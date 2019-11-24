ГлавнаяНовости

«Рубин» хочет уволить Шаронова

сегодня, 15:37

Сообщается, что руководство «Рубина» может уволить тренера команды Романа Шаронова из-за неудовлетворительных результатов. Решение будет принято по итогам предстоящих матчей РПЛ с «Ахматом» и «Сочи».

Шаронов возглавил «Рубин» летом 2019 года после отставки Курбана Бердыева.

После 17 туров «Рубин», набрав 17 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Эвертон» может уволить главного тренера команды
Сегодня, 11:46 Комментарии5
«Я понял, что допускал ошибки». Суперадекватный Моуриньо на связи
22 ноябряАлександр Чистяков в блоге Bla Bla BlaКомментарии7
Роберт Морено отказался от предложения из Китая
22 ноября Комментарии3
СлухиСимоне Индзаги может возглавить «Наполи»
22 ноября Комментарии7
СлухиЛеви убеждал Анчелотти возглавить «Тоттенхэм»
21 ноября Комментарии10
«Барселона» рассматривает вариант с приглашением Почеттино
21 ноября Комментарии21
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
   282 / 848
сегодня в 20:33
Бердыева!
Сп62
Сп62
   138 / 848
сегодня в 20:20
У нас в начале хвалят, потом ругают.
drug01
drug01
   126 / 848
сегодня в 19:28
Лучше раньше заменить
mars6791
mars6791
   513 / 848
сегодня в 19:27
Если честно Шаронов оставляет двоякое впечатление: с одной стороны футбол нескучный, интересный показывает команда, но без результата - вообще почти, а с другой стороны много поражений, нет очков, оборона много ошибается, причем на ровном месте, и при этом в сложных ситуациях выбираются, и команда в зоне вылета - это самое главное. Не знаю. Думаю как-то на ситуацию должен повлиять Курбан Бердыев (как самый компетентный), нет не стать гл. тренером, а возможно посоветовать опытного тренера, при этом Шаронова не стоит отпускать, надо оставить в составе тренерского штаба, что-то подсказывает что есть в нем задатки хорошего тренера, просто не опытен.
oFANATo
oFANATo
   131 / 848
сегодня в 18:55
Нашли козла отпущения.
mangoх12
mangoх12
   47 / 848
сегодня в 18:42
Шаронов нормально команду держит при басмаче уже в пердивной зоне бы болтались
kotmyshka
kotmyshka
   240 / 848
сегодня в 18:39
вредно не хотеть
Аполлон Тиртышный- Кацман
Аполлон Тиртышный- Кацман
   292 / 848
сегодня в 18:22
Проблема Рубина - не в тренере, или игроках. проблема в том, что РУКОВОДСТВО РЕСПУБЛИКИ ПЛЮНУЛО НА ФУТБОЛ ( Т.Е. РУБИН) и переключилось на хоккей, баскет и волейбол. Вот и все !
Морозовский
Морозовский
   7 / 848
сегодня в 18:03
Каррера щассс приедет в Казань туристом, типа.
Caniggia
Caniggia
   97 / 848
сегодня в 18:03
Странное желание руководства. А кто сейчас будет лучше Шаронова тренировать проблемный долговой Рубин с никакущим составом?
nikoladolgov
nikoladolgov ответил liverpool-today
   122 / 848
сегодня в 18:01
Футбола в Казани почти что нет. Смысл им держаться за премьер лигу. Можно и с этим тренером спокойно в пердив. Когда рубин в последний раз собирал полный стадион?
Футбола в Казани никогда не было и не будет, они свой футбольный стадион под бассейн переделали.
На стадион ходит человек по 300 - выпить , закусить.
nikoladolgov
nikoladolgov
   122 / 848
сегодня в 17:58
Гнать Шаронова , Евсеева, Березовского , Парфенова, Карпина, и прочих игрочишек 90-х как сидоровых коз из футбола ,
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил mihaluch
   36 / 848
сегодня в 17:52
Бердыев, на совете директоров, согласен был на понижение з/пл. Проблемы Рубина идут давно. Прежнее руководство, под Грасию, накупила столько шлака с млн контрактами, что нынешнее теперь разгребает похоже до
сих пор. Во-всяком случае отголоски имеются. И Азмуна бомжам продали возможно от безысходности. Потому-что в долгах были, как в шелках.
Главная ошибка была сделана в 2013г в декабре.
Что сейчас кер поймёшь. Клуб закрылся за семью печатями. Вон внизу пишут, что-то про налоги, про немеренных бизнесменов...А, вообще, это конечно .опа. За 6 лет превратить из Рубина-грозы авторитетов, в Рубин, который в шаге от пердива, это надо сильно постараться.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
   304 / 848
сегодня в 17:34
Ну он реально какой-то слабый. Слабейший Рубин за последние 15 лет
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   74 / 848
сегодня в 17:06
И уйти в пердив окончательно.
mihaluch
mihaluch
   94 / 848
сегодня в 16:53
Шаронов ещё что-то держит, увольнение его это прямая дорога в пердив. А на Бердыева денег даже у "Спартака не хватает.
VAN ARM
VAN ARM
   245 / 848
сегодня в 16:49
очень зря!!!!!!!!!!!!!!! руководство менять нужно!!!!!!!!!!!!!!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   417 / 848
сегодня в 16:45
Мдя. Без комментариев.
nubom
nubom
   66 / 848
сегодня в 16:36
.. разорены Казань, Воронеж... Смыкается кольцо вокруг Питера. Уже пал Тосно. Идут ожесточенные бои за Ростов...
Чист
Чист ответил Sebastian Eniston
   243 / 848
сегодня в 16:28
И вернуть Бердыева))))
причём здесь Бердыев если маломальскии играющего будут продавать
Чист
Чист
   243 / 848
сегодня в 16:26
Ни Шаронова гнать надо а всё руководство клуба для чего под Шаймиева отдали -чисто иметь льготы от уплаты налогов а у миллиардера это очень много набирается - в каждом городе блатные бизмесменый содержат команды -за сезон пару мячей купят а сколько льгот имеют
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   36 / 848
сегодня в 16:18
Сезон 2017-2018г. Пришел Бердыев, команда после 17 туров имела 19 очков.
Сезон 2018-2019г, после 17 тура у Рубина 28 очков. В 17 туре Рубин в гостях обривает бомжей 2:1. В феврале Зенит подписывает Азмуна и Рубин идёт вниз.В оставшихся матчах Рубин, наберёт всего 11 очков. В июне происходит отставка Бекиевича.
Сезон 2019-2020г. В 17 турах у Рубина(у руля Шаронов) 17 очков.
Тут, или оставлять Шарона, или....ну это смешно уже.
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 16:02
Футбола в Казани почти что нет. Смысл им держаться за премьер лигу. Можно и с этим тренером спокойно в пердив. Когда рубин в последний раз собирал полный стадион?
ДАША Д
ДАША Д
   187 / 848
сегодня в 16:01
Ниже падать уже некуда.
cska plus
cska plus
   20 / 848
сегодня в 15:59
Казанский против.
tuman960
tuman960
   293 / 848
сегодня в 15:59
беда не в тренере-беда в руководстве и уже очень давно!!!!
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   212 / 848
сегодня в 15:59
И вернуть Бердыева))))
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   288 / 848
сегодня в 15:57
Может.
holms918
holms918
   530 / 848
сегодня в 15:53
К этому всё идёт.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   258 / 848
сегодня в 15:52
Не думал что Шаронов продержится так долго..
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100