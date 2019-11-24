«Рубин» хочет уволить Шаронова

сегодня, 15:37

Сообщается, что руководство «Рубина» может уволить тренера команды из-за неудовлетворительных результатов. Решение будет принято по итогам предстоящих матчей РПЛ с «Ахматом» и «Сочи».

Шаронов возглавил «Рубин» летом 2019 года после отставки Курбана Бердыева.