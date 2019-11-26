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Путин встретится в Санкт-Петербурге с Чеферином

сегодня, 15:36

Сообщается, что президент России Владимир Путин планирует встретиться в Санкт-Петербурге 27 ноября с президентом УЕФА Александером Чеферином

Запланированы двусторонние встречи главы российского государства с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином и президентом Всемирного экономического форума Клаусом Мартином Швабом.

Ранее Чеферин рассказал, почему Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов.

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clop
clop
сегодня в 18:29
Уже написали в новостях, что "МОК поддержит самые жесткие санкции за манипуляции с российскими данными о допинге". Таким образом, нас признали рецидивистами в допинговых вопросах после неуклюжих манипуляций с базой данных. По-видимому, футбол остается единственным видом спорта, который еще можно спасти от санкций. Что-то мне подсказывает, что переговоры Путина с Чеферином увенчаются успехом. Но даже в этом случае у наших "заокеанских партнеров" остается надежда совершить маленький дворцовый переворот в УЕФА, чтообы заменить Чеферина своим кандидатом.

Пойду в магазин запасаться попкорном, пока он не подорожал.
dzvinka
dzvinka
   71 / 862
сегодня в 18:09
чеверин приехал по следующий чемодан набитый до отказу "национальным достоянием")))
112910415
112910415
   59 / 862
сегодня в 17:44
зарешают с чефиром ... всё будет норм !
eleven LC
eleven LC
   266 / 862
сегодня в 17:04
Надеюсь Володя всё разрулит,ато как то не очень от таких новостей,я имею ввиду об отстранении России!
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Jeck Denielse
   326 / 862
сегодня в 16:59
Само заглавие ветки говорит о том что все вопросы и недопонимания сняты...
Так сочинял Заголовки проказа ловкий, что-бы ты не волновался.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил КЭТиК
   23 / 862
сегодня в 16:47
Само заглавие ветки говорит о том что все вопросы и недопонимания сняты...
mihaluch
mihaluch
   96 / 862
сегодня в 16:33
Стрелка забита, Путя с Чафиром встречаются.
cska plus
cska plus
   18 / 862
сегодня в 16:25
С ним мутко может общаться самый крупный аферитюст страны.
severnyj84
severnyj84
   259 / 862
сегодня в 16:16
Чиферина нужно еще раз наградить и дать ему денег.
feris1
feris1
   108 / 862
сегодня в 16:09
Пусть В.В.П. разруливает,что в этом плохого?
Может только ему и под силу решить этот вопрос.
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   228 / 862
сегодня в 16:00
Ооо... Уже решалово пошло. Сам царьок подключился.
Big krendel
Big krendel
   28 / 862
сегодня в 15:51
Путин порешает проблему.
КЭТиК
КЭТиК
   131 / 862
сегодня в 15:48
Пожалуй с футболом вопрос порешают положительно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   23 / 862
сегодня в 15:41
О.....Неожиданно...
Ну теперь ЧЕ 2024...ЧМ 2022...И последующие 4-5 турниров будут проходить исключительно в России...
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