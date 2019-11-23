Шунин: «„Динамо“ сегодня немного повезло»

Голкипер московского «Динамо» прокомментировал победу над «Ростовом» в матче 17-го тура РПЛ :

Не могу сказать, у кого было преимущество, очень важно, что все так сложилось. В какой-то степени система VAR нам помогла, наша команда получит эмоциональный всплеск. Где-то нам сегодня немножко повезло, спорить не буду. Но нам долгое время не везло, мы переломили этот момент, и сейчас удача улыбается, но за этим всем стоит огромный объем работы.

Эта пауза перед ударом была тяжелой не для меня, а для Леши Ионова. Если вратарь не выручил - ничего страшного, а для игрока момент волнительный, тяжелый. Я не могу выдавать всех секретов, угадал.