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Бубнов: «Игроки „Зенита“ держали в голове предстоящий матч с „Лионом“»

вчера, 20:41
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов дал свой комментарий по матчу 17-го тура российской Премьер-Лиги между «Рубином» и «Зенитом».

Лидер чемпионата России показал далеко не лучшую свою игру, но тем не менее реализовал те немногие моменты, что имел. Поэтому можно сказать, что «Зенит» заслужил три очка, хотя «Рубин» во втором тайме прибавил и оказывал на соперника серьезное давление.

Безусловно, на состоянии гостей сильно сказалась пауза на матчи сборных. После них ключевые игроки всегда приезжают не в лучшей форме, из-за чего команда испытывала трудности. Кроме того, у «Зенита» из-за травм были и кадровые проблемы. С другой стороны, Сергей Семак выпустил оптимальный на сегодняшний день состав, и в целом петербуржцы играли так, как играли всегда.

Чувствовалось, что игроки «Зенита» держали в голове предстоящий матч с «Лионом», который имеет куда большее значение. Там потребуется очень много сил для обильного прессинга, поэтому в каком-то смысле команда Семака провела встречу в Казани в экономном режиме. Раз удалось победить, значит, план сработал.

«Рубин» же действовал на пределе своих возможностей. Казанцы потому так и бились, что находятся в зоне вылета. В целом мы видели удачные матчи в их исполнении, но я не удивлюсь, если они вплоть до перерыва останутся на своем месте. Пока предсказать судьбу «Рубина» по итогам сезона очень сложно.

Отметим, что лучшим игроком этого матча был признан Далер Кузяев

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Все комментарии
time out
time out
   44 / 853
вчера в 23:20
Как же не держать в голове матч с французами? Судью своего не поставишь. Не тот формат.
Герман Шешин
Герман Шешин
вчера в 23:15
О, внук отстранённого судьи Вилкова...
Герман Шешин
Герман Шешин ответил Миша Вилков
вчера в 23:13
Лион проделает с бомжами тоже самое, что и Лейпциг.
Неплохо бы сначала вспомнить, что сотворили со Спартаком и ЦСКА их соперники по второразрядной Лиге Европы.
FROLL 001
FROLL 001 ответил Миша Вилков
   698 / 853
вчера в 22:54
Лион проделает с бомжами тоже самое, что и Лейпциг.
Что Зенит покоя не даёт cska.78? Гыгыгы
FROLL 001
FROLL 001
   698 / 853
вчера в 22:52
Танком не удалось проехать по Рубину. Ну ни Чо, отыграемся 1 декабря на свиньях. Гыгыгы
112910415
112910415
   62 / 853
вчера в 22:33
держали в голове предстоящее поражение
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   418 / 853
вчера в 22:19
Рубин забыли и проехали. Следующий Лион. Удачи и победы.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Nikola45
   3 / 853
вчера в 22:17
А я думаю что доставим! Скоро причем )) Спартачам 5 штук входит проверено )) А самое главное им это нравится ))
Сейчас не до аутсайдеров. Главная цель Лион, а уж свиней дома окучим по полной. Гыгыгы
ЯНикПоменял
ЯНикПоменял
   210 / 853
вчера в 22:12
Победа перед важным матчем придаст уверенности.
Nikola45
Nikola45 ответил Литейный 4
   233 / 853
вчера в 22:07
Тебе спартач Зенит не доставит удовольствия. Гыгыгы
А я думаю что доставим! Скоро причем )) Спартачам 5 штук входит проверено )) А самое главное им это нравится ))
leopit
leopit
   139 / 853
вчера в 22:05
Пердивцы России потирают руки,скоро в их рядах пополнение в красно-белых тонах-пополнитель очков для всех команд!
Zenit_84
Zenit_84
   301 / 853
вчера в 21:48
Удачи в матче
Литейный 4
Литейный 4 ответил Александр Алексатов
   3 / 853
вчера в 21:18
да ты что как раз 1 го и доставит по полной сидеть полгода не сможет
Да нее! Он снова перекрасится в cska.78. Был он болельщиком уважаемого клуба, а стал болельщиком свиней. На Панова смахивает. Гыгыгы
Александр Алексатов
Александр Алексатов ответил Литейный 4
   185 / 853
вчера в 21:08
Тебе спартач Зенит не доставит удовольствия. Гыгыгы
да ты что как раз 1 го и доставит по полной сидеть полгода не сможет
Морозовский
Морозовский
   5 / 853
вчера в 20:52
Та, брехня - кроме бабла головы игроков "Зенита" ничго больше держать не умеют!
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 853
вчера в 20:51
Зенит в эконом режиме обыграл Рубин. Чувствуется соперник собрался в Пердив. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4 ответил Миша Вилков
   3 / 853
вчера в 20:50
Лион проделает с бомжами тоже самое, что и Лейпциг.
Тебе спартач Зенит не доставит удовольствия. Гыгыгы
Миша Вилков
Миша Вилков
   13 / 853
вчера в 20:44
Лион проделает с бомжами тоже самое, что и Лейпциг.
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