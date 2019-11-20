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Тедеско: «Игроки РПЛ хорошо оснащены в техническом плане»

20 ноября 2019, 18:23

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, как оценивает уровень российской Премьер-Лиги:

Уровень РПЛ достаточно хорош. Это я могу сказать после нескольких недель работы в «Спартаке». Опытные и сильные футболисты есть в каждой команде лиги. Они хорошо оснащены в техническом плане. У них сильный уровень тактической подготовки. Чемпионат России уступает ведущим лигам, таким как АПЛ, Бундеслига, Примера и Серия А. Можно сказать, что седьмое место в рейтинге УЕФА приблизительно совпадает с реальностью.

Ранее полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка рассказал про Тедеско. 

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   14 / 831
20 ноября в 20:24
Урал покажет и докажет вам.
Cremen
Cremen
   59 / 831
20 ноября в 20:00
Хотел показать что тоже тренер, что ли?
beefs
beefs
   168 / 831
20 ноября в 19:43
А что он может ещё сказать...
blitz
blitz
   285 / 831
20 ноября в 19:11
Тедеско, что ты несёшь?
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   176 / 831
20 ноября в 19:05
Если он хорош у свиней после Оренбурга, Урала и Тулы, то ты трепло.
sir_Alex
sir_Alex
   23 / 831
20 ноября в 18:43
Игра с Бельгией ярко продемонстрировала уровень техники игроков РФПЛ.
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