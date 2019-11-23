Бубнов: «Игроки „Зенита“ держали в голове предстоящий матч с „Лионом“»

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов дал свой комментарий по матчу 17-го тура российской Премьер-Лиги между «Рубином» и «Зенитом».

Лидер чемпионата России показал далеко не лучшую свою игру, но тем не менее реализовал те немногие моменты, что имел. Поэтому можно сказать, что «Зенит» заслужил три очка, хотя «Рубин» во втором тайме прибавил и оказывал на соперника серьезное давление.

Безусловно, на состоянии гостей сильно сказалась пауза на матчи сборных. После них ключевые игроки всегда приезжают не в лучшей форме, из-за чего команда испытывала трудности. Кроме того, у «Зенита» из-за травм были и кадровые проблемы. С другой стороны, Сергей Семак выпустил оптимальный на сегодняшний день состав, и в целом петербуржцы играли так, как играли всегда.

Чувствовалось, что игроки «Зенита» держали в голове предстоящий матч с «Лионом», который имеет куда большее значение. Там потребуется очень много сил для обильного прессинга, поэтому в каком-то смысле команда Семака провела встречу в Казани в экономном режиме. Раз удалось победить, значит, план сработал.

«Рубин» же действовал на пределе своих возможностей. Казанцы потому так и бились, что находятся в зоне вылета. В целом мы видели удачные матчи в их исполнении, но я не удивлюсь, если они вплоть до перерыва останутся на своем месте. Пока предсказать судьбу «Рубина» по итогам сезона очень сложно.