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Верратти: «Мало кому удается победить на „Сантьяго Бернабеу“»

сегодня, 09:51
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти прокомментировал ничейный результат в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом».

Думаете это возможно, приехать в Мадрид и не испытать проблем на футбольном поле? Мало кому удается здесь победить. Мы рады, что у нас в послужном списке уже четыре победы и одна ничья на этом стадионе. Полагаю, мы на верном пути.

В первом тайме мы не показали свою игру, было много проблем. Во втором тайме действовали уже более смело. Пусть даже не использовали массу моментов, мы все равно играли так, как и должны были.

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Все комментарии
Виссарионович
Виссарионович ответил Василий 50
   61 / 862
сегодня в 10:38
Да кто только не побеждал в последнее время?!
Тоттенхэм, Атлетико Мадрид, Бетис и даже Жирона)
feris1
feris1
   108 / 862
сегодня в 10:35
Должны были уезжать с баранкой из Мадрида.
Но Реал гостиприимная команда в последнее время,раздает очки нуждающимся)
ДСА
ДСА
   340 / 862
сегодня в 10:33
ПСЖ результат полностью устроил.
Василий 50
Василий 50
   489 / 862
сегодня в 10:27
"Барселона" выигрывала.
Gelious
Gelious
   150 / 862
сегодня в 10:02
Не использовали массу моментов? Он команды перепутал что ли?
Bordend
Bordend
   789 / 862
сегодня в 09:56
Верно сказал.
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