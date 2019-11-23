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Филипп: «Сегодня VAR был на стороне „Динамо“»

вчера, 20:45
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Форвард московского «Динамо» Максимилиан Филипп прокомментировал победу над «Ростовом» в матче 17-го тура РПЛ:

Эпизод со вторым пенальти был очень сложным для судьи. Я думаю, что если бы мы играли в чемпионате Англии, то за это бы пенальти не назначили. Это было не очень красиво с его стороны ударить меня так, рефери посмотрели повтор и решили поставить пенальти - это нужно принять. Сегодня система VAR была на нашей стороне, но я предпочитаю выигрывать без этого.

Конечно, я очень счастлив, что мы выиграли матч против сильного соперника, это очень важно для нас сейчас - нам нужно обрести уверенность в себе, таблица очень плотная. От шестого места до последнего команды разделяют несколько очков. Нам нужно настраиваться на каждую следующую игру и потом смотреть, что получится в конце сезона, для нас важно прогрессировать и играть лучше с каждым матчем.

Я играл не так много в последних матчах, для меня тяжело было не играть 90 минут и не попадать в стартовый состав несколько игр подряд. С каждой неделей я чувствую себя лучше и лучше, я стараюсь прибавлять от тренировки к тренировке, для меня не должно быть проблемой играть все 90 минут.

Ранее своим мнением об игре поделился защитник «бело-голубых» Сергей Паршивлюк

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Все комментарии
волгодон 2
волгодон 2 ответил gentlewolf
   26 / 853
вчера в 21:56
Вол Го.дон, смешно же всем. Всей раздевалке Ростова и лично Валере. А пуще всех Ионову. Мы с этим юмористом свое, слава богу, уже отсмеялись, Анжи и бомжи - тоже. теперь ваша очередь. Не первый проигранный ничейный матч по вине Леши. А ты гони тугу печаль.Смейся вместе со всеми!
жентлевофл,а мундир-то праздничный надел,хохотун милицейский?
gentlewolf
gentlewolf ответил волгодон 2
   135 / 853
вчера в 21:45
Даже милиционер Филипп чувствует осадок от предвзятого судейства в сторону втб. Лишь ефрейтор зукерман и жентельвофл в радости)
Вол Го.дон, смешно же всем. Всей раздевалке Ростова и лично Валере.
А пуще всех Ионову.
Мы с этим юмористом свое, слава богу, уже отсмеялись, Анжи и бомжи - тоже. теперь ваша очередь. Не первый проигранный ничейный матч по вине Леши.
А ты гони тугу печаль.Смейся вместе со всеми!
beefs
beefs
   172 / 853
вчера в 21:38
А нужен нам такой ВАР?
cska plus
cska plus
   20 / 853
вчера в 20:57
Там не только ВАР но и судья сделал крен в сторону динамиков.
волгодон 2
волгодон 2
   26 / 853
вчера в 20:57
Даже милиционер Филипп чувствует осадок от предвзятого судейства в сторону втб.
Лишь ефрейтор зукерман и жентельвофл в радости)
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