«Зениту» не интересен тренер сборной Швеции

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг слухи о том, что клуб интересуется главным тренером сборной Швеции Янне Андерссоном. Ранее об этом писали шведские СМИ.
Мы не интересуемся ни шведами, ни шведским тренером.
Напомним, что контракт нынешнего наставника команды Сергея Семака истекает летом 2020 года.
Снова и снова льётся грязь на клуб и юзеров, и так каждый день:
Конунг Рагнар
Сегодня 21:23
Это шведу не интересен питерский полит проект
Конунг Рагнар
Сегодня 15:45
Cremen
Сегодня 11:33
Опять в красной, опять опозорятся, сколько можно.
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Опять ты приперся на ветку со своими клонами, сколько можно
Конунг Рагнар
Сегодня 13:01
azures
Сегодня 07:44
Конунг Рагнар вряд ли знает где находятся соперники сборной России, но всегда знает где Славнов.
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Славнов, тебя надо с Соккера удалять, вместе с клонами
Конунг Рагнар
Сегодня 10:25
ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть)
Степан, почему-то среди фанатов питерского газ проекта развито клоноводство
Конунг Рагнар
Сегодня 10:17
ответ пользователю Alpribas (раскрыть)
Славнов, лучше расформировать твой питерский проект
И это только сегодня. Хотя он на премодерации вроде как.
Снова и снова льётся грязь на клуб и юзеров, и так каждый день:
Конунг Рагнар
Сегодня 21:23
Это шведу не интересен питерский полит проект
Конунг Рагнар
Сегодня 15:45
Cremen
Сегодня 11:33
Опять в красной, опять опозорятся, сколько можно.
___________________________________________________________________
Опять ты приперся на ветку со своими клонами, сколько можно
Конунг Рагнар
Сегодня 13:01
azures
Сегодня 07:44
Конунг Рагнар вряд ли знает где находятся соперники сборной России, но всегда знает где Славнов.
______________________________________________________________________
Славнов, тебя надо с Соккера удалять, вместе с клонами
Конунг Рагнар
Сегодня 10:25
ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть)
Степан, почему-то среди фанатов питерского газ проекта развито клоноводство
Конунг Рагнар
Сегодня 10:17
ответ пользователю Alpribas (раскрыть)
Славнов, лучше расформировать твой питерский проект
И это только сегодня. Хотя он на премодерации вроде как.