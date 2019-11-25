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Левченко: «Увольнять Слуцкого сейчас - неправильно»

вчера, 19:42
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Бывший футболист «Витесса» Евгений Левченко высказался о работе тренера Леонида Слуцкого в нидерландском клубе.

Вчера «Витесс» потерпел четвертое поражение кряду в рамках национального первенства.

По-началу по Слуцкому в «Витессе» была эйфория, все думали, что команда будет бороться за самые высокие места. Я не разделял эту эйфорию. Я понимал, что «Витессу» будет сложно. Есть ряд причин, которые не позволят это сделать, в том числе, состав. Эта команда должна бороться за пятое-шестое место. Иногда команда Слуцкого может показывать очень хороший футбол, но не в долгосрочной перспективе. В некоторых матчах «Витесс» показывал очень серьёзный уровень футбола, но сейчас виден разлад в команде. Поражения от «Спарты» и «Эммена» — это не очень хорошо для клуба уровня «Витесса». Надеюсь, скоро спад закончится, и Слуцкий сможет собрать команду заново.

Что касается призывов отправить его в отставку, то после четырёх поражений это нормально. Но я не думаю, что руководство клуба примет какие-то скоропалительные решения. Это может произойти при полном провале и потери доверия к Слуцкому со стороны игроков и руководства. А такого в команде нет. Футболисты сейчас начали понимать философию Леонида Викторовича, они понимают, чего от них требуют. Я разговаривал со многими игроками «Витесса». Они говорят, что изначально было непросто привыкнуть, но сейчас все довольны Слуцким: и как тренером, и как человеком. Увольнять Слуцкого сейчас — абсолютно неправильное решение.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   25 / 857
сегодня в 00:48
Скоро все узнаем.
Удачи ЛВС!!!
mangoх12
mangoх12
   46 / 857
вчера в 23:27
Леня все разрулит
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   253 / 857
вчера в 20:50
Впереди Херенвен, Фейеноорд и Твенте так что отставка весьма вероятный исход.
kotmyshka
kotmyshka
   260 / 857
вчера в 20:34
трудный случай
Чист
Чист
   284 / 857
вчера в 20:24
Ну не тренер он - есть призвания в поэзии ну занимайся любимым делом -ведь и в ЦСКА он работал на созданном Газаевым фундаменте а что нового он там внедрил -ничего - и где только не поработал нигде ни грамма продвижения
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   333 / 857
вчера в 20:06
После пятого поражения подряд уволят.
DanjaG
DanjaG
   77 / 857
вчера в 19:56
Дайте Слуцкому поработать, и Головину поиграть.
cska plus
cska plus
   20 / 857
вчера в 19:46
Это не спасёт Витесс.
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