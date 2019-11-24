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Сарри: «Надеюсь, Роналду вернется к матчу Лиги чемпионов»

сегодня, 10:12

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о состоянии форварда Криштиану Роналду. Португальский бомбардир пропустил вчерашний матч против «Аталанты» в 13-м туре Серии А. 

Я надеюсь, что он вернется к матчу Лиги чемпионов. У него есть небольшая проблема, которая мешает ему тренироваться. 

Многое зависит от того, как чувствует себя футболист. Он себя не очень хорошо чувствовал, поэтому я согласился, что ему нужно найти такой способ тренировок, который бы не давил на больное колено. 

Никаких повреждений нет, но постоянная боль не дает ему покоя. Поэтому я рад, что дал ему отдохнуть немного.

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Тага Дага
Тага Дага ответил NGYRZ
   107 / 848
сегодня в 15:33
Топи дальше за мараканку....таких как ты пппппффффф....любители кристиныобразного.
NGYRZ
NGYRZ ответил Тага Дага
   33 / 848
сегодня в 15:28
Я болею за Юветус с 1988 года,после того как Александр Заваров перешёл туда,мне очень нравился этот футболист. ...он Черенков,Алейников ...хорошие полузащитники,они в тот момент могли играть в любом клубе Европы.Ювентусу не везло в лиги чемпионов,сколько раз проиграли финалы,сколько полуфиналов...а те глоры которые тут говорят мне что я за Барселону,что я могу сказать. ...мне нравится Барселона, Ливерпуль...когда они играют с Юве,я конечно за Юве.А дни рождения я знаю многих футболистов....начиная с Пеле,заканчивая...Заболотного...😂😂😂😂😂
Слышь ты, любитель день рождений..., ты можешь тут заливать с какого года ты болеешь за Юве, хоть со времен Пеле, но тех кто тебя тут знает, ты этими россказнями не обманешь!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   258 / 848
сегодня в 14:52
Криш не встраивается в саррибол и только мешает Курильщику.
ballak144
ballak144 ответил Тага Дага
   451 / 848
сегодня в 13:41
Я болею за Юветус с 1988 года,после того как Александр Заваров перешёл туда,мне очень нравился этот футболист. ...он Черенков,Алейников ...хорошие полузащитники,они в тот момент могли играть в любом клубе Европы.Ювентусу не везло в лиги чемпионов,сколько раз проиграли финалы,сколько полуфиналов...а те глоры которые тут говорят мне что я за Барселону,что я могу сказать. ...мне нравится Барселона, Ливерпуль...когда они играют с Юве,я конечно за Юве.А дни рождения я знаю многих футболистов....начиная с Пеле,заканчивая...Заболотного...😂😂😂😂😂
ДР Антохи все знают)))
Тага Дага
Тага Дага ответил Да ладно вам
   107 / 848
сегодня в 13:32
Я болею за Юветус с 1988 года,после того как Александр Заваров перешёл туда,мне очень нравился этот футболист. ...он Черенков,Алейников ...хорошие полузащитники,они в тот момент могли играть в любом клубе Европы.Ювентусу не везло в лиги чемпионов,сколько раз проиграли финалы,сколько полуфиналов...а те глоры которые тут говорят мне что я за Барселону,что я могу сказать. ...мне нравится Барселона, Ливерпуль...когда они играют с Юве,я конечно за Юве.А дни рождения я знаю многих футболистов....начиная с Пеле,заканчивая...Заболотного...😂😂😂😂😂
ballak144
ballak144 ответил Да ладно вам
   451 / 848
сегодня в 13:06
Хорошо всё-таки, что на ресурсе есть нормальные болельщики Ювентуса, вроде тебя. А то у большинства глоров здесь всё печально - не знают ни дни рождения игроков, ни прозвища клубов, ни даже историю Турина.
еще раз повторюсь, я не знаю дат рождения игроков Юве, и че?))
Да ладно вам
Да ладно вам ответил Тага Дага
   6 / 848
сегодня в 13:00
Намного лучше смотрится Юве без неё. ...
Хорошо всё-таки, что на ресурсе есть нормальные болельщики Ювентуса, вроде тебя. А то у большинства глоров здесь всё печально - не знают ни дни рождения игроков, ни прозвища клубов, ни даже историю Турина.
Тага Дага
Тага Дага
   107 / 848
сегодня в 12:33
Намного лучше смотрится Юве без неё. ...
Groove000
Groove000
   64 / 848
сегодня в 11:40
"Никаких повреждений нет, но постоянная боль не дает ему покоя" - любая боль в принципе сигнализирует о наличии повреждения. Ну ладно, куряга не врач, простим ему это
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   752 / 848
сегодня в 10:55
Без него получается лучше.
ABir
ABir
   391 / 848
сегодня в 10:46
Здоровья и скорейшего выздоровления КР!
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   5 / 848
сегодня в 10:18
Я думаю пусть лучше ещё отдохнёт.)
Без него больше забиваем. А главное матёрой и раненой Аталанте и без пенок, а с игры.
Ruzzik
Ruzzik
   741 / 848
сегодня в 10:16
После свадьбы не отойдет.
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