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Тедеско: «Я положительно оцениваю критику Ловчева и Мостового»

20 ноября 2019, 18:36

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал критику в его адрес со стороны легендарных футболистов «красно-белых» Евгения Ловчева и Александра Мостового:

Ситуация с критикой Александра Мостового и Евгения Ловчева в мой адрес привычна для меня. Такое же было и в «Шальке». Я всегда положительно реагирую на такие ситуации. Раз о «Спартаке» говорит много людей, значит он важен и имеет большой вес в обществе. Гигантский интерес к клубу стал одной из причин, почему я приехал тренировать сюда.

Ранее Тедеско оценил уровень РПЛ

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   316 / 833
21 ноября в 03:23
Легендарные - это Старостины, Нетто, Черенков, а эти двое в лучшем случае известные.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   145 / 833
20 ноября в 22:42
Доменико ,да пошли ты этих 14ков !!!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил time out
   326 / 833
20 ноября в 22:19
Да Вы тоже самое и про Кононова говорили...А,что на выхлопе???
time out
time out ответил blitz
   43 / 833
20 ноября в 21:54
Смешной какой. Тедеско верим.
Скоро по настоящему поверите, ерничать перестанете.
ЮЗИК
ЮЗИК
   233 / 833
20 ноября в 21:33
Достойный ответ на критику
112910415
112910415
   66 / 833
20 ноября в 21:26
грамотно реагирует
SHMEL
SHMEL
   115 / 833
20 ноября в 21:26
И это ему ещё интервью Рейнгольда с Бубновым на показывали...
морозз
морозз
   37 / 833
20 ноября в 20:09
Не надо слушать и читать бред старпёров Спартака, это как на соккере слушать и читать бред троллей без улыбки!
Байкал-38.
Байкал-38.
   84 / 833
20 ноября в 19:12
Подожди скоро тебя материть с трибун будут, это норма!
makkie
makkie
   24 / 833
20 ноября в 19:11
На них вообще не нужно внимания обращать.
Тренировать не тренируют, зато критиковать - первые.
blitz
blitz
   290 / 833
20 ноября в 19:09
Смешной какой. Тедеско верим.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   153 / 833
20 ноября в 19:09
Ну это правильно.
Тедеско чуть перестроил игру и команда немного прибавила, но работы у него все равно очень много. Зимняя пауза будет как раз кстати)
В любом случае, желаем ему и команде удачи.
DanjaG
DanjaG
   141 / 833
20 ноября в 19:02
Чуть со смеху не упал, еще только Рейнгольда сюда не приплел с Бубновым, главных врагов свиней.
Гавриленко
Гавриленко
   4 / 833
20 ноября в 18:50
Сейчас идёт возрождение тренеров. Манчини и Тедеско отмываются от голубых мешков и выстраивают топ-команды в человеческих условиях.
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 833
20 ноября в 18:41
Давай бро, действуй, с уважением ко всем
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