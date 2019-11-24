Сарри: «Надеюсь, Роналду вернется к матчу Лиги чемпионов»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о состоянии форварда Криштиану Роналду. Португальский бомбардир пропустил вчерашний матч против «Аталанты» в 13-м туре Серии А.
Я надеюсь, что он вернется к матчу Лиги чемпионов. У него есть небольшая проблема, которая мешает ему тренироваться.
Многое зависит от того, как чувствует себя футболист. Он себя не очень хорошо чувствовал, поэтому я согласился, что ему нужно найти такой способ тренировок, который бы не давил на больное колено.
Никаких повреждений нет, но постоянная боль не дает ему покоя. Поэтому я рад, что дал ему отдохнуть немного.
Без него больше забиваем. А главное матёрой и раненой Аталанте и без пенок, а с игры.
Без него больше забиваем. А главное матёрой и раненой Аталанте и без пенок, а с игры.