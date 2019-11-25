Левченко: «Увольнять Слуцкого сейчас - неправильно»

Бывший футболист «Витесса» высказался о работе тренера в нидерландском клубе.

Вчера «Витесс» потерпел четвертое поражение кряду в рамках национального первенства.

По-началу по Слуцкому в «Витессе» была эйфория, все думали, что команда будет бороться за самые высокие места. Я не разделял эту эйфорию. Я понимал, что «Витессу» будет сложно. Есть ряд причин, которые не позволят это сделать, в том числе, состав. Эта команда должна бороться за пятое-шестое место. Иногда команда Слуцкого может показывать очень хороший футбол, но не в долгосрочной перспективе. В некоторых матчах «Витесс» показывал очень серьёзный уровень футбола, но сейчас виден разлад в команде. Поражения от «Спарты» и «Эммена» — это не очень хорошо для клуба уровня «Витесса». Надеюсь, скоро спад закончится, и Слуцкий сможет собрать команду заново.

Что касается призывов отправить его в отставку, то после четырёх поражений это нормально. Но я не думаю, что руководство клуба примет какие-то скоропалительные решения. Это может произойти при полном провале и потери доверия к Слуцкому со стороны игроков и руководства. А такого в команде нет. Футболисты сейчас начали понимать философию Леонида Викторовича, они понимают, чего от них требуют. Я разговаривал со многими игроками «Витесса». Они говорят, что изначально было непросто привыкнуть, но сейчас все довольны Слуцким: и как тренером, и как человеком. Увольнять Слуцкого сейчас — абсолютно неправильное решение.