Верратти: «Мало кому удается победить на „Сантьяго Бернабеу“»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти прокомментировал ничейный результат в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом».
Думаете это возможно, приехать в Мадрид и не испытать проблем на футбольном поле? Мало кому удается здесь победить. Мы рады, что у нас в послужном списке уже четыре победы и одна ничья на этом стадионе. Полагаю, мы на верном пути.
В первом тайме мы не показали свою игру, было много проблем. Во втором тайме действовали уже более смело. Пусть даже не использовали массу моментов, мы все равно играли так, как и должны были.
Тоттенхэм, Атлетико Мадрид, Бетис и даже Жирона)
Тоттенхэм, Атлетико Мадрид, Бетис и даже Жирона)
Но Реал гостиприимная команда в последнее время,раздает очки нуждающимся)
Но Реал гостиприимная команда в последнее время,раздает очки нуждающимся)