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Моуриньо высказался о качестве состава «Тоттенхэма»

20 ноября 2019, 20:59

Португальский специалист Жозе Моуриньо, возглавивший накануне «Тоттенхэм», заявил, что доволен составом своей новой команды:

Я доволен имеющимся составом. Думаю, в мире нет ни одного тренера, кому бы не нравилось работать с молодыми игроками и помогать им прогрессировать.

Ранее сообщалось, что Моуриньо хочет вернуть в клуб бывшего вингера «шпор» Гарета Бэйла.

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Все комментарии
milanetto10
milanetto10
   410 / 831
21 ноября в 10:00
это до первой игры а потом понесётся он га вно тот гавн о состав не очень руководство денег не даёт)), хотя если Маур хоть что то выиграет Тоттенхэмом я буду рад
Ми Ша
Ми Ша ответил TypXXI
   306 / 831
21 ноября в 07:21
Мнение основанное на фактах, ни сколько не сомневайся.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   131 / 831
21 ноября в 05:22
Уже задумал какую то пакость...
Тага Дага
Тага Дага ответил Artuom
   122 / 831
21 ноября в 01:43
Все столкнулись с этим,кроме переводчика...
TypXXI
TypXXI ответил Artuom
   222 / 831
21 ноября в 00:03
Состав Реала был для Жозе вначале самым звездным мусором который мы выносили 5-0. Это был 10й год. К началу 12го он превратил Реал в самую лучшую команду испании(хоть и на короткий срок) В сезоне 11/12 Реал превратился в команду которая обыгрывала Гвардиоловскую Барселону на камп ноу и там же лишала ее чемпионства а так де в команду которая в полуфинале лч устроила жесточайшую перестрелку с Баварией которую для тех кто смотрел забыть очень сложно до сих пор, в том матче было ощущение что газон горел особенно в ответке в Мадриде. А та Бавария была сильнее ван галовской которую жозе за интер вынес.
На счет челси я еще больше сомневаюсь.
Реал жозе 12 года для меня на ряду с 2002м самый сильный что я видел. Анчелотти-зидановский позади на мой взгляд. В люьом случае Реал жозе 12 года это команда которую обыграть было почти невозможно как и очень сложно было бы и на ничью рассчитывать с ним.
Много моего мнения но факты я тоже привел которые и определяют мою позицию.
Добавлю одно. Если бы Реал взял лч в том году, что чудом не произошло, это означало бы по сути конец барсы в испании. Или длительная пауза если быть точнее. И проводить параллели с 17 годом тоде не стоит. Реал Маура куда более стабилен был тогда чем Зидана в 17 который побеждал скорее на фарте чем на поставленной игре, поэтому они и быстро сдели свои позиции в испании барсе на след год
рус фан
рус фан
   240 / 831
20 ноября в 23:23
Маур сам себе противоречит, не помню когда при нем прогрессировали молодые игроки, сейчас Леви должен понять что придется платить или будешь подвержен критики и от португальца по поводу трансферов.
Artuom
Artuom ответил TypXXI
   291 / 831
20 ноября в 23:11
В Реале тоже был лучший состав в его карьере. В прочем с более лучшим скорее всего у него возможности работать и не будет. Однако Каса посадил на банку. Это то же что и Кейна посреди этого сезона в Арсенал отправить... Такой же плевок в лицо клуба и игрока. Так что посмотрим как его устраивает этот состав.
Лучший состав это не обязательно самый звёздный состав... Считаю что состав в Интере для Моура был лучше - там было больше трудолюбивых и командных игроков.

Да и состав Челси 04-06 годов не уступал составу Реала... и Моур тогда помнится ставил атакующую модель... Роббен, Джо Коул, Лэмпс и другие очень классно и при этом красиво раскатывали соперников.
Artuom
Artuom ответил Тага Дага
   291 / 831
20 ноября в 23:06
У него первый кто виновен-это судья.Интересно, что про вар он будет говлрит...самовлюбленный переводчик...
Не припомню чтобы вы в вину Гвардиоле ставили разговоры о вар... А ведь он уже неоднократно фактически критиковал вар и судей...

Или ему можно, а другим нельзя?
TypXXI
TypXXI
   222 / 831
20 ноября в 22:38
В Реале тоже был лучший состав в его карьере. В прочем с более лучшим скорее всего у него возможности работать и не будет. Однако Каса посадил на банку. Это то же что и Кейна посреди этого сезона в Арсенал отправить... Такой же плевок в лицо клуба и игрока.
Так что посмотрим как его устраивает этот состав.
ZaZizu
ZaZizu
   517 / 831
20 ноября в 21:57
почему нет ни одного? мавр,это ТЫ!
Тага Дага
Тага Дага
   122 / 831
20 ноября в 21:49
У него первый кто виновен-это судья.Интересно, что про вар он будет говлрит...самовлюбленный переводчик...
drug01
drug01
   96 / 831
20 ноября в 21:20
Теперь нужны новые звезды..... В автобус?
DXTK
DXTK
   200 / 831
20 ноября в 21:17
вот заливает, да мы знаем как Моур любит работать с молодыми)))) де брейне, салах, лукаку .....

раз он уже о бейле говорит, то чувствую скоро старики играть будут а молодежь разбежится по другим клубам.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   210 / 831
20 ноября в 21:16
Зидану не нравится работать с молодыми и прогрессирующими игроками,ему старых регрессирующих подавай! как говорится старый друг - лучше новых двух!
shlomo
shlomo
   198 / 831
20 ноября в 21:06
Погнали...теперь по пять раз в день будем о Мауре читать....
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