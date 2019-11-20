Тедеско: «Игроки РПЛ хорошо оснащены в техническом плане»

Главный тренер «Спартака» рассказал, как оценивает уровень российской Премьер-Лиги:

Уровень РПЛ достаточно хорош. Это я могу сказать после нескольких недель работы в «Спартаке». Опытные и сильные футболисты есть в каждой команде лиги. Они хорошо оснащены в техническом плане. У них сильный уровень тактической подготовки. Чемпионат России уступает ведущим лигам, таким как АПЛ , Бундеслига, Примера и Серия А. Можно сказать, что седьмое место в рейтинге УЕФА приблизительно совпадает с реальностью.