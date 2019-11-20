Тедеско: «Я положительно оцениваю критику Ловчева и Мостового»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал критику в его адрес со стороны легендарных футболистов «красно-белых» Евгения Ловчева и Александра Мостового:

Ситуация с критикой Александра Мостового и Евгения Ловчева в мой адрес привычна для меня. Такое же было и в «Шальке». Я всегда положительно реагирую на такие ситуации. Раз о «Спартаке» говорит много людей, значит он важен и имеет большой вес в обществе. Гигантский интерес к клубу стал одной из причин, почему я приехал тренировать сюда.