Тедеско: «Я положительно оцениваю критику Ловчева и Мостового»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал критику в его адрес со стороны легендарных футболистов «красно-белых» Евгения Ловчева и Александра Мостового:
Ситуация с критикой Александра Мостового и Евгения Ловчева в мой адрес привычна для меня. Такое же было и в «Шальке». Я всегда положительно реагирую на такие ситуации. Раз о «Спартаке» говорит много людей, значит он важен и имеет большой вес в обществе. Гигантский интерес к клубу стал одной из причин, почему я приехал тренировать сюда.
Ранее Тедеско оценил уровень РПЛ.
Тренировать не тренируют, зато критиковать - первые.
Тренировать не тренируют, зато критиковать - первые.
Тедеско чуть перестроил игру и команда немного прибавила, но работы у него все равно очень много. Зимняя пауза будет как раз кстати)
В любом случае, желаем ему и команде удачи.
Тедеско чуть перестроил игру и команда немного прибавила, но работы у него все равно очень много. Зимняя пауза будет как раз кстати)
В любом случае, желаем ему и команде удачи.