты переживаешь, пока Газпром в лице Дюкова у власти никто у Зенита чемпионства не отнимет...Хреново только что на Еврокубках всякие Лейпциги его вильяреалят...
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       29 / 833
    сегодня в 21:37
    О, московские СМИ включились в борьбу за титул. Сейчас будут пытаться желтухой, ложью, наглостью и лицемерием пытаться чемпионский настрой Зенита сбить.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
       573 / 833
    сегодня в 21:23
    С чего вдруг "каким-то" шведам распускать слухи о будущем своего главного тренера? Опять наши врут.
    Big krendel
    Big krendel
       34 / 833
    сегодня в 21:23
    Богданыч ещё одно золото с Зенитом возьмёт.
    Питер Ман
    Питер Ман
       47 / 833
    сегодня в 21:18
    Федунец копает под Семака, делает провокации против тренера чемпиона, но ничего у него не выйдет как и всегда, а Семак превзойдет Романцева
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