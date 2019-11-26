Жемалетдинов оценил шансы «Локомотива» на выход в плей-офф ЛЧ

сегодня, 09:03

Полузащитник «Локомотива» порассуждал о шансах своей команды на попадание в плей-офф Лиги чемпионов перед матчем 5-го тура группового этапа турнира с «Байером».

В том, что «Байер» обыграл «Атлетико», есть две стороны. Наверное, это не очень хорошо с точки зрения нашего очного соперничества с немцами. Зато если мы сможем обыграть «Байер», а «Юве» отберет очки у испанцев, то в последнем туре мы поедем в Мадрид играть за второе место в группе. Для нас это отличный шанс.

«Ювентус» набрал 10 очков и возглавляет квартет, уже обеспечив себе путевку в плей-офф, «Атлетико» набрал семь очков, у «Локо» и «Байера» — по три.

Также ожиданиями от предстоящего матча поделился главный тренер «Байера».