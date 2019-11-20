Моуриньо высказался о качестве состава «Тоттенхэма»

Португальский специалист Жозе Моуриньо, возглавивший накануне «Тоттенхэм», заявил, что доволен составом своей новой команды:
Я доволен имеющимся составом. Думаю, в мире нет ни одного тренера, кому бы не нравилось работать с молодыми игроками и помогать им прогрессировать.
Ранее сообщалось, что Моуриньо хочет вернуть в клуб бывшего вингера «шпор» Гарета Бэйла.
На счет челси я еще больше сомневаюсь.
Реал жозе 12 года для меня на ряду с 2002м самый сильный что я видел. Анчелотти-зидановский позади на мой взгляд. В люьом случае Реал жозе 12 года это команда которую обыграть было почти невозможно как и очень сложно было бы и на ничью рассчитывать с ним.
Много моего мнения но факты я тоже привел которые и определяют мою позицию.
Добавлю одно. Если бы Реал взял лч в том году, что чудом не произошло, это означало бы по сути конец барсы в испании. Или длительная пауза если быть точнее. И проводить параллели с 17 годом тоде не стоит. Реал Маура куда более стабилен был тогда чем Зидана в 17 который побеждал скорее на фарте чем на поставленной игре, поэтому они и быстро сдели свои позиции в испании барсе на след год
На счет челси я еще больше сомневаюсь.
Реал жозе 12 года для меня на ряду с 2002м самый сильный что я видел. Анчелотти-зидановский позади на мой взгляд. В люьом случае Реал жозе 12 года это команда которую обыграть было почти невозможно как и очень сложно было бы и на ничью рассчитывать с ним.
Много моего мнения но факты я тоже привел которые и определяют мою позицию.
Добавлю одно. Если бы Реал взял лч в том году, что чудом не произошло, это означало бы по сути конец барсы в испании. Или длительная пауза если быть точнее. И проводить параллели с 17 годом тоде не стоит. Реал Маура куда более стабилен был тогда чем Зидана в 17 который побеждал скорее на фарте чем на поставленной игре, поэтому они и быстро сдели свои позиции в испании барсе на след год
Да и состав Челси 04-06 годов не уступал составу Реала... и Моур тогда помнится ставил атакующую модель... Роббен, Джо Коул, Лэмпс и другие очень классно и при этом красиво раскатывали соперников.
Да и состав Челси 04-06 годов не уступал составу Реала... и Моур тогда помнится ставил атакующую модель... Роббен, Джо Коул, Лэмпс и другие очень классно и при этом красиво раскатывали соперников.
Или ему можно, а другим нельзя?
Или ему можно, а другим нельзя?
Так что посмотрим как его устраивает этот состав.
Так что посмотрим как его устраивает этот состав.
раз он уже о бейле говорит, то чувствую скоро старики играть будут а молодежь разбежится по другим клубам.
раз он уже о бейле говорит, то чувствую скоро старики играть будут а молодежь разбежится по другим клубам.