Филипп: «Сегодня VAR был на стороне „Динамо“»

Форвард московского «Динамо» прокомментировал победу над «Ростовом» в матче 17-го тура РПЛ :

Эпизод со вторым пенальти был очень сложным для судьи. Я думаю, что если бы мы играли в чемпионате Англии, то за это бы пенальти не назначили. Это было не очень красиво с его стороны ударить меня так, рефери посмотрели повтор и решили поставить пенальти - это нужно принять. Сегодня система VAR была на нашей стороне, но я предпочитаю выигрывать без этого.

Конечно, я очень счастлив, что мы выиграли матч против сильного соперника, это очень важно для нас сейчас - нам нужно обрести уверенность в себе, таблица очень плотная. От шестого места до последнего команды разделяют несколько очков. Нам нужно настраиваться на каждую следующую игру и потом смотреть, что получится в конце сезона, для нас важно прогрессировать и играть лучше с каждым матчем.

Я играл не так много в последних матчах, для меня тяжело было не играть 90 минут и не попадать в стартовый состав несколько игр подряд. С каждой неделей я чувствую себя лучше и лучше, я стараюсь прибавлять от тренировки к тренировке, для меня не должно быть проблемой играть все 90 минут.