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Шунин: «„Динамо“ сегодня немного повезло»

вчера, 21:03
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Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал победу над «Ростовом» в матче 17-го тура РПЛ:

Не могу сказать, у кого было преимущество, очень важно, что все так сложилось. В какой-то степени система VAR нам помогла, наша команда получит эмоциональный всплеск. Где-то нам сегодня немножко повезло, спорить не буду. Но нам долгое время не везло, мы переломили этот момент, и сейчас удача улыбается, но за этим всем стоит огромный объем работы.

Эта пауза перед ударом была тяжелой не для меня, а для Леши Ионова. Если вратарь не выручил - ничего страшного, а для игрока момент волнительный, тяжелый. Я не могу выдавать всех секретов, угадал.

Ранее своим мнением об игре поделился нападающий «бело-голубых» Максимилиан Филипп

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Все комментарии
Т34
Т34
   16 / 853
вчера в 23:10
Да не немного повезло. Три очка сорвал взяв пенальти.
azures
azures
   52 / 853
вчера в 21:43
Динамо с победой!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   60 / 853
вчера в 21:40
пенальти очередной взял - молодец
Но....и удар Попова брать должен был, Тох
drug01
drug01
   107 / 853
вчера в 21:05
Везёт настырным!!!
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