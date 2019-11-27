Верратти: «Мало кому удается победить на „Сантьяго Бернабеу“»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» прокомментировал ничейный результат в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом».

Думаете это возможно, приехать в Мадрид и не испытать проблем на футбольном поле? Мало кому удается здесь победить. Мы рады, что у нас в послужном списке уже четыре победы и одна ничья на этом стадионе. Полагаю, мы на верном пути.

В первом тайме мы не показали свою игру, было много проблем. Во втором тайме действовали уже более смело. Пусть даже не использовали массу моментов, мы все равно играли так, как и должны были.