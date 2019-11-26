Путин встретится в Санкт-Петербурге с Чеферином

Сообщается, что президент России Владимир Путин планирует встретиться в Санкт-Петербурге 27 ноября с президентом УЕФА Александером Чеферином.
Запланированы двусторонние встречи главы российского государства с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином и президентом Всемирного экономического форума Клаусом Мартином Швабом.
Ранее Чеферин рассказал, почему Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов.
Пойду в магазин запасаться попкорном, пока он не подорожал.
Пойду в магазин запасаться попкорном, пока он не подорожал.
Может только ему и под силу решить этот вопрос.
Может только ему и под силу решить этот вопрос.
Ну теперь ЧЕ 2024...ЧМ 2022...И последующие 4-5 турниров будут проходить исключительно в России...
Ну теперь ЧЕ 2024...ЧМ 2022...И последующие 4-5 турниров будут проходить исключительно в России...