Моуриньо высказался о качестве состава «Тоттенхэма»

Португальский специалист , возглавивший накануне «Тоттенхэм», заявил, что доволен составом своей новой команды:

Я доволен имеющимся составом. Думаю, в мире нет ни одного тренера, кому бы не нравилось работать с молодыми игроками и помогать им прогрессировать.