Сарри: «Надеюсь, Роналду вернется к матчу Лиги чемпионов»

Главный тренер «Ювентуса» рассказал о состоянии форварда . Португальский бомбардир пропустил вчерашний матч против «Аталанты» в 13-м туре Серии А.

Я надеюсь, что он вернется к матчу Лиги чемпионов. У него есть небольшая проблема, которая мешает ему тренироваться.

Многое зависит от того, как чувствует себя футболист. Он себя не очень хорошо чувствовал, поэтому я согласился, что ему нужно найти такой способ тренировок, который бы не давил на больное колено.

Никаких повреждений нет, но постоянная боль не дает ему покоя. Поэтому я рад, что дал ему отдохнуть немного.