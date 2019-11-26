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Жемалетдинов оценил шансы «Локомотива» на выход в плей-офф ЛЧ

сегодня, 09:03
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер20:55 Не начался

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов порассуждал о шансах своей команды на попадание в плей-офф Лиги чемпионов перед матчем 5-го тура группового этапа турнира с «Байером».

В том, что «Байер» обыграл «Атлетико», есть две стороны. Наверное, это не очень хорошо с точки зрения нашего очного соперничества с немцами. Зато если мы сможем обыграть «Байер», а «Юве» отберет очки у испанцев, то в последнем туре мы поедем в Мадрид играть за второе место в группе. Для нас это отличный шанс.

«Ювентус» набрал 10 очков и возглавляет квартет, уже обеспечив себе путевку в плей-офф, «Атлетико» набрал семь очков, у «Локо» и «Байера» — по три.

Также ожиданиями от предстоящего матча поделился главный тренер «Байера».

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
   475 / 855
сегодня в 10:10
Шансы есть только на ЛЕ.
buzum
buzum
сегодня в 10:07
родственник Г.Х. Андерсена
averoniy
averoniy
   295 / 855
сегодня в 09:32
Удачи Локомотиву!
EAGinLE
EAGinLE
   97 / 855
сегодня в 09:31
Удачи.
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   138 / 855
сегодня в 09:31
Локомотив утопил себя, проиграв свиньям.
VIPded
VIPded
   61 / 855
сегодня в 09:13
Удачи Локо!!! Даёшь евро-весну!!!
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