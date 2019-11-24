«Рубин» хочет уволить Шаронова

Сообщается, что руководство «Рубина» может уволить тренера команды Романа Шаронова из-за неудовлетворительных результатов. Решение будет принято по итогам предстоящих матчей РПЛ с «Ахматом» и «Сочи».
Шаронов возглавил «Рубин» летом 2019 года после отставки Курбана Бердыева.
После 17 туров «Рубин», набрав 17 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.
На стадион ходит человек по 300 - выпить , закусить.
На стадион ходит человек по 300 - выпить , закусить.
сих пор. Во-всяком случае отголоски имеются. И Азмуна бомжам продали возможно от безысходности. Потому-что в долгах были, как в шелках.
Главная ошибка была сделана в 2013г в декабре.
Что сейчас кер поймёшь. Клуб закрылся за семью печатями. Вон внизу пишут, что-то про налоги, про немеренных бизнесменов...А, вообще, это конечно .опа. За 6 лет превратить из Рубина-грозы авторитетов, в Рубин, который в шаге от пердива, это надо сильно постараться.
сих пор. Во-всяком случае отголоски имеются. И Азмуна бомжам продали возможно от безысходности. Потому-что в долгах были, как в шелках.
Главная ошибка была сделана в 2013г в декабре.
Что сейчас кер поймёшь. Клуб закрылся за семью печатями. Вон внизу пишут, что-то про налоги, про немеренных бизнесменов...А, вообще, это конечно .опа. За 6 лет превратить из Рубина-грозы авторитетов, в Рубин, который в шаге от пердива, это надо сильно постараться.
Сезон 2018-2019г, после 17 тура у Рубина 28 очков. В 17 туре Рубин в гостях обривает бомжей 2:1. В феврале Зенит подписывает Азмуна и Рубин идёт вниз.В оставшихся матчах Рубин, наберёт всего 11 очков. В июне происходит отставка Бекиевича.
Сезон 2019-2020г. В 17 турах у Рубина(у руля Шаронов) 17 очков.
Тут, или оставлять Шарона, или....ну это смешно уже.
Сезон 2018-2019г, после 17 тура у Рубина 28 очков. В 17 туре Рубин в гостях обривает бомжей 2:1. В феврале Зенит подписывает Азмуна и Рубин идёт вниз.В оставшихся матчах Рубин, наберёт всего 11 очков. В июне происходит отставка Бекиевича.
Сезон 2019-2020г. В 17 турах у Рубина(у руля Шаронов) 17 очков.
Тут, или оставлять Шарона, или....ну это смешно уже.